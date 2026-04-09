Η Τζένα Ορτέγκα παραδέχτηκε ότι παραλίγο να εγκαταλείψει την υποκριτική
Η Τζένα Ορτέγκα παραδέχτηκε ότι παραλίγο να εγκαταλείψει την υποκριτική
Η ηθοποιός εξήγησε πως λίγο μετά, το 2019, επιλέχθηκε για τον δεύτερο κύκλο της σειράς «You», στον ρόλο της Έλι Άλβες
Το γεγονός πως παραλίγο να εγκαταλείψει την υποκριτική παραδέχτηκε η Τζένα Ορτέγκα.
Η 23χρονη ηθοποιός μίλησε στο podcast «Big Bro with Kid Cudi» και εξήγησε ότι ως έφηβη βρέθηκε σε μεταβατική φάση μετά την αποχώρησή της από παιδική σειρά. «Δεν ήξερα τι άλλο θα έκανα. Δεν είχα σκεφτεί ποτέ κάτι διαφορετικό, μόνο πιο πρόσφατα από περιέργεια και από την επιθυμία για μια άλλη εμπειρία ζωής», ανέφερε.
Όπως είπε, εκείνη την περίοδο έπρεπε να αποδείξει την αξία της σε νέους ανθρώπους του χώρου: «Έπρεπε να αποδείξω τον εαυτό μου και να γνωρίσω όλους αυτούς τους νέους υπεύθυνους κάστινγκ που δεν ήξεραν ποια ήμουν». Η ίδια παραδέχθηκε ότι τότε ένιωθε πως «ήταν μια καλή στιγμή να τα παρατήσω, αν επρόκειτο να το κάνω».
Η σκέψη αυτή συνέπεσε με την έναρξη του λυκείου της, γεγονός που την έκανε να εξετάσει σοβαρά την αποχώρηση από το Χόλιγουντ, συζητώντας το ενδεχόμενο «για μερικούς μήνες με την ομάδα της».
Η πορεία της, ωστόσο, άλλαξε το 2019, όταν επιλέχθηκε για τον δεύτερο κύκλο της σειράς «You», στον ρόλο της Έλι Άλβες, γειτόνισσας του Τζο Γκόλντμπεργκ, τον οποίο υποδύεται ο Πεν Μπάντζλεϊ. «Πήγα στο πλατό, το λάτρεψα και πέρασα υπέροχα», ανέφερε. «Σκέφτηκα “Δεν υπάρχει περίπτωση να το αφήσω αυτό”».
Παράλληλα, αναγνώρισε ότι η αμφιβολία είναι συχνή στον χώρο: «Είναι μια σκέψη που έρχεται εύκολα. Υπάρχουν τόσα πράγματα στη δουλειά που κανείς δεν μπορεί να σε προετοιμάσει γι’ αυτά».
Η Ορτέγκα είχε ήδη εμφανιστεί σε παραγωγές όπως η σειρά Jane the Virgin και το Stuck in the Middle, ενώ μετά το «You» σημείωσε περαιτέρω επιτυχία με τις ταινίες της σειράς Scream και τη συνέχεια του Beetlejuice. Από το 2022 πρωταγωνιστεί ως Wednesday Addams στη σειρά Wednesday, ρόλος που της έχει χαρίσει υποψηφιότητες για Emmy, Χρυσές Σφαίρες και SAG Awards.
Στην ίδια συνέντευξη, η ηθοποιός ανέφερε ότι προτιμά να παραμένει απασχολημένη επαγγελματικά. «Αν μείνω ακίνητη για πολύ ή δεν έχω σχέδια ή κάτι να περιμένω, τείνω να τρελαίνομαι», είπε, προσθέτοντας: «Είναι μια περίεργη δουλειά».
Παράλληλα, αποκάλυψε ότι έκανε πρόσφατα διάλειμμα τεσσάρων μηνών από τα γυρίσματα, το πρώτο μετά από χρόνια, κάτι που αρχικά τη φόβισε. «Θυμάμαι ότι όλοι μου έλεγαν “φρόντισε τον εαυτό σου”», σημείωσε, εξηγώντας ότι όσοι συνεργάζονται μαζί της γνωρίζουν πόσο αγαπά τη δουλειά της.
Όπως είπε, τις πρώτες εβδομάδες δυσκολεύτηκε να διαχειριστεί τον ελεύθερο χρόνο της, ωστόσο στη συνέχεια άλλαξε στάση. «Τώρα που πλησιάζει στο τέλος, νιώθω ότι ήταν απαραίτητο», ανέφερε και κατέληξε: «Νιώθω πολύ καλύτερα. Έμαθα πολλά για το τι μου αρέσει και τι όχι».
Η 23χρονη ηθοποιός μίλησε στο podcast «Big Bro with Kid Cudi» και εξήγησε ότι ως έφηβη βρέθηκε σε μεταβατική φάση μετά την αποχώρησή της από παιδική σειρά. «Δεν ήξερα τι άλλο θα έκανα. Δεν είχα σκεφτεί ποτέ κάτι διαφορετικό, μόνο πιο πρόσφατα από περιέργεια και από την επιθυμία για μια άλλη εμπειρία ζωής», ανέφερε.
Όπως είπε, εκείνη την περίοδο έπρεπε να αποδείξει την αξία της σε νέους ανθρώπους του χώρου: «Έπρεπε να αποδείξω τον εαυτό μου και να γνωρίσω όλους αυτούς τους νέους υπεύθυνους κάστινγκ που δεν ήξεραν ποια ήμουν». Η ίδια παραδέχθηκε ότι τότε ένιωθε πως «ήταν μια καλή στιγμή να τα παρατήσω, αν επρόκειτο να το κάνω».
Η σκέψη αυτή συνέπεσε με την έναρξη του λυκείου της, γεγονός που την έκανε να εξετάσει σοβαρά την αποχώρηση από το Χόλιγουντ, συζητώντας το ενδεχόμενο «για μερικούς μήνες με την ομάδα της».
Η πορεία της, ωστόσο, άλλαξε το 2019, όταν επιλέχθηκε για τον δεύτερο κύκλο της σειράς «You», στον ρόλο της Έλι Άλβες, γειτόνισσας του Τζο Γκόλντμπεργκ, τον οποίο υποδύεται ο Πεν Μπάντζλεϊ. «Πήγα στο πλατό, το λάτρεψα και πέρασα υπέροχα», ανέφερε. «Σκέφτηκα “Δεν υπάρχει περίπτωση να το αφήσω αυτό”».
Παράλληλα, αναγνώρισε ότι η αμφιβολία είναι συχνή στον χώρο: «Είναι μια σκέψη που έρχεται εύκολα. Υπάρχουν τόσα πράγματα στη δουλειά που κανείς δεν μπορεί να σε προετοιμάσει γι’ αυτά».
Η Ορτέγκα είχε ήδη εμφανιστεί σε παραγωγές όπως η σειρά Jane the Virgin και το Stuck in the Middle, ενώ μετά το «You» σημείωσε περαιτέρω επιτυχία με τις ταινίες της σειράς Scream και τη συνέχεια του Beetlejuice. Από το 2022 πρωταγωνιστεί ως Wednesday Addams στη σειρά Wednesday, ρόλος που της έχει χαρίσει υποψηφιότητες για Emmy, Χρυσές Σφαίρες και SAG Awards.
Στην ίδια συνέντευξη, η ηθοποιός ανέφερε ότι προτιμά να παραμένει απασχολημένη επαγγελματικά. «Αν μείνω ακίνητη για πολύ ή δεν έχω σχέδια ή κάτι να περιμένω, τείνω να τρελαίνομαι», είπε, προσθέτοντας: «Είναι μια περίεργη δουλειά».
Παράλληλα, αποκάλυψε ότι έκανε πρόσφατα διάλειμμα τεσσάρων μηνών από τα γυρίσματα, το πρώτο μετά από χρόνια, κάτι που αρχικά τη φόβισε. «Θυμάμαι ότι όλοι μου έλεγαν “φρόντισε τον εαυτό σου”», σημείωσε, εξηγώντας ότι όσοι συνεργάζονται μαζί της γνωρίζουν πόσο αγαπά τη δουλειά της.
Όπως είπε, τις πρώτες εβδομάδες δυσκολεύτηκε να διαχειριστεί τον ελεύθερο χρόνο της, ωστόσο στη συνέχεια άλλαξε στάση. «Τώρα που πλησιάζει στο τέλος, νιώθω ότι ήταν απαραίτητο», ανέφερε και κατέληξε: «Νιώθω πολύ καλύτερα. Έμαθα πολλά για το τι μου αρέσει και τι όχι».
