Δάκρυσε ο Μιχάλης Σηφάκης: Λείπω από το σπίτι μου από το 2007, δεν έχω εικόνες με την οικογένεια μου, με τον πατέρα μου εδώ κι έναν χρόνο ήρθαμε πιο κοντά