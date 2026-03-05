Δάκρυσε ο Μιχάλης Σηφάκης: Λείπω από το σπίτι μου από το 2007, δεν έχω εικόνες με την οικογένεια μου, με τον πατέρα μου εδώ κι έναν χρόνο ήρθαμε πιο κοντά
Όλα αυτά τα χρόνια δεν έχω πολλές εικόνες με τους γονείς και τα αδέρφια μου - Δεν είχα καλές σχέσεις με τον πατέρα μου - Όλα όσα είπε ο παίκτης των Επαρχιωτών
Με εμφανή συγκίνηση μίλησε ο Μιχάλης Σιφάκης στο «Survivor» για τη σχέση με την οικογένεια και τον πατέρα του, δηλώνοντας πως τον τελευταίο χρόνο έχουν έρθει πιο κοντά, καθώς στο παρελθόν δεν είχαν ιδιαίτερη επικοινωνία.
Στο επεισόδιο που προβλήθηκε την Τετάρτη 4 Μαρτίου, οι περισσότεροι παίκτες από την ομάδα των Επαρχιωτών ξέσπασαν σε κλάματα, όταν ο Γιώργος Λιανός τους ανακοίνωσε ότι σε περίπτωση που θα κέρδιζαν το έπαθλο επικοινωνίας θα διάβαζαν γράμματα από μέλη της οικογένειάς τους και συγκεκριμένα από τους γονείς και τα αδέρφια τους.
Όταν ο Μιχάλης Σηφάκης πήρε τον λόγο, προχώρησε σε μια προσωπική εξομολόγηση για τον πατέρα του, αναφέροντας ότι από το 2007 είχε στερηθεί στιγμές με τους γονείς και τον μικρότερο αδερφό του. Μιλώντας για τη σχέση με τον πατέρα του, είπε δακρυσμένος: «Από το 2007 λείπω από το σπίτι μου, αν εξαιρέσεις τον τελευταίο χρόνο πριν μπω στο παιχνίδι, ήμουν στο Ηράκλειο. Όλα αυτά τα χρόνια δεν έχω πολλές εικόνες με τους γονείς μου ή τα αδέρφια μου. Με τον πατέρα μου τον τελευταίο χρόνο έχουμε έρθει πιο κοντά, γιατί δεν είχαμε καλές σχέσεις. Έχω συνηθίσει να μην τους βλέπω. Τουλάχιστον με βλέπουν εκείνοι. Τον μικρό μου αδερφό τον περνάω 17 χρόνια, στην ουσία έλειπα όλη την εφηβεία του. Τους αγαπώ πολύ, ξέρουν ότι αντέχω». Στη συνέχεια, ο παίκτης δήλωσε: «Πατέρα, ο άντρας κάνει τη γενιά κι όχι η γενιά τον άντρα. Είμαι πολύ δυνατός και αντέχω και τη μάντρα θα τη ρίξω κάτω».
