Μιχάλης Σηφάκης στο «Survivor»: Μπορεί να είμαι γκρινιάρης και φωνακλάς, αλλά σκέφτομαι ομαδικά
GALA
Με τα μούτρα που έχω τώρα φαίνομαι αγριάνθρωπος, σχολίασε ο παίκτης των «Επαρχιωτών»

Γεωργία Κοτζιά
1 ΣΧΟΛΙΟ
Τη στάση του στο «Survivor» εξήγησε ο Μιχάλης Σηφάκης στους συμπαίχτες του, αναφέροντας πως παρά τον εκρηκτικό χαρακτήρα του, τον ενδιαφέρει η ομαδικότητα.

Στο επεισόδιο που προβλήθηκε την Κυριακή 15 Μαρτίου, η ομάδα των «Επαρχιωτών» έχασε από τους «Αθηναίους» με τον Μιχάλη Σηφάκη να συζητάει με την ομάδα του στην καλύβα για τις επόμενες κινήσεις τους.

Από τη μεριά του ο παίκτης τόνισε, ότι παρά την ένταση που συχνά βγάζει στους αγώνες και στη συμβίωση, τον ενδιαφέρει το ομαδικό κλίμα.

Όπως είπε: «Δεν κοιτάμε το σήμερα, αλλά το αύριο. Αυτή τη στιγμή είναι η πρώτη φορά μετά από καιρό που συζητάμε και οι εννιά. Καλό είναι επειδή το παιχνίδι είναι δύσκολο να συζητάμε και οι εννιά. Να συνεννοούμαστε. Μπορεί καμία φορά, επειδή είμαι γκρινιάρης και φωνακλάς και με τα μούτρα που έχω τώρα είμαι αγριάνθρωπος, να διαφωνούμε, αλλά πάντα σκέφτομαι ομαδικά. Πρέπει να συνεννοούμαστε, γιατί το μέλλον θα είναι δύσκολο».

Δείτε το βίντεο

