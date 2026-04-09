Μια φυσαλίδα ισορροπίας για το σώμα που ξαναβρίσκει τους ρυθμούς του μετά τη νηστεία
Γνωστή τραγουδίστρια έχει δικαστική διαμάχη με πρώην σύντροφό της: Η γνωριμία στα 16 της, τα βίντεο με προσωπικές στιγμές και η καταγγελία για ομηρία και ξύλο
Γνωρίστηκαν όταν εκείνη ήταν 16 ετών και λίγα χρόνια αργότερα έγιναν ζευγάρι - Ο μουσικός παραγωγός είχε κρατήσει στο κινητό του βίντεο και φωτογραφίες που εκείνη του έστελνε - Καταγγέλλει ότι η τραγουδίστρια και ο νυν σύντροφός της τον απειλούν για να σβήσει το υλικό
Πέντε φωτογραφίες από προσωπικές στιγμές και ένα βίντεο αισθησιακού περιεχομένου που είχαν μείνει αποθηκευμένα στο κινητό τηλέφωνο του πρώην συντρόφου γνωστής Ελληνίδας τραγουδίστριας ήταν ο λόγος για να ξεσπάσει άγρια δικαστική κόντρα ανάμεσα στη γνωστή τραγουδίστρια και στον μουσικό παραγωγό με τον οποίο είχαν συνάψει ερωτική σχέση το 2024. Μάλιστα, τον περασμένο Φεβρουάριο η τραγουδίστρια και ο νυν σύντροφός της πήγαν στο σπίτι του μουσικού και απαίτησαν τη διαγραφή του φωτογραφικού και βιντεοληπτικού υλικού απ’ όλες τις συσκευές του.
Η γνωριμία μέσω instagram, η ερωτική σχέση και η αποστολή των φωτογραφιώνΣύμφωνα με όσα φέρεται να ισχυρίζεται ο γνωστός μουσουργός στην αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που κατέθεσε στις 12/03/2026 κατά της τραγουδίστρια και του τωρινού της συντρόφου, μετά την επίσκεψή τους στο σπίτι του, η γνωριμία τους έγινε όταν εκείνη ήταν μόλις 16 ετών. «Η γνωριμία μου με την τραγουδίστρια χρονολογείται το έτος 2018. Ήρθαμε σε επικοινωνία μέσω instagram. Αρχικά, η επικοινωνία μας παρέμεινε σε τυπικό επίπεδο, μέχρι τη στιγμή που της πρότεινα να συνεργαστούμε επαγγελματικά. Με την πάροδο του χρόνου, η σχέση μας εξελίχθηκε σε φιλική και βασιζόταν σε αμοιβαία εμπιστοσύνη και σεβασμό. Κατά περιόδους υπήρχε μια πιο ρομαντική χροιά στην επικοινωνία μας, χωρίς, ωστόσο, ν’ αναπτυχθεί σε κάτι μεγαλύτερο, μέχρι τον Αύγουστο του 2024, που αποφασίσαμε να να συνάψουμε ερωτικό δεσμό, στο πλαίσιο του οποίου έλαβε χώρα μία και μοναδική ερωτική συνεύρεση.
Στο διάστημα αυτό το οποίο διήρκησε μόλις λίγες ημέρες και στο πλαίσιο της οικειότητας και της εμπιστοσύνης που τρέφαμε ο ένας
για τον άλλο, η πρώτη των καθ'' ων, μου απέστειλε οικειοθελώς μέσω του instagram, πέντε φωτογραφίες και ένα βίντεο αισθησιακού περιεχομένου, που απεικονιζόταν η ίδια σε ευαίσθητες προσωπικές της στιγμές. Μετά τη λήξη της ολιγοήμερης μας σχέσης, η πρώτη των καθ'' ων μου ζήτησε να διαγράψω το συγκεκριμένο αρχειακό υλικό που μου είχε αποστείλει. Εγώ επέλεξα να το αρχειοθετήσω σε κρυφό φάκελο στη συσκευή του κινητού μου τηλεφώνου, με υψηλά επίπεδα ασφαλείας και ταυτοποίησης, θεωρώντας το, τμήμα του παρελθόντος μου, χωρίς ποτέ να το ανακτήσω ή να το επεξεργαστώ. Επίσης, ουδέποτε προέβην σε οποιαδήποτε πράξη διαμοιρασμού, δημοσιοποίησης ή έστω απλής γνωστοποίησης της κατοχής του εν λόγω υλικού σε τρίτα πρόσωπα», υποστηρίζει.
Η συνάντηση της 12ης Φεβρουαρίου στο σπίτι του μουσικού και η καταγγελία για απειλές και ξύλοΤον περασμένο Ιανουάριο η τραγουδίστρια πληροφορήθηκε πως ο πρώην σύντροφός της είχε στην κατοχή του, τις φωτογραφίες που του είχε στείλει όσο ήταν ζευγάρι.
Οι δύο πλευρές δίνουν διαφορετικές εκδοχές για τα όσα διαδραματίστηκαν, στο σπίτι του μουσικού, στις 12 Φεβρουαρίου όταν η νεαρή τραγουδίστρια πήγε μαζί με τον νυν σύντροφό της προκειμένου να ζητήσουν τη διαγραφή των προσωπικών της φωτογραφιών.
«Με κράτησαν όμηρο για 5 ώρες και μου έλεγαν πως θα μου σπάσουν τα δόντια», υποστηρίζει ο μουσικός.
«Την Πέμπτη, 12/02 και γύρω στις 18:00 μ.μ, η πρώτη των καθ'' ων, συνοδευόμενη από τον δεύτερο των καθ'' ων, εισήλθε παρανόμως εντός της οικίας μου με την απειλή βίας. Συγκεκριμένα, μόλις άνοιξα τη πόρτα της οικίας μου, ήρθα αντιμέτωπος με την πρώτη των καθ'' ων, ενώ ο δεύτερος εξ αυτών και νυν σύντροφος αυτής βρισκόταν, σκοπίμως, κρυμμένος παραπλεύρως της εισόδου. Αμέσως μετά, αμφότεροι εισέβαλαν βιαίως και παρανόμως στην κατοικία μου, αιφνιδιάζοντάς με. Υπό αυτές τις συνθήκες τρομοκρατίας, με τη χρήση βίας και απειλών κατά της ζωής και της σωματικής μου ακεραιότητας, με κατέστησαν ουσιαστικά όμηρο για πέντε συνεχείς ώρες. Αξίζει να σημειωθεί, ότι κατά τη διάρκεια της παράνομης κράτησής μου, ο δεύτερος των καθ'' ων επέδειξε μια άκρως επιθετική, βίαιη και τρομοκρατική συμπεριφορά, με τη συνδρομή της πρώτης εξ αυτών. Μάλιστα, εκμεταλλευόμενος την εμφανή σωματική του υπεροχή, άσκησε επανειλημμένα σωματική βία εναντίον μου, ακινητοποιώντας με, με βίαιη λαβή στον αυχένα. Η σωματική αυτή καθήλωση συνοδευόταν από συνεχή ψυχολογική πίεση. Και οι δύο, χωρίς κανένα δισταγμό εκστόμιζαν τις φράσεις ‘’θα πεθάνεις’’, ‘’θα σου σπάσουμε τα δόντια’’ στην περίπτωση που αποδεικνυόταν δήθεν οποιαδήποτε εμπλοκή μου στη διαρροή φωτογραφικού υλικού
της πρώτης εξ αυτών, καθώς και στην περίπτωση που τολμούσα να αποκαλύψω σε οποιονδήποτε την παράνομη παρουσία τους στην οικία μου και τα σα έλαβαν χώρα κατά την παραμονή τους σε αυτή, αναφέρει ο μουσουργός στην αίτησή του, σύμφωνα με πληροφορίες.
«Άλλαξαν τους κωδικούς και διέγραψαν τα πάντα»Στη συνέχεια της αίτησής του, φέρεται να υποστηρίζει: «Κατά την παραμονή τους στο σπίτι μου, οι δύο τους προέβησαν παράνομα σε αυθαίρετη και ενδελεχή έρευνα των προσωπικών και επαγγελματικών μου συσκευών, του κινητού μου τηλεφώνου, του ηλεκτρονικού μου υπολογιστή καθώς και της ταμπλέτας μου. Με σκοπό δε τον πλήρη αποκλεισμό μου απ’ τη χρήση και την πρόσβαση στα αρχεία των συσκευών μου, δεν δίστασαν να προβούν σε αλλαγή των κωδικών πρόσβασης στον λογαριασμό μου στο iCloud , ενώ αποκορύφωμα της παράνομης δράσης τους αποτέλεσε η σκόπιμη διαγραφή κρίσιμων αρχείων ύψιστης επαγγελματικής και προσωπικής σημασίας και αξίας, πράξη που μου προκάλεσε άμεση και ανεπανόρθωτη οικονομική και ηθική βλάβη. Διέγραψαν, μεταξύ άλλων, κώδικα, φωτογραφίες, βίντεο και αρχεία προγραμματισμού νέας εφαρμογής τεχνητής νοημοσύνης που βρισκόταν υπό ανάπτυξη, αντίγραφα ασφαλείας από το iCloud και πλήθος άλλων προσωπικών μου βίντεο που δεν σχετίζονταν με την πρώτη των καθ'' ων».
Το συμφωνητικό που αρνήθηκε να υπογράψει ο μουσικός παραγωγόςΑπό την πλευρά της η τραγουδίστρια, υποστηρίζει πως δεν ασκήθηκε ποτέ βία σε βάρος του πρώην συντρόφου της και πως απλώς του ζήτησε να διαγράψει τις φωτογραφίες που είχε κρατήσει στο κινητό του τηλέφωνο αλλά και στον υπολογιστή του όπως διαπίστωσε κατά την παραμονή της, στο σπίτι του. Μάλιστα, λίγες ημέρες μετά την επίσκεψή της στο σπίτι του και συγκεκριμένα στις 9 Μαρτίου, του ζήτησε να υπογράψουν, με τη διαδικασία της εκούσιας διαμεσολάβησης, ένα συμφωνητικό στο οποίο θα τη διαβεβαίωνε πως είχε διαγράψει το επίμαχο φωτογραφικό υλικό απ’ όλες τις συσκευές του. «Καλείσθε να μας γνωστοποιήσετε εάν συμφωνείτε να προσέλθετε οικειοθελώς μετά ή διά πληρεξουσίου δικηγόρου σας, στο πλαίσιο εκούσιας διαμεσολάβησης, σε υποχρεωτική αρχική συνεδρία στο γραφείο μας, την Τρίτη 17 Μαρτίου 2026 και ώρα 15:00 ή σε οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία αντιπροταθεί, προκειμένου να συνταχθεί πρακτικό αναγνώρισης ότι ουδέν αρχείο τηρείτε σε υλικό φορέα της κατοχής σας και αμοιβαίας αναγνώρισης, ότι ουδεμία αξίωση ή διαφορά θα υφίσταται μεταξύ υμών και της εντολέας μας στο μέλλον».
Από τις 12/03/2026 έως και τις 31/03/2026 ο πρώην σύντροφος της τραγουδίστριας κατέθεσε τρεις φορές ασφαλιστικά μέτρα σε βάρος της τα οποία όμως απορρίφθηκαν αφού, σύμφωνα με πληροφορίες, οι ισχυρισμοί του δεν κρίθηκαν βάσιμοι. Η συνέχεια αναμένεται να δοθεί και πάλι εντός των δικαστικών αιθουσών καθώς η τραγουδίστρια εξετάζει το ενδεχόμενο να υποβάλει έγκληση και αγωγή σε βάρος του μουσικού.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα