Τα άκουσε ο Τριντό για τη φωτογραφία με το πλαστικό ποτήρι: Είσαι υποκριτής, του γράφουν
Αφορμή για τις αντιδράσεις αποτέλεσε το γεγονός ότι ο Τριντό ως πρωθυπουργός του Καναδά το 2019, είχε απαγορεύσει τη χρήση των πλαστικών μιας χρήσης

Κριτική από εκεί που δεν το περίμενε δέχθηκε ο Τζάστιν Τριντό με αφορμή μια φωτογραφία του ίδιου και της συντρόφου του, Κέιτι Πέρι, να απολαμβάνουν το ποτό τους σε πλαστικό ποτήρι στο μουσικό φεστιβάλ στο Coachella.

«Θυμάσαι όταν ο Τζάστιν Τριντό απαγόρευσε τις πλαστικές σακούλες και τα καλαμάκια για τους Καναδούς για να "σώσουν τον πλανήτη"; Τώρα δημοσιεύει φωτογραφίες χρησιμοποιώντας ποτήρια solo. Κανόνες για σένα, αλλά όχι για μένα», σχολίασε ένας χρήστης του Χ.



«Αυτός ο μαλ... πίνει από πλαστικό ποτήρι αφού τα απαγόρευσε σε ολόκληρη τη χώρα», ξέσπασες ένας άλλος σχολιαστής.



«Τζάστιν Τριντό, 10 Ιουνίου 2019: Απαγορεύω στους Καναδούς να χρησιμοποιούν πλαστικά μιας χρήσης! Τζάστιν Τριντό, 12 Απριλίου 2026: Κοιτάξτε με να σπάω αλκοόλ από ένα σόλο ποτήρι στο Coachella!» σημείωσε κάποιος άλλος στο X.



Ένας άλλος έγραψε: «Το μόνο που βλέπω είναι πλαστικά ποτήρια. Κάποιος τα απαγόρευσε εδώ πάνω στον Καναδά. Ποιος ήταν αυτός πάλι;»

«Τι γίνεται με τα πλαστικά κόκκινα ποτήρια που χρησιμοποιούν ο Τριντό και η παράξενη κοπέλα του; Ο Τριντό είπε ότι το πλαστικό είναι κακό και τοξικό» θύμισε άλλος χρήστης του Χ.

