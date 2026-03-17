Ηλίας Μαμαλάκης για την περιπέτεια της υγείας του: Mε πήρε και με χτύπαγε σαν χταπόδι τρία χρόνια
Τώρα είναι η φάση που απαλλάσσομαι απ’ όλα αυτά, επισήμανε ο μάγειρας
Στην περιπέτεια της υγείας του αναφέρθηκε ο Ηλίας Μαμαλάκης, εξηγώντας ποια είναι πλέον η κατάστασή του. Ο γνωστός μάγειρας είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, μετά από σπάσιμο στο ισχίο. Θυμούμενος όσα βίωσε, τόνισε πως «τον χτύπαγε σαν χταπόδι» για τρία χρόνια. Τώρα πια ωστόσο, έχει αρχίσει να επανακτά τις δυνάμεις του.
«Δεν πέρασα μια περιπέτεια, με πήρε και με χτύπαγε σαν χταπόδι τρία χρόνια. Τώρα είναι η φάση που απαλλάσσομαι απ’ όλα αυτά. Δυνάμωσα, πήρα κάποια κιλά που είχα χάσει, είχα γίνει ανορεκτικός», εκμυστηρεύτηκε ο Ηλίας Μαμαλάκης στην εκπομπή «Το Πρωινό», την Τρίτη 17 Μαρτίου.
Στην ίδια συνέντευξη, ο μάγειρας έκανε μία αναφορά και στη Βέφα Αλεξιάδου. Ο Ηλίας Μαμαλάκης υποστήριξε πως τα πρώτα χρόνια της παρουσίας της στην τηλεόραση, εκείνη ένιωθε «αυτοκράτειρα». Αυτός ήταν και ο λόγος που είχε δυσαρεστηθεί με τη δική του τηλεοπτική εμφάνιση.
«Αισθανότανε αυτοκράτορα, ξαφνικά σε αυτή την αυτοκρατορία δεν της άρεσε που τη μοιράστηκε. Είχε ένα άδικο και κακό τέλος. Έφυγε πικραμένη και μόνη της. Θυμάμαι έγραψε ένα βιβλίο για τη ζωή της, περίμενε να γίνει πάταγος, δεν έγινε πάταγος. Τη στενοχώρησε πάρα πολύ αυτό», σημείωσε.
