Αγγελική Ηλιάδη: Μια φορά που τόλμησα να ζητήσω τα χρήματά μου, ήμουν 5,5 μηνών έγκυος και βρέθηκα στο πάτωμα από μπουνιές και κλωτσιές
Δούλευα σαν σκυλί με πολύ καλές αμοιβές, τις οποίες δεν τις είδα ποτέ, αν πω σκηνικά που έζησα θα σας πέσουν τα μαλλιά, είπε η τραγουδίστρια
Ένα περιστατικό κακοποίησης που βίωσε την περίοδο της πρώτης εγκυμοσύνης της, περιέγραψε η Αγγελική Ηλιάδη, υποστηρίζοντας ότι δέχτηκε μπουνιές και κλωτσιές, όταν ζήτησε τα δεδουλευμένα της.
Η τραγουδίστρια ήταν καλεσμένη την Τρίτη του Πάσχα 14 Απριλίου στο «Πρωινό» μιλώντας μεταξύ άλλων για την απόφασή της να αναφέρει πριν από περίπου έναν μήνα στο vidcast της Ελίνας Παπίλα, ότι όσο ήταν σε σχέση με τον Μπάμπη Λαζαρίδη, που δολοφονήθηκε το 2008, κακοποιήθηκε σωματικά.
Σε νέες δηλώσεις που έκανε η Αγγελική Ηλιάδη για εκείνη την περίοδο, κατήγγειλε ότι ενώ εργαζόταν και αμειβόταν πολύ καλά, δεν διαχειριζόταν η ίδια τα χρήματά της. Όπως υποστήριξε, όταν ζήτησε λεφτά από τις αμοιβές της, κακοποιήθηκε σωματικά, ενώ ήταν 5,5 μηνών έγκυος: «Εγώ όλα αυτά τα χρόνια δούλευα σαν σκυλί με πολύ καλές αμοιβές, τις οποίες δεν τις είδα ποτέ και δεν τα πήρα ποτέ στα χέρια μου. Μια φορά που τόλμησα να ζητήσω τα χρήματά μου, ήμουν 5,5 μηνών έγκυος και βρέθηκα στο πάτωμα από μπουνιές και κλωτσιές. Ήταν η μοναδική φορά που τόλμησα να ζητήσω τα χρήματά μου. Και ο λόγος που το λέω είναι επειδή ακούστηκε ότι εμένα μου τα προσφέρανε όλα. Όχι, δεν μου τα προσφέρανε όλα. Μου τα πήρανε όλα».
Σε άλλο σημείο, η τραγουδίστρια δήλωσε ότι η κακοποίηση, που ισχυρίζεται ότι υπέστη, διήρκεσε 5 χρόνια: «Η κακοποίηση που βίωσα κράτησε πέντε χρόνια. Όταν μπεις σε μία κατάσταση εγκλωβίζεσαι. Όσες φορές προσπάθησα να μιλήσω τη μία φορά μου άρπαξαν το παιδί μου μέσα από τα χέρια μου, την άλλη φορά δεχόμουν απειλές για τους γονείς μου. Όπως καταλαβαίνεις, ένα κοριτσάκι σε αυτή την ηλικία που προσπαθεί υπομένοντας ένα μαρτύριο, να προστατέψει το παιδί της και τους γονείς της, κάθεται και υπομένει το μαρτύριο και δεν την ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση εγώ να φύγω και να αφήσω το παιδί μου πίσω».
Δείτε το βίντεο
Όσο για τον λόγο που μίλησε τόσα χρόνια μετά τη δολοφονία του Μπάμπη Λαζαρίδη, η Αγγελική Ηλιάδη είπε: «Εγώ μπορεί να ήθελα να μιλήσω πολύ νωρίτερα, αλλά μου βγήκε εκείνη τη στιγμή. Όταν σε τρώει κάτι μέσα σου, σε τρώει, σε τρώει... Το ότι τελειώνει η ζωή ενός ανθρώπου δεν σημαίνει ότι διαγράφεται όλο το μαρτύριο που πέρασα εγώ; Όχι βέβαια. Δεν έπαιρνα φάρμακα τότε. Τα τελευταία χρόνια μπορεί κατά καιρούς να παίρνω κάποια φάρμακα για να είμαι σε ηρεμία. Ο κάθε άνθρωπος πρέπει να αντιμετωπίσει τα νεύρα του και τις καταστάσεις που βιώνει».
Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια πρόσθεσε ότι στην αποκάλυψή της δεν έχει συμπεριλάβει σημαντικές λεπτομέρειες όσων, υποστηρίζει ότι βίωσε: «Το θέμα για την κακοποίηση το ακούμπησα πολύ επιφανειακά με τη συνέντευξη στην Ελίνα Παπίλα. Εάν έμπαινα στη διαδικασία να πω σκηνικά και πράγματα που έζησα, τότε θα σας έπεφταν τα μαλλιά. Θεωρώ ότι είμαι πολύ δυνατός άνθρωπος, είμαι πολύ περήφανη για τον εαυτό μου που τόλμησα και βρήκα τη δύναμη και μοιράστηκα όλα αυτά με τον κόσμο. Χαίρομαι που με εμπιστεύονται πάρα πολλές γυναίκες, και προσπαθώ με κάθε τρόπο να είμαι δίπλα τους. Δεν δέχομαι κανένας να αμφιβάλλει για τα λεγόμενά μου. Δεν δέχομαι κανένας να με συκοφαντεί. Όποιος νομίζει ότι μπορεί να βγαίνει και να λέει ό,τι θέλει, θα αντιμετωπίσει τον νόμο, όπως ήδη έχω κινηθεί νομικά απέναντι σε κάποιους ανθρώπους με ασφαλιστικά μέτρα και αγωγές».
«Ο Μπάμπης Λαζαρίδης με κακοποιούσε σωματικά, φοβόμουν ακόμη και για το παιδί μου και δεν τόλμησα να μιλήσω»
Στη συνέντευξη που παραχώρησε η Αγγελική Ηλιάδη στο «Unblock» που δημοσιεύτηκε στο YouTube στις 18 Μαρτίου, δήλωσε μεταξύ άλλων πως βίωσε πολύ δύσκολες καταστάσεις δίπλα στον επιχειρηματία: «Ήμουν αρκετά περιορισμένη και δυστυχώς βίωνα μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Είχα επιλέξει και να μην πω κάτι όλα αυτά τα χρόνια, γιατί και το παιδί μου ήταν μικρό. Επειδή έχει μεγαλώσει τώρα και γνωρίζει πλέον πράγματα που έχω περάσει τότε, γι’ αυτό ίσως τώρα να μου είναι και λίγο πιο εύκολο να μοιραστώ πράγματα. Ήταν πέντε χρόνια πάρα πολύ δύσκολα ψυχολογικά για μένα, κατά τα οποία είχα απομακρυνθεί από την οικογένειά μου. Στην αρχή από επιλογή, στη συνέχεια ήθελα να είμαι μαζί τους αλλά δεν μπορούσα. Υπήρχε μια απαγόρευση σε όλα. Υπήρξε πάρα πολύ άσχημη κακοποίηση, πολύ. Ήμουν ένα κορίτσι που βρέθηκα σε μία κατάσταση χωρίς να το καταλάβω και επειδή πολλές γυναίκες οι οποίες έχουν κακοποιηθεί, ξέρουνε πώς γίνεται αυτό... Σιγά σιγά ο άλλος σου παίρνει ένα κομματάκι, άλλο ένα κομματάκι, άλλο ένα κομματάκι και ξαφνικά βρίσκεσαι εγκλωβισμένη, φυλακισμένη και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Δεν ήταν μόνο ψυχολογική η κακοποίηση ήταν και σωματική. Κάποια στιγμή βρίσκεσαι να είσαι ένα άβουλο πλάσμα υπό το καθεστώς φόβου και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, δεν μπορείς να λειτουργήσεις, έχεις χάσει τον εαυτό σου απλά».
Όπως ανέφερε, όταν δολοφονήθηκε ο Μπάμπης Λαζαρίδης δεν ήθελε να έχει αρνητικά συναισθήματα για εκείνον, γι' αυτό δεν είχε καταγγείλει, όσα αποκάλυψε: «Ο τρόπος με τον οποίο έφυγε αυτός ο άνθρωπος απ’ τη ζωή ήταν πάρα πολύ έτσι… σκληρός. Δεν το σκεφτόμουν καν. Δηλαδή δεν σκεφτόμουν καν τι είχα βιώσει όλα αυτά τα χρόνια μπροστά σε αυτό που είχε πάθει αυτός ο άνθρωπος. Και μου φαινόταν πάρα πολύ άσχημο να πω κάτι κακό γι’ αυτόν. Βέβαια μετά, σιγά σιγά, όταν συνήλθα, άρχισα να σκέφτομαι όλα αυτά που είχα περάσει και νοσοκομεία και πολλά. Είχα δοκιμάσει πάρα πολλές φορές να φύγω, αλλά υπήρχαν απειλές, υπήρχαν διάφορα πράγματα. Δηλαδή είχα ένα μωρό στην αγκαλιά μου και ήταν πάρα πολύ δύσκολο να κάνω κάτι. Πάρα πολύ σκληρό για ένα κορίτσι 24 χρονών να το περνάει αυτό, και να μην ξέρει αν θα ξημερώσει η επόμενη μέρα. Πολλές φορές φοβόμουν και για το παιδί που είχα στην κοιλιά μου».
Η τραγουδίστρια δήλωσε πως είχε σκεφτεί να χωρίσει, κάτι που ωστόσο δεν τα κατάφερε να πραγματοποιήσει, λόγω των απειλών που υποστήριξε ότι δεχόταν: «Κάποια στιγμή μου είχε περάσει από το μυαλό να πάρω τηλέφωνο κάπου αλλά δεν τολμούσα, φοβόμουν μην μου πάρουν το παιδί μου, μην κάνουν κακό στην οικογένειά μου. Υπήρχαν τέτοιες απειλές. Έλεγα ότι "Καλά να πάθεις τώρα. Αφού εσύ επέλεξες να είσαι με αυτόν τον άνθρωπο, κάτσε τώρα. Αφού εσύ το επέλεξες. Γιατί να σε βοηθήσει κάποιος; Για ποιο λόγο;". Το σκεφτόμουνα και αυτό. Λάθος. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι κάνουν το εξής. Στην αρχή σε χτυπούν και μετά πέφτουν στα γόνατα και κλαίνε και ζητάνε συγγνώμη με λυγμούς και σου λένε "δεν θα το ξανακάνω". Και εσύ πέφτεις στην παγίδα. Μπορεί να πέσεις στην παγίδα αρκετές φορές. Μου συνέβη και εμένα αυτό αρκετές φορές, έπεσα στην παγίδα. Και πάντα έλεγα από μέσα μου και ήλπιζα ότι να, μπορεί να μην ξαναγίνει, μπορεί να το μετάνιωσε. Όταν όμως ένας άντρας σηκώσει μία φορά χέρι σε μια γυναίκα, θα το κάνει για πάντα. Τέλος».
Δείτε το βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα