Ηλίας Μαμαλάκης: Μου ήταν δύσκολο να κουβαλάω 132 κιλά, όταν έκανα το χειρουργείο ελευθερώθηκα
Ήμουν δυσκίνητος, πονάγανε πάρα πολύ οι αρθρώσεις μου, πρόσθεσε ο γνωστός μάγειρας
Ελεύθερος αισθάνθηκε ο Ηλίας Μαμαλάκης μετά τη μεγάλη απώλεια βάρους. Ο γνωστός μάγειρας είχε φτάσει να ζυγίζει 132 κιλά, τα οποία τον έκαναν, όπως είπε, να νιώθει δυσκίνητος. Η αλλαγή που ακολούθησε στην εμφάνισή του και την κατάσταση της υγείας του βελτίωσε σημαντικά την ποιότητα ζωής του, αλλά και την ψυχολογία του.
«Ήταν δύσκολη η διαδικασία να κουβαλάω τα 132 κιλά. Ήμουν δυσκίνητος. Πονάγανε πάρα πολύ οι αρθρώσεις μου στα γόνατα. Έτσι πήρα την απόφαση να κάνω την εγχείρηση με αντικειμενικό σκοπό να γίνω πιο μάχιμος. Ελευθερώθηκα. Αισθάνθηκα πολύ ωραία, αγόρασα καινούργιο παντελονάκι. Αισθάνθηκα λίγο νέος», εξομολογήθηκε στην εκπομπή «Breakfast@Star», την Τετάρτη 9 Απριλίου.
Στη συνέχεια, ο Ηλίας Μαμαλάκης υποστήριξε ότι το θέμα του σωματικού βάρους αντιμετωπιζόταν για χρόνια ως ταμπού και επισήμανε ότι συγκριτικά με έναν νεαρό παχύσαρκο άντρα προτιμά την εικόνα ενός λεπτού ατόμου με προσεγμένη εμφάνιση.
«Για πολλά χρόνια το θέμα των κιλών ήταν ταμπού, αλλά αυτό αφορά τους μέτρια χοντρούς. Τι να πω; Ότι δεν είμαι χοντρός; Προτιμώ να βλέπω έναν νέο, ωραίο, λεπτό, με ωραία ρούχα, παρά έναν παχύσαρκο που του βγαίνουν τα πουκάμισα από μέσα. Και ο παχύσαρκος μπορεί να είναι ένας πάρα πολύ σπουδαίος άνθρωπος, επιτυχημένος στην κοινωνία. Άρα τον αποδέχομαι», τόνισε.
