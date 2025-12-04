Η αμηχανία της Μαρίας Μπεκατώρου σε ερώτηση για τον Αντώνιο Β' Καυλέα - Πήρε τον χρόνο της για να πει το όνομά του
Η αμηχανία της Μαρίας Μπεκατώρου σε ερώτηση για τον Αντώνιο Β' Καυλέα - Πήρε τον χρόνο της για να πει το όνομά του

Η παρουσιάστρια δίστασε αρχικά να ρωτήσει τον παίχτη σχετικά με το αξίωμα που κατείχε στο Βυζάντιο ο Αντώνιος Β' ο Καυλέας

Ιωάννα Μαρίνου
Αμήχανη εμφανίστηκε η Μαρία Μπεκατώρου στο «The Chase» σε ερώτηση για τον Αντώνιο Β'  Καυλέα.

Στο επεισόδιο που προβλήθηκε την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, η παρουσιάστρια δίστασε αρχικά να ρωτήσει τον παίχτη σχετικά με το αξίωμα που κατείχε στο Βυζάντιο ο Αντώνιος Β' ο Καυλέας. Μια αρχικά αθώα ιστορική ερώτηση μετατράπηκε σε κωμικό περιστατικό στο τηλεπαιχνίδι.

Η Μαρία Μπεκατώρου προσπάθησε αρχικά να αναφέρει το όνομά του, ωστόσο πήρε λόγο χρόνο, μην κρύβοντας την αμηχανία της και εν τέλει προσφώνησε το όνομά του. Αν και ο παίκτης απάντησε λάθος, έλαβε στη συνέχεια τις απαραίτητες ετυμολογικές εξηγήσεις από τον «Γεράκι» σχετικά με την προέλευση της λέξης «καυλός» που σημαίνει κλαδί, το μέρος του φυτού που συνήθως συνδέει τη ρίζα με τα υπόλοιπα μέρη του.

Ιωάννα Μαρίνου
