Ζόζεφιν για Νίνο: Έκανα το πρώτο βήμα μετά τον χωρισμό μας, του είπα ότι είμαστε φτιαγμένοι ο ένας για τον άλλον
Μην με βλέπεις έτσι ήρεμη, έχω και εγώ τα δικά μου, εκείνος είναι νορμάλ, δήλωσε η τραγουδίστρια
Το πρώτο βήμα για την επανασύνδεση με τον Νίνο μετά τον χωρισμό τους, παραδέχτηκε ότι έκανε η Ζόζεφιν, αναφέροντας πως τον προσέγγισε εκείνη, τονίζοντάς του ότι «είναι φτιαγμένοι ο ένας για τον άλλον».
Η τραγουδίστρια ήταν καλεσμένη τη Δευτέρα 30 Μαρτίου στο «Πρωινό», όπου μεταξύ άλλων μίλησε για τη δεύτερη ευκαιρία που έδωσαν στη σχέση τους με τον Νίνο, για την περίοδο του χωρισμού τους, αλλά και για το νέο τραγούδι που κυκλοφόρησαν μαζί με τίτλο «Τι κάνεις;».
Αναφερόμενη στην απόφασή της να κάνει το πρώτο βήμα για την επανασύνδεση, η Ζόζεφιν εξήγησε ότι η ίδια ήταν εκείνη που επιδίωξε να είναι ξανά μαζί, σημειώνοντας πως η σχέση τους είχε διακοπεί τον Αύγουστο και ότι ήρθαν κοντά το Πάσχα του 2025, με τον Νίνο να κρατάει στην αρχή αποστάσεις.
Όπως είπε η ίδια, πίστευε ότι ακόμη υπήρχε αγάπη ανάμεσά τους: «Εγώ έκανα το πρώτο βήμα για να τα ξαναβρούμε. Χωρίσαμε τον Αύγουστο και έκανα την προσπάθεια το Πάσχα και από τότε είμαστε μαζί. Στην αρχή δεν μου μιλούσε, τον είχα στενοχωρήσει. Είμαι της άποψης ότι άμα αγαπάς και θες κάτι πραγματικά και υπάρχει καθαρός ουρανός, κάνεις την προσπάθεια σου και φτιάχνουν τα πράγματα. Όταν τον συνάντησα για πρώτη φορά μετά τον χωρισμό μας, του είπα: “Είμαστε φτιαγμένοι ο ένας για τον άλλον”».
Μιλώντας για τη ρήξη που προηγήθηκε στη σχέση τους, η τραγουδίστρια παραδέχτηκε ότι η ίδια είχε ευθύνη, εξηγώντας ότι υπήρχαν διαφωνίες και προσωπικές δυσκολίες που επηρέασαν τη συμπεριφορά της, ενώ σημείωσε ότι αφιέρωσε χρόνο για να δουλέψει με τον εαυτό της και να κατανοήσει τα λάθη της.
Παράλληλα, χαρακτήρισε τον Νίνο ήρεμο άνθρωπο και περιέγραψε το διάστημα της απόστασης, τονίζοντας ότι δεν προχώρησε κανείς από τους δύο στη ζωή του, λέγοντας: «Μην με βλέπεις έτσι ήρεμη. Έχω και εγώ τα δικά μου, είμαι και εγώ δύσκολη. Η αλήθεια είναι ότι έφταιξα. Ήταν κάποια πράγματα που δεν τα βρίσκαμε, έκανα ψυχανάλυση. Είμαι ένας άνθρωπος που δούλευα πάρα πολύ, και ήμουν λίγο απότομη. Είχα διάφορα δικά μου. Έκατσα και τα βρήκα λίγο με τον εαυτό μου. Εκείνος είναι νορμάλ. Είναι ένας ήσυχος άνθρωπος. Όλο αυτό ήταν έντονο. Πέρασε ένα διάστημα και επειδή δεν προχώρησε κανένας, ούτε ραντεβού ούτε τίποτα, ξαναβγήκαμε. Τον σκεφτόμουν, τον ήθελα. Μείναμε χώρια οκτώ μήνες. Δεν έφυγε από το μυαλό μου ποτέ».
Ακούστε το «Τι κάνεις;»
Στη συνέχεια, περιγράφοντας τη στιγμή που άκουσε για πρώτη φορά το τραγούδι «Τι κάνεις;», η Ζόζεφιν ανέφερε ότι συγκινήθηκε, καθώς, όπως είπε, το κομμάτι αποτυπώνει την ιστορία τους: «Όταν ο Νίνο μου έβαλε το τραγούδι “Τι κάνεις;” ήμασταν στο σπίτι. Συγκινήθηκα όταν το άκουσα γιατί ήταν η ιστορία μας. Το άκουσα μέσα από την ψυχή του, ήταν ακριβώς αυτό που ζήσαμε. Και μου λέει “θα το πεις;”, λέω “ναι” και έτσι έγινε το ντουέτο».
Τέλος, η τραγουδίστρια πρόσθεσε πως έχει γνωρίσει τα παιδιά του Νίνο και ότι διατηρούν πολύ καλές σχέσεις: «Έχω γνωρίσει τα παιδιά του. Έχουμε πολύ καλές σχέσεις. Είναι ξεχωριστά παιδιά και αυτός εκπληκτικός μπαμπάς. Δεν ξέρω αν θα παντρευτούμε, δεν είναι κάτι που σκέφτομαι».
