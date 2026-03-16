H Τζένα Ορτέγκα και η Τέιλορ Ράσελ συναντώνται στη μεγάλη οθόνη για το ριμέικ της ταινίας «Νέα Γυναίκα Μόνη Ψάχνει»
Μετά τη θετική υποδοχή της ταινίας «Bodies Bodies Bodies», η θεατρική συγγραφέας και σεναριογράφος Σάρα ΝτεΛάπε ανέλαβε να γράψει το σενάριο για τη νέα παραγωγή της 3000 Pictures, με τίτλο «Single Female».
Πρόκειται για το ριμέικ της μεγάλης επιτυχίας της δεκαετίας του 1990, «Single White Female» («Νέα Γυναίκα Μόνη Ψάχνει»), όπου θα πρωταγωνιστήσουν η Τζένα Ορτέγκα και η Τέιλορ Ράσελ.
Το αρχικό φιλμ του 1992, με πρωταγωνίστριες τις Μπρίτζετ Φόντα και Τζένιφερ Τζέισον Λι, ξετύλιγε την ιστορία μιας γυναίκας που αρχίζει να υποψιάζεται πως η νέα της συγκάτοικος κρύβει ένα σκοτεινό και απειλητικό πρόσωπο. Η ταινία δεν ήταν απλώς μια απροσδόκητη εισπρακτική επιτυχία, αλλά καθιέρωσε τις δύο πρωταγωνίστριες στο Χόλιγουντ.
Η καταξιωμένη θεατρική συγγραφέας και σεναριογράφος, είναι γνωστή κυρίως για τον τρόπο που αποτυπώνει τις δυναμικές στις σχέσεις μεταξύ νεαρών γυναικών. Το θεατρικό της έργο «The Wolves» τιμήθηκε με το πρώτο βραβείο Relentless του American Playwriting Foundation, ενώ το 2017 συμπεριλήφθηκε στις τελικές υποψηφιότητες για το Βραβείο Πούλιτζερ στην κατηγορία του Δράματος.
Η Τζένα Ορτέγκα συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στη σειρά του Netflix «Wednesday», σε σκηνοθεσία Τιμ Μπάρτον, με την παραγωγή της τρίτης σεζόν να βρίσκεται σε εξέλιξη στο Δουβλίνο. Στη συνέχεια, θα εμφανιστεί στην ταινία «Klara and the Sun» του Τάικα Γουαϊτίτι και στο φιλμ της Warner Bros, «The Great Beyond» υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Τζέι Τζέι Έιμπραμς. Από την άλλη, η Τέιλορ Ράσελ πρόκειται να πρωταγωνιστήσει στο πολυαναμενόμενο κορεάτικο θρίλερ «Hope» του Να Χονγκ-τζιν.
Φωτογραφία: Shutterstock
Jenna Ortega-Taylor Russell 'Single White Female' Remake Lands 'Bodies Bodies Bodies' Writer Sarah DeLappe
