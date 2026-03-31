Survivor: Έχουν κάνει κοιλιά, φτηνές δικαιολογίες δεν δέχομαι, σχολίασε ο Μιχάλης Σηφάκης
Θέλω λίγο να ταρακουνηθούν, να σφίξουν τα λουριά, ανέφερε για την Τζο και την Αναστασία
Δικαιολογίες τόνισε ότι δεν δέχεται ο Μιχάλης Σηφάκης από συμπαίκτες του στο «Survivor», οι οποίοι παρουσιάζουν πτωτική πορεία.
Ο παίκτης των «Επαρχιωτών» εμφανίστηκε ενοχλημένος στο επεισόδιο της Δευτέρας 30 Μαρτίου, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για τη στάση ορισμένων συμπαικτών του. Εστιάζοντας συγκεκριμένα, στις τοποθετήσεις της Τζο και της Αναστασίας, ανέφερε: «Δεν μου άρεσε η τοποθέτησή τους ότι δεν πιστεύουν πως θα κερδίσουμε. Πρέπει λίγο να ταρακουνηθούν. Η δικαιολογία ότι μία μένει έξω, δεν τη δέχομαι. Έχουν κάνει μια κοιλιά, που είναι λογικό, αλλά θέλει διαχείριση. Όμως φτηνές δικαιολογίες δεν δέχομαι».
Συνεχίζοντας, πρόσθεσε: «Η Αναστασία και χθες δεν ήθελε να μπει στα δεύτερα ματσαρίσματα, και παραπροχθές στο εστιατόριο, το 10 που έφερα εγώ, ενώ ήταν καλή στον στόχο, δεν πήρε την ευθύνη, την πήρα εγώ. Θέλω λίγο να ταρακουνηθούν, να σφίξουν τα λουριά, γιατί δεν φτάνει να είσαι καλός παίκτης και καλή παίκτρια. Χρειάζεται και προσωπικότητα».
Ο Μιχάλης Σηφάκης ξεκαθάρισε τέλος, τη δική του στάση απέναντι στους αγώνες ασυλίας, δηλώνοντας: «Δεν χάνω εγώ αγώνα ασυλίας. Θα το πω για πολλοστή φορά, μπορεί να είμαι 42 χρονών, μπορεί να είμαι ο μεγαλύτερος εδώ πέρα, μπορεί να έχω ακόμα το αιμάτωμα στο πόδι μου, αλλά γουστάρω να παίζω αγώνες τελικού. Οπότε ο σημερινός μου στόχος πάλι θα είναι οι δύο καλύτεροι, ο Μπέντζι και ο Δημήτρης».
