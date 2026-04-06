Άρης Μουγκοπέτρος: Απέσυρα τις κατηγορίες ενάντια στον άνθρωπο που μου έδωσε την κροτίδα, το χέρι μου δεν θα έρθει πίσω
Κλείνει οριστικά και αμετάκλητα η δικαστική αντιδικία, έχω ηρεμήσει από τότε που πήρα αυτή την απόφαση, ανέφερε ο μουσικός
Τις κατηγορίες ενάντια στον άνθρωπο που του έδωσε την κροτίδα, που οδήγησε στον ακρωτηριασμό των δαχτύλων του, απέσυρε ο Άρης Μουγκοπέτρος, τονίζοντας ότι η βλάβη που υπέστη, δεν πρόκειται να αλλάξει μέσα από τα δικαστήρια.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου την Κυριακή 5 Απριλίου στην «Αυτοψία», προχώρησε σε μία αποκάλυψη, κάνοντας γνωστή την απόφασή του να αποσύρει όλες τις κατηγορίες ενάντια στον άνθρωπο, ο οποίος του είχε δώσει την κροτίδα, επισημαίνοντας ότι η επιλογή αυτή τον βοήθησε να βρει εσωτερική ηρεμία.
Όπως είπε: «Θέλω να πω, ότι αυτό που θα αναφέρω τώρα αυτή τη στιγμή είναι κάτι το οποίο δεν έχω πει πάλι δημόσια. Με οδήγησαν πραγματικά οι προσευχές μου, ο πνευματικός μου, στο να πάρω αυτή την απόφαση και για να βρω την ηρεμία μέσα μου. Αυτό που έκανα, ήταν να αποσύρω όλες μου τις κατηγορίες ενάντια σε αυτόν τον άνθρωπο, που επικαλείται κάποτε αδελφικός μου φίλος, έτσι έβγαινε και έλεγε. Και αυτό θέλησα να το κάνω για δύο λόγους».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, ο Άρης Μουγκοπέτρος τόνισε ότι η δικαστική αντιδικία από τη μεριά του έχει κλείσει οριστικά, παρά το γεγονός ότι η άλλη πλευρά του έχει κάνει κάποιες μηνύσεις, τις οποίες δεν θέλει να αποσύρει: «Για εμένα κλείνει οριστικά και αμετάκλητα η δικαστική αντιδικία και να πω και την αλήθεια ότι έχω ηρεμήσει από τότε που πήρα αυτή την απόφαση. Αυτή την απόφαση την πήρα πριν δυο εβδομάδες. Έχουν μιλήσει οι δικηγόροι μεταξύ τους και το έχουμε διευθετήσει ούτως ώστε να πάρει το δρόμο αυτό. Έχει κάνει κι αυτός κάποιες μηνύσεις, θέλει να τις κρατήσει, να απολογηθώ και για αυτές, δεν με ενδιαφέρει πραγματικά. Εγώ αυτό που κάνω, είναι ότι θέλω να αποσύρω όλες μου τις κατηγορίες. Ό,τι θέλει ας κάνει. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει πλέον. Τα περιμένω όλα από όλους. Οπότε, αν θέλει ας το συνεχίσει, ας το συνεχίσει. Εγώ από τη μεριά μου δεν συνεχίζω κάτι, γιατί το χέρι μου δεν θα έρθει πίσω. Θα μπορούσα να πάρω και εγώ κάποια χρήματα, να τα πάρουν οι δικηγόροι, να τα πάρουν όλοι οι άλλοι. Εγώ νομίζω ότι η μεγαλύτερη αμοιβή σε μένα αυτή τη στιγμή είναι το να βρω εμένα και να ηρεμήσει η ψυχή μου. Και ήδη έχει ηρεμήσει η ψυχή μου, από τότε που πήρα αυτή την απόφαση».
Τον περασμένο Απρίλιο, ο μουσικός υπέστη σοβαρό τραυματισμό, όταν κροτίδα εξερράγη στο χέρι του κατά τη διάρκεια γλεντιού που συμμετείχε στα Τριπόταμα Αχαΐας, με αποτέλεσμα να ακρωτηριαστούν δύο δάχτυλά του.
Τον Σεπτέμβριο, έγινε γνωστό ότι Άρης Μουγκοπέτρος αναμένεται να βρεθεί ενώπιον της δικαιοσύνης μετά τη μήνυση που κατέθεσε εναντίον του ο πρώην φίλος του, ο οποίος του είχε δώσει την κροτίδα. Τη δικαστική εξέλιξη προκάλεσε ανάρτηση που έκανε ο μουσικός στους προσωπικούς του λογαριασμούς στο Instagram και στο Facebook, όπου απεικονιζόταν ο πρώην φίλος του να διασκεδάζει με άλλους άντρες σε πανηγύρι, συνοδευόμενη από μακροσκελές κείμενο με υβριστικά σχόλια.
Στη μήνυση αναφέρεται ότι στις 30 Αυγούστου του 2025, ο Άρης Μουγκοπέτρος ανάρτησε σε Facebook και Instagram δημοσίευση με το εξής περιεχόμενο: «Ο “Κύριος” που ήταν “Φίλος” μου αδελφικός και μου έδωσε την κροτίδα στα χέρια έχει το θράσος να πηγαίνει σε πανηγύρι και να γλεντάει σαν να μην τρέχει τίποτα. Και οι υπόλοιποι δίπλα του θα ρωτήσω πώς αισθανόταν που καθόταν με αυτόν που πήγε να με σκοτώσει; Γιατί για τον ίδιο δεν έχω να προσθέσω κάτι γιατί δεν πέφτω από τα σύννεφα ότι και να κάνει αφού η αστυνομία τον έχει αφήσει ελεύθερο να κάνει ότι θέλει!».
Η δημοσίευση περιλάμβανε, σύμφωνα με τη μήνυση, και φωτογραφία με επεξεργασία που είχε αναρτηθεί χωρίς τη συναίνεση του άντρα και σχόλια όπως: «Συγχαρητήρια αστυνομία! Συγχαρητήρια κοινωνία! Συγχαρητήρια φίλοι μου! Συγχαρητήρια ελληνική δικαιοσύνη Ιδού οι μ…. Ιδού ο μ…!» και «σήμερα έχει πανηγύρι και στο Γεράκι Λακωνίας, ρε να πάτε και εκεί σιχάματα». Τα παραπάνω αναφέρονται, μεταξύ άλλων, στη μήνυση που κατέθεσε ο πρώην φίλος του Άρη Μουγκοπέτρου στον εισαγγελία Πρωτοδικών Τριπόλεως για τα αδικήματα της εξύβρισης, της συκοφαντικής δυσφήμισης και για παραβίαση του Νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Δείτε το βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα