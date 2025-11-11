Ο Τζουντ Λο είναι... φτυστός ο Βλαντίμιρ Πούτιν στο τρέιλερ του «Wizard of the Kremlin»
Ο Τζουντ Λο είναι... φτυστός ο Βλαντίμιρ Πούτιν στο τρέιλερ του «Wizard of the Kremlin»
Η ταινία είναι βασισμένη στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Τζουλιάνο ντα Έμπολι
Κυκλοφόρησε το τρέιλερ της ταινίας «The Wizard of the Kremlin» των Ολιβιέ Ασαγιάς και Εμανουέλ Καρρέρ, η οποία είναι βασισμένη στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Τζουλιάνο ντα Έμπολι κι επιχειρεί μια βουτιά στην περίπλοκη πολιτική σκηνή της μετασοβιετικής Ρωσίας και την άνοδο του Βλαντίμιρ Πούτιν στην εξουσία.
Ο Πολ Ντέινο υποδύεται τον Βαντίμ Μπαράνοφ, έναν πολιτικό σύμβουλο και επικοινωνιολόγο, εμπνευσμένο από τον πραγματικό Ρώσο πολιτικό Βλαντισλάβ Σούρκοφ, ενώ απέναντί του βρίσκεται ο Τζουντ Λο ως Πούτιν.
Στο νέο τρέιλερ φαίνεται επίσης, η Αλίσια Βικάντερ ως η σύζυγος του Μπαράνοφ, Ξένια, ο Τομ Στάριτζ ως τραπεζίτης και ολιγάρχης εμπνευσμένος από τον Μιχαήλ Χοντορκόφσκι, τον πρώην μεγιστάνα πετρελαίου που φυλακίστηκε όταν αμφισβήτησε τον Πούτιν, καθώς και ο Γουίλ Κιν ως ο αείμνηστος ολιγάρχης Μπόρις Μπερεζόφσκι, ο οποίος πέθανε εξόριστος στο Λονδίνο υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Ο Τζέφρι Ράιτ υποδύεται έναν Αμερικανό δημοσιογράφο στη Μόσχα, με τον οποίο ο Μπαράνοφ μοιράζεται τις πιο ειλικρινείς του σκέψεις.
Δείτε το τρέιλερ
Ο κριτικός του Deadline, Ντέιμον Γουάιζ, περιέγραψε την ταινία ως ένα έργο με εξαιρετική χρονική συγκυρία: «Αν και τοποθετείται σχεδόν εξ ολοκλήρου μέσα στη ρεαλπολιτίκ της Μόσχας των αρχών του 21ου αιώνα, το The Wizard of the Kremlin λειτουργεί ως προειδοποίηση προς τη Δύση για το πώς διαμορφώθηκε αυτή η κατάσταση», έγραψε.
Η ταινία προβλήθηκε στο Φεστιβάλ της Βενετίας και στη συνέχεια σε Τορόντο, Σαν Σεμπαστιάν και Λονδίνο, ενώ τον Δεκέμβριο θα παρουσιαστεί και στο Red Sea Film Festival στη Μέση Ανατολή.
Παραγωγοί είναι οι Ολιβιέ Ντελμπόσκ (Curiosa Films) και Σιντονί Ντιμά (Gaumont), σε συμπαραγωγή με τη France 2 Cinéma και τη συμμετοχή των France Télévisions και Disney+. Τη γαλλική διανομή και τις διεθνείς πωλήσεις έχει αναλάβει η Gaumont, ενώ τα δικαιώματα διανομής για τη Βόρεια Αμερική εκπροσωπεί η CAA Media Finance.
Ο Πολ Ντέινο υποδύεται τον Βαντίμ Μπαράνοφ, έναν πολιτικό σύμβουλο και επικοινωνιολόγο, εμπνευσμένο από τον πραγματικό Ρώσο πολιτικό Βλαντισλάβ Σούρκοφ, ενώ απέναντί του βρίσκεται ο Τζουντ Λο ως Πούτιν.
Στο νέο τρέιλερ φαίνεται επίσης, η Αλίσια Βικάντερ ως η σύζυγος του Μπαράνοφ, Ξένια, ο Τομ Στάριτζ ως τραπεζίτης και ολιγάρχης εμπνευσμένος από τον Μιχαήλ Χοντορκόφσκι, τον πρώην μεγιστάνα πετρελαίου που φυλακίστηκε όταν αμφισβήτησε τον Πούτιν, καθώς και ο Γουίλ Κιν ως ο αείμνηστος ολιγάρχης Μπόρις Μπερεζόφσκι, ο οποίος πέθανε εξόριστος στο Λονδίνο υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Ο Τζέφρι Ράιτ υποδύεται έναν Αμερικανό δημοσιογράφο στη Μόσχα, με τον οποίο ο Μπαράνοφ μοιράζεται τις πιο ειλικρινείς του σκέψεις.
Δείτε το τρέιλερ
Ο κριτικός του Deadline, Ντέιμον Γουάιζ, περιέγραψε την ταινία ως ένα έργο με εξαιρετική χρονική συγκυρία: «Αν και τοποθετείται σχεδόν εξ ολοκλήρου μέσα στη ρεαλπολιτίκ της Μόσχας των αρχών του 21ου αιώνα, το The Wizard of the Kremlin λειτουργεί ως προειδοποίηση προς τη Δύση για το πώς διαμορφώθηκε αυτή η κατάσταση», έγραψε.
Η ταινία προβλήθηκε στο Φεστιβάλ της Βενετίας και στη συνέχεια σε Τορόντο, Σαν Σεμπαστιάν και Λονδίνο, ενώ τον Δεκέμβριο θα παρουσιαστεί και στο Red Sea Film Festival στη Μέση Ανατολή.
Παραγωγοί είναι οι Ολιβιέ Ντελμπόσκ (Curiosa Films) και Σιντονί Ντιμά (Gaumont), σε συμπαραγωγή με τη France 2 Cinéma και τη συμμετοχή των France Télévisions και Disney+. Τη γαλλική διανομή και τις διεθνείς πωλήσεις έχει αναλάβει η Gaumont, ενώ τα δικαιώματα διανομής για τη Βόρεια Αμερική εκπροσωπεί η CAA Media Finance.
Ειδήσεις σήμερα:
Ο Ρομέν Γαβράς, μετά τη Dua Lipa, σε τρυφερές στιγμές με την Έμιλι Ραταϊκόφσκι φορώντας μπλούζα «Άγιον Όρος» - Δείτε φωτογραφίες
Μητσοτάκης στο 1o συνέδριο Newsauto Talks: Σταθερή η μείωση των θανατηφόρων τροχαίων, η οδική ασφάλεια δεν είναι μόνο πρόστιμα
Σόου στον αέρα στη Σχολή Ικάρων: Ελληνικό μαχητικό από drones καταρρίπτει τουρκικό - Δείτε βίντεο
Ο Ρομέν Γαβράς, μετά τη Dua Lipa, σε τρυφερές στιγμές με την Έμιλι Ραταϊκόφσκι φορώντας μπλούζα «Άγιον Όρος» - Δείτε φωτογραφίες
Μητσοτάκης στο 1o συνέδριο Newsauto Talks: Σταθερή η μείωση των θανατηφόρων τροχαίων, η οδική ασφάλεια δεν είναι μόνο πρόστιμα
Σόου στον αέρα στη Σχολή Ικάρων: Ελληνικό μαχητικό από drones καταρρίπτει τουρκικό - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα