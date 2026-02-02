Τζένα Ορτέγκα για Κάθριν Ο' Χάρα: Μία σπουδαία προσωπικότητα και πηγή έμπνευσης με πολλούς τρόπους
Η ηθοποιός αποχαιρέτησε τη συμπρωταγωνίστριά της στην ταινία «Beetlejuice Beetlejuice»

Ευγνώμων για τη συνεργασία της και τη γνωριμία της με την Κάθριν Ο' Χάρα δήλωσε η Τζένα Ορτέγκα. Η ηθοποιός έφυγε από τη ζωή στα 71 της χρόνια και αμέσως μόλις έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου της πλήθος συναδέλφων της έσπευσαν να την αποχαιρετήσουν μέσα από τα social media.

Ανάμεσα σε αυτούς και η πρωταγωνίστρια του Wednesday που είχε συνεργαστεί με την Ο'Χάρα στην ταινία «Beetlejuice Beetlejuice» του Τιμ Μπάρτον. Μέσα από τον λογαριασμό στης στο Instagram η Ορτέγκα έκανε λόγο για μία σπουδαία προσωπικότητα που την ενέπνευσε με πολλούς τρόπους.

Πιο αναλυτικά, η Τζένα Ορτέγκα στην ανάρτησή της έγραψε: «Η Κάθριν ήταν ένας από τους πιο όμορφους ανθρώπους που είχα ποτέ την τιμή να γνωρίσω και να συνεργαστώ. Θα κρατώ για πάντα μέσα μου τον χρόνο που μοιραστήκαμε και όλα όσα μου δίδαξε. Μια σπουδαία προσωπικότητα και πηγή έμπνευσης με πολλούς τρόπους. Μία από τις μεγάλες. Σε ευχαριστώ από καρδιάς για όλα».

