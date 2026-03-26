Τέλος τα Όσκαρ από το Dolby Theatre, νέο τους «σπίτι» το Peacock Theater
Η μετακίνηση αποτελεί μέρος συμφωνίας διάρκειας δέκα ετών μεταξύ της Ακαδημίας και του οργανισμού AEG
Μια νέα εποχή αναμένεται να ξεκινήσει για τα Όσκαρ, αφού το 2029 μετακομίζουν από το Dolby Theatre, όπου φιλοξενούνται από το 2002, στο Peacock Theater στο συγκρότημα L.A. LIVE στο Λος Άντζελες.
Το νέο «σπίτι» των Όσκαρ αποτελεί την έδρα των Primetime Emmy Awards από το 2008. Η μετακίνηση αυτή αποτελεί μέρος μιας νέας συμφωνίας διάρκειας δέκα ετών μεταξύ της Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών και της AEG, όπως ανακοίνωσαν οι δύο οργανισμοί την Πέμπτη.
Η τελετή των Όσκαρ του 2029 —η 101η στην ιστορία της Ακαδημίας— θα είναι επίσης η πρώτη που θα μεταδοθεί μέσω YouTube, στο πλαίσιο μιας ξεχωριστής συμφωνίας που επετεύχθη στα τέλη του περασμένου έτους.
Η AEG, που αναπτύσσει και διαχειρίζεται σημαντικούς αθλητικούς και ψυχαγωγικούς χώρους διεθνώς, θα προχωρήσει σε εκτεταμένες αναβαθμίσεις στο Peacock Theater πριν από τη μεταφορά της τελετής. Οι παρεμβάσεις θα περιλαμβάνουν βελτιώσεις στη σκηνή, τα συστήματα ήχου και φωτισμού, τους χώρους υποδοχής, τις εγκαταστάσεις στα παρασκήνια και άλλους κρίσιμους χώρους παραγωγής. Παράλληλα, «θα συνεργαστεί στενά με την Ακαδημία για την ενσωμάτωση ειδικών στοιχείων που απαιτούνται για τη φιλοξενία της τελετής των Όσκαρ», όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση.
Σε κοινή τους δήλωση, ο διευθύνων σύμβουλος της Ακαδημίας, Μπιλ Κρέιμερ, και η πρόεδρος Λινέτ Χάουελ Τέιλορ ανέφεραν: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με έναν παγκόσμιο κολοσσό, όπως η AEG. Το ιστορικό της στην κατασκευή και λειτουργία τεχνολογικά προηγμένων χώρων ζωντανών εκδηλώσεων είναι απαράμιλλο. Για τα 101α Όσκαρ και τα επόμενα χρόνια, η Ακαδημία ανυπομονεί να συνεργαστεί στενά με την AEG, ώστε το L.A. LIVE να αποτελέσει το ιδανικό σκηνικό για τον παγκόσμιο εορτασμό του κινηματογράφου, τόσο για το κοινό στην αίθουσα όσο και για τους θεατές σε όλο τον κόσμο».
Από την πλευρά του, ο επικεφαλής εσόδων της AEG, Τοντ Γκόλντστεν, πρόσθεσε: «Το L.A. LIVE δημιουργήθηκε για να φιλοξενεί στιγμές που καθορίζουν την κουλτούρα και δεν υπάρχει μεγαλύτερη παγκόσμια σκηνή από τα Όσκαρ. Είμαστε περήφανοι που συνεργαζόμαστε με την Ακαδημία για να επαναπροσδιορίσουμε το πώς μπορούν να μοιάζουν και να βιώνονται τα Όσκαρ τα επόμενα χρόνια. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον που γιορτάζει τη δημιουργικότητα, τιμά την αριστεία και προσφέρει μια αξέχαστη εμπειρία στους λάτρεις του κινηματογράφου παντού».
In 2029, the #Oscars ceremony will be relocated from the Dolby Theatre in Hollywood, where it has been held since 2002, to the Peacock Theater at L.A. LIVE in downtown Los Angeles.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα