Ζόζεφιν: Ο Νίνο είναι ο άντρας της ζωής μου, έκανα προσπάθειες για να τον κατακτήσω
Είπα συγγνώμη, έφταιγα και δέχτηκα το λάθος μου, είχα φερθεί εγωιστικά, είπε η τραγουδίστρια για την επανασύνδεσή τους
Μετά την επιβεβαίωση της επανασύνδεσής της με τον Νίνο, η Ζόζεφιν εξήγησε πώς εκείνη και ο «άντρας της ζωής της», όπως τον αποκάλεσε, αποφάσισαν να δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία στη σχέση τους. Η τραγουδίστρια αποκάλυψε πως αυτή ήταν που έκανε την πρώτη κίνηση, ζητώντας του συγγνώμη και κάνοντας προσπάθειες για να τον κατακτήσει, αφού είχε φερθεί εγωιστικά.
Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Σαββατοκύριακο Παρέα», το πρωί του Σαββάτου 28 Μαρτίου, η Ζόζεφιν εξομολογήθηκε: «Η αλήθεια είναι ότι έκανα εγώ την προσπάθεια. Είπα συγγνώμη, έφταιγα και δέχτηκα το λάθος μου. Γενικά μου αρέσει να εξελίσσομαι, να γίνομαι καλύτερος άνθρωπος και όταν έχω άδικο να λέω συγγνώμη. Είχα φερθεί εγωιστικά και ήταν κάποια πράγματα του χαρακτήρα μου που δεν ήταν… Τα άλλαξα, τέλος πάντων. Νομίζω πως όταν υπάρχει αληθινή αγάπη και καθαρό τοπίο και μια αληθινή κουβέντα που βγαίνει από την ψυχή σου, δεν μπορεί ο άλλος να μη σου δώσει μια δεύτερη ευκαιρία».
Αφού μοιράστηκε ότι ξεκίνησαν και πάλι να επικοινωνούν το καλοκαίρι μετά από μήνυμα που του έστειλε, δήλωσε πως είναι ο άντρας της ζωής της. «Έχει περάσει πολύς καιρός από το πρώτο μήνυμα που του έστειλα. Από το καλοκαίρι. Έκανα προσπάθειες να τον κατακτήσω. Η κατάκτηση άργησε λίγο, έγινε το 2025. Ο Νίνο είναι ο άντρας της ζωής μου. Του το λέω. Είναι ο άντρας της ζωής μου. Δεν ξέρω τι λέει εκείνος, ρωτήστε τον».
Όταν κλήθηκε να παρουσιάσει ένα ελάττωμα του Νίνο, η Ζόζεφιν υποστήριξε πως είναι αδύνατο κάποιος να τον μεταπείσει. Αντιθέτως, το δικό της είναι πως μπορεί να υπάρξει απότομη στη συμπεριφορά της. «Το ελάττωμά του είναι ότι δεν του αλλάζεις γνώμη με τίποτα. Το δικό μου είναι πως είμαι απότομη μερικές φορές. Παλιά ήμουν πολύ απότομη και μου το τόνισε εκείνος μου έλεγε: “Γιατί μου μιλάς έτσι;” η μαμά μου μου έχει πει ότι το έχω βελτιώσει στο 80%», σημείωσε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
