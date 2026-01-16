Τάσος Ξιαρχό: Είμαι ένας στρέιτ ομοφυλόφιλος
Τάσος Ξιαρχό: Είμαι ένας στρέιτ ομοφυλόφιλος
Η αλήθεια μου είναι ότι δεν είμαι γκέι, δεν γέρνω, ανέφερε ο χορογράφος
Στρέιτ ομοφυλόφιλος δήλωσε πως είναι ο Τάσος Ξιαρχό, τονίζοντας πως δεν είναι γκέι.
Ο χορογράφος έδωσε συνέντευξη στο Aggelos Podcast και ανέφερε πως συμπεριφέρεται και υπάρχει σαν στρέιτ άντρας και διαφωνεί με τη woke ατζέντα και όσα αυτή φέρεται πως υποστηρίζει.
Σε απόσπασμα της συνέντευξης που δημοσίευσε ο Τάσος Ξιαρχό στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου, ακούγεται να λέει για τη σεξουαλικότητά του: «Η αλήθεια μου είναι ότι δεν είμαι γκέι, είμαι ένας στρέιτ ομοφυλόφιλος και αυτό τσαντίζει πάρα πολύ. Άντρας είμαι στον τρόπο που μιλάω, στον τρόπο που υπάρχω, που θα ανοίξω την πόρτα σε μία γυναίκα... Δεν θα ανοίξω την πόρτα στην τακούνα του άντρα. Θα βοηθήσω μια γιαγιά να περάσει στο δρόμο, θα φιλήσω το χέρι μίας άγνωστης κυρίας, τζέντλεμαν. Το ότι τον παίρνω, δεν σημαίνει ότι γέρνω, στρέιτ είμαι. Ευθεία κοιτάω, αυτό είναι στρέιτ. Δεν πάω δεξιά - αριστερά. Η αλήθεια είναι ότι ελπίζω πάρα πολύ οι άνθρωποι να καταλάβουν και να μη χάνουμε χρόνο εξηγώντας τα δαιμόνια αυτά τέρατα ανθρώπων οι οποίοι είναι επικίνδυνοι».
Στη συνέχεια του αποσπάσματος, ο χορογράφος αναφέρει: «Οι άνθρωποι σε μαλώνουν με την ιδεολογία τους, όχι με την αλήθεια. Δεν χρειάζεται να λες και πολλά πολλά. Λακωνικά. Πάμε τώρα μέσω Λαμίας να σου εξηγήσω ότι είσαι ηλίθι@ς. Ή να το πάμε μέσω Λαμίας να σου πω ότι είσαι γκέι ή να το πάμε μέσω Λαμίας για να σου πω ότι δεν χρειάζεται να φοράς στρίγνκ στο Σύνταγμα και να μη διδάσκεις τα δεκάχρονα σιλικόνες, βυζιά και eyeliner; Ε όχι. Κάν' το σπίτι σου. Πάνε σπίτι σου και βάλε έναν καθρέφτη και βάψου, στην πούτ@@ μας. Δεν αντέχω άλλο. Δεν μπορώ με αυτό το πράγμα».
Και προσθέτει: «Woke ατζέντα και woke ατζέντα... Τι είμαστε; Ημερολόγιο; Ποια ατζέντα; Γιατί δεν μιλάει κανείς για το Ιράν που σφάζουν τους ανθρώπους; Κόβουν τα μαλλιά τους οι γυναίκες, λιθοβολούν τον κόσμο, που δεν μπορούν να έχουν ελευθερία, δεν μπορούν να ανασάνουν... Και δεν μιλάει κανείς και μιλάνε μόνο για τη μόδα. Τη μόδα της Παλαιστίνης, τη μόδα για το ότι αλλάζεις το φύλο σου. Γιατί να αλλάξεις το φύλο σου από τα 16; Ξέρεις πόσους φίλους έχω transexual που έχουν κάνει αλλαγή φύλου και το έχουν μετανιώσει; Μου λένε "Τάσο, θα ζήσουμε πολύ λιγότερο, πήραμε πολλές ορμόνες και το σώμα μας δεν αντέχει". Αυτά στα 16 και στα 17, δεν στα λένε».
Στο τέλος, ο Τάσος Ξιαρχό αναφέρεται στο AIDS με το οποίο έχει διαγνωστεί: «Εγώ έχω AIDS. Το ξέρεις ότι δεν θα είχα κολλήσει, αν είχαν περάσει στην Ελλάδα το χάπι; Υπάρχει ένα χάπι για να μην το κολλάς (σε άλλους) αν έχεις AIDS και το άλλο είναι για να μην κολλήσεις το AIDS. Αυτό το χάπι δεν το έφεραν στην Ελλάδα γιατί δεν τους συμφέρει», επισήμανε.
