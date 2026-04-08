Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες για τα Όσκαρ του 2027 και του 2028
Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες για τα Όσκαρ του 2027 και του 2028
Και οι δύο διοργανώσεις θα φιλοξενηθούν στο Dolby Theatre του Λος 'Αντζελες
Ορίστηκαν οι ημερομηνίες διεξαγωγής των 99ων Όσκαρ, καθώς και της ιστορικής τελετής των 100 χρόνων του θεσμού.
Η 99η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 Μαρτίου 2027, ενώ θα ακολουθήσει η 100η τελετή την Κυριακή 5 Μαρτίου 2028. Και οι δύο διοργανώσεις θα φιλοξενηθούν στο Dolby Theatre του Λος 'Αντζελες και θα μεταδοθούν ζωντανά από το ABC σε περισσότερες από 200 χώρες παγκοσμίως. Αυτές θα είναι οι τελευταίες μεταδόσεις από το αμερικανικό δίκτυο, καθώς στη συνέχεια τα Όσκαρ μεταφέρονται στο YouTube.
Πρόσφατα, η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών ανακοίνωσε ότι τα Όσκαρ θα αλλάξουν επίσης έδρα, μετακομίζοντας από το Dolby Theatre στο Peacock Theater από το 2029, όπου και θα παραμείνουν έως το 2039.
Επίσης, έγιναν γνωστές οι ημερομηνίες για τη σεζόν των Όσκαρ του 2027. Η περίοδος επιλεξιμότητας ξεκίνησε ήδη από την 1η Ιανουαρίου, ενώ η ψηφοφορία για τις υποψηφιότητες θα ξεκινήσει στις 11 Ιανουαρίου 2027. Σύμφωνα με το Variety, οι υποψηφιότητες θα ανακοινωθούν στις 21 Ιανουαρίου και η τελική ψηφοφορία θα ολοκληρωθεί στις 4 Μαρτίου.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η 99η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 Μαρτίου 2027, ενώ θα ακολουθήσει η 100η τελετή την Κυριακή 5 Μαρτίου 2028. Και οι δύο διοργανώσεις θα φιλοξενηθούν στο Dolby Theatre του Λος 'Αντζελες και θα μεταδοθούν ζωντανά από το ABC σε περισσότερες από 200 χώρες παγκοσμίως. Αυτές θα είναι οι τελευταίες μεταδόσεις από το αμερικανικό δίκτυο, καθώς στη συνέχεια τα Όσκαρ μεταφέρονται στο YouTube.
The Academy has set the dates for the 99th and 100th Oscars:— Film Updates (@FilmUpdates) April 7, 2026
• March 14, 2027
• March 5, 2028 pic.twitter.com/dkKq4jo90n
Πρόσφατα, η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών ανακοίνωσε ότι τα Όσκαρ θα αλλάξουν επίσης έδρα, μετακομίζοντας από το Dolby Theatre στο Peacock Theater από το 2029, όπου και θα παραμείνουν έως το 2039.
Επίσης, έγιναν γνωστές οι ημερομηνίες για τη σεζόν των Όσκαρ του 2027. Η περίοδος επιλεξιμότητας ξεκίνησε ήδη από την 1η Ιανουαρίου, ενώ η ψηφοφορία για τις υποψηφιότητες θα ξεκινήσει στις 11 Ιανουαρίου 2027. Σύμφωνα με το Variety, οι υποψηφιότητες θα ανακοινωθούν στις 21 Ιανουαρίου και η τελική ψηφοφορία θα ολοκληρωθεί στις 4 Μαρτίου.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
