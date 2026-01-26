Η γκάφα του Ρέιφ Φάινς, αποκάλυψε τον ηθοποιό που θα υποδυθεί τον Βόλντεμορτ στη νέα σειρά Χάρι Πότερ
Η γκάφα του Ρέιφ Φάινς, αποκάλυψε τον ηθοποιό που θα υποδυθεί τον Βόλντεμορτ στη νέα σειρά Χάρι Πότερ

Ο ηθοποιός δέχτηκε ερωτήσεις σχετικά με τον αντικαταστάτη του

Ιωάννα Μαρίνου
Σε μία ατυχή αποκάλυψη για τον ηθοποιό που θα ενσαρκώσει τον Βόλντεμορτ στη νέα τηλεοπτική σειρά του Χάρι Πότερ, προχώρησε ο Ρέιφ Φάινς.

Ο Φάινς,  που είχε ενσαρκώσει τον εμβληματικό κακό στην ταινία, ανέφερε κατά λάθος, δημόσια, το όνομα του αντικαταστάτη του. Κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο κόκκινο χαλί για την ταινία «28 Years Later: The Bone Temple», ρωτήθηκε σχετικά με το ποιον θα επέλεγε να τον αντικαταστήσει στον ρόλο του Βόλντεμορτ και απάντησε: «Λοιπόν, μου είπαν ότι ήδη τον έχουν επιλέξει, έτσι δεν είναι;». Τότε, ο δημοσιογράφος επέμεινε: «Ποιον πιστεύεις ότι θα έπρεπε;» και συνέχισε«Αν κάποιος μπορούσε να παίξει τον Βόλντεμορτ όπως το έκανες εσύ…».

Ο Φάινς τότε είπε: «Μου είπαν ότι η θέση έχει ήδη καλυφθεί, έτσι δεν είναι; Νομίζω ότι ο Κίλιαν Μέρφι είναι εξαιρετικός. Μια πολύ καλή επιλογή;». Μόλις όμως συνειδητοποίησε ότι η συγκεκριμένη πληροφορία δεν είχε δημοσιοποιηθεί, συμπλήρωσε: «Δεν ξέρω. Νόμιζα ότι είχαν ήδη κλείσει τον ρόλο».

Δείτε το βίντεο

@letstalkmovies.com

“Wait… did that just happen? 😳” #voldemort #ralphfiennes #harrypotterseries #cillianmurphy #harrypotter #casting #production

♬ original sound - Let's Talk Movies - Let's Talk Movies
Ο Κίλιαν Μέρφι

Η νέα σειρά γυρίζεται αυτήν την περίοδο και αναμένεται να κυκλοφορήσει στο HBOMax το 2027. Μετά από οντισιόν που προσέλκυσε 30.000 υποψηφίους, τους θρυλικούς ρόλους που πρωταγωνίστησαν οι Ντάνιελ Ράντκλιφ, Έμα Γουάτσον και Ρούπερτ Γκριντ αναλαμβάνουν τώρα οι πρωτοεμφανιζόμενοι Ντόμινικ ΜακΛάφλιν ως Χάρι, Αραμπέλα Στάντον ως Ερμιόνη και Άλαστερ Στουτ ως Ρον.
Ιωάννα Μαρίνου
