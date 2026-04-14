Τα άκουσε ο Τριντό για τη φωτογραφία με το πλαστικό ποτήρι: Είσαι υποκριτής, του γράφουν
Αφορμή για τις αντιδράσεις αποτέλεσε το γεγονός ότι ο Τριντό ως πρωθυπουργός του Καναδά το 2019, είχε απαγορεύσει τη χρήση των πλαστικών μιας χρήσης
Αφορμή για τις αντιδράσεις αποτέλεσε το γεγονός ότι ο Τριντό ως πρωθυπουργός του Καναδά το 2019, είχε απαγορεύσει τη χρήση των πλαστικών μιας χρήσης
«Θυμάσαι όταν ο Τζάστιν Τριντό απαγόρευσε τις πλαστικές σακούλες και τα καλαμάκια για τους Καναδούς για να "σώσουν τον πλανήτη"; Τώρα δημοσιεύει φωτογραφίες χρησιμοποιώντας ποτήρια solo. Κανόνες για σένα, αλλά όχι για μένα», σχολίασε ένας χρήστης του Χ.
Remember when Justin Trudeau banned plastic bags and straws for Canadians - to 'save the planet'?— Matt Alexander (@RealMattA_) April 13, 2026
Now he's posting pics using solo cups.
Rules for thee, but not for me.
LOST FREEDOM FILES # 4051 https://t.co/3EQ8gzYwtY pic.twitter.com/JI3r50zqmw
«Αυτός ο μαλ... πίνει από πλαστικό ποτήρι αφού τα απαγόρευσε σε ολόκληρη τη χώρα», ξέσπασες ένας άλλος σχολιαστής.
And this asshole is drinking out of a plastic cup, after banning them for the entire country🤡🤡🤡 https://t.co/KwlhEqWsaq— Leah 🇨🇦 True Crime Canada (@CanTrueCrime) April 13, 2026
«Τζάστιν Τριντό, 10 Ιουνίου 2019: Απαγορεύω στους Καναδούς να χρησιμοποιούν πλαστικά μιας χρήσης! Τζάστιν Τριντό, 12 Απριλίου 2026: Κοιτάξτε με να σπάω αλκοόλ από ένα σόλο ποτήρι στο Coachella!» σημείωσε κάποιος άλλος στο X.
Justin Trudeau, Jun. 10, 2019: I'm banning Canadians from using single-use plastics!— Ryan O'Connor (@rpoconnor) April 12, 2026
Justin Trudeau, Apr. 12, 2026: Look at me smash booze from a solo cup at Coachella! pic.twitter.com/r50Xrp8DmX
Ένας άλλος έγραψε: «Το μόνο που βλέπω είναι πλαστικά ποτήρια. Κάποιος τα απαγόρευσε εδώ πάνω στον Καναδά. Ποιος ήταν αυτός πάλι;»
Former Prime Minister Justin Trudeau is being strongly condemned for using a single-use plastic cup at Coachella recently.— Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) April 13, 2026
The Canadian government under Trudeau banned certain single-use plastics. While the cup he used at Coachella wasn’t part of the ban, and the event was in… pic.twitter.com/uyP7r9OQvl
