Wizard of the Kremlin: Κυκλοφόρησε νέο τρέιλερ - Η ομοιότητα του Τζουντ Λο με τον Βλαντίμιρ Πούτιν
Η ταινία του Ολιβιέ Ασαγιάς επικεντρώνεται στην άνοδο του Πούτιν στη διεθνή σκηνή

Στο νέο τρέιλερ που κυκλοφόρησε για το «The Wizard of the Kremlin» καταγράφεται η ομοιότητα του Τζουντ Λο στον ρόλο του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η πολιτική δραματική ταινία του Ολιβιέ Ασαγιάς επικεντρώνεται στην άνοδο του Πούτιν στη διεθνή σκηνή, μέσα από τη σχέση του με τον Βαντίμ Μπαράνοφ, τον οποίο υποδύεται ο Πολ Ντέινο, χαρακτήρας εμπνευσμένος από τον Βλαντισλάβ Σούρκοφ, που έχει χαρακτηριστεί ως «γκρίζος καρδινάλιος» της ρωσικής πολιτικής.

Στο τρέιλερ, ο Μπαράνοφ παρουσιάζεται να καθοδηγεί τον Πούτιν προς μια κυνική προσέγγιση στη γεωπολιτική, με στόχο, όπως αναφέρεται, «να σπείρει χάος» και να «χτίσει τον μύθο ότι οι Ρώσοι ελέγχουν τον σύγχρονο κόσμο». Αν και μεγάλο μέρος της συζήτησης πριν την κυκλοφορία της ταινίας επικεντρώθηκε στη μεταμόρφωση του Τζουντ Λο σε έναν νεότερο Πούτιν, με ιδιαίτερη αναφορά στην εμφάνισή του, το φιλμ φαίνεται να δίνει μεγαλύτερη έμφαση στον ρόλο του Πολ Ντέινο.

Δείτε το τρέιλερ

The Wizard of the Kremlin | Official Trailer (HD) | Vertical

Στην ταινία πρωταγωνιστούν επίσης οι Αλίσια Βικάντερ, Will Keen, Tom Sturridge και Jeffrey Wright. Το σενάριο συνυπογράφει ο Ασαγιάς μαζί με τον Εμανουέλ Καρέρ και βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του Τζουλιάνο ντα Εμπόλι.

Η ταινία έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας το 2025. Η εταιρεία Vertical εξασφάλισε τα δικαιώματα διανομής στη Βόρεια Αμερική και σχεδιάζει την κυκλοφορία της ταινίας στις αίθουσες στις 15 Μαΐου.
