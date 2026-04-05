Συγκίνησε παίκτης του «The Chase»: Μεγάλωσα σε ιδρύματα, ευχαριστώ όσους βοήθησαν και επιβιώσαμε εμείς τα ξεχασμένα παιδιά
Ο Κυριάκος εξομολογήθηκε πως με τα χρήματα που θα έβγαζε από το παιχνίδι θα βοηθούσε με τη σειρά του οργανώσεις που στηρίζουν ανηλίκους

Γεωργία Κοτζιά
Συγκίνηση προκάλεσε παίκτης του «The Chase» με την εξομολόγησή του για τα δύσκολα βιώματά του αλλά και για τη δωρεά που δήλωσε πως θα ήθελε να κάνει με τα χρήματα που θα έβγαζε από το τηλεπαιχνίδι.

Την Παρασκευή 3 Απριλίου το απόγευμα, η Μαρία Μπεκατώρου ρώτησε τον Κυριάκο πριν εκείνος ξεκινήσει να παίζει ενάντια στο «Σούπερ αγόρι», πού θα ήθελε να ξοδέψει το ποσό που θα συγκέντρωνε, με τον ίδιο να εξομολογείται πως θα ήθελε ένας μέρος να το δώσει στα παιδιά του, αλλά το μεγαλύτερο κομμάτι θα ήθελε να το δώσει σε φιλανθρωπικές οργανώσεις που στηρίζουν ανήλικά παιδιά, καθώς μεγάλωσε σε ορφανοτροφεία. Μέσα από την εξομολόγηση αυτή, βρήκε την ευκαιρία να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του για τους Έλληνες που με τον τρόπο τους βοήθησαν στην επιβίωσή του.

Ο παίκτης του «The Chase» είπε χαρακτηριστικά: «Θα έρθω σε συνεννόηση με την οικογένεια. Ένα τμήμα θα πάει στα παιδιά μου, αλλά το μεγαλύτερο και πιο τίμιο κομμάτι θα πάει σε ΜΚΟ. Εκεί που πέρασα τα παιδικά μου χρόνια, γιατί μεγάλωσα σε ιδρύματα, παιδουπόλεις, ορφανοτροφεία. Μου δίνεται η ευκαιρία να ευχαριστήσω όλους τους φορολογούμενους Έλληνες, ιδιαίτερα τους πατεράδες σας και τους παππούδες που φορολογήθηκαν και επιβιώσαμε εμείς τα ξεχασμένα παιδιά», με την παρουσιάστρια να του επισημαίνει πως είναι ένας «υπέροχος άνθρωπος».

Thema Insights

Νέα εποχή στο Wellness Luxury Living

Η σειρά Sand Stone της Technogym, brand του Ομίλου Φάις, επανασυστήνει τον εξοπλισμό άσκησης μέσα από φυσικά υλικά και σχεδιασμό που ενσωματώνεται σε κάθε σύγχρονο περιβάλλον

Το μυστικό πίσω από μια πετυχημένη και κερδοφόρα online παρουσία

Σε μια καθημερινότητα που γίνεται όλο και πιο απαιτητική για τις επιχειρήσεις, εκεί όπου η πρώτη εντύπωση γίνεται πλέον online και οι επιλογές κρίνονται με ένα scroll, κάποια brands καταφέρνουν να επαναπροσδιορίσουν τον ρόλο τους με τρόπο ουσιαστικό και επωφελή. Ο Χρυσός Οδηγός είναι ένα από αυτά!

Αν έχεις Nova μπορείς να κερδίζεις PADU!

Αξίζει να ανήκεις στο δυναμικά εξελισσόμενο οικοσύστημα του PADU, ειδικά αν είσαι πελάτης της Nova. Γιατί τότε οι επιλογές σου δεν σταματούν στις προσφορές, αλλά διευρύνονται μέσα από ένα περιβάλλον που εμπλουτίζεται διαρκώς με ολοένα και περισσότερα exclusive deals. Εδώ θα τις βρεις όλες.

