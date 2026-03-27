Κωνσταντίνος Αργυρός: Νόβακ Τζόκοβιτς και Νικ Καλάθης στη συναυλία του στο Βελιγράδι
Στη συναυλία του Κωνσταντίνου Αργυρού στο Βελιγράδι βρέθηκαν ο Νόβακ Τζόκοβιτς και ο Νικ Καλάθης.
Ο τραγουδιστής εμφανίστηκε την Πέμπτη 26 Μαρτίου στο Lafayette Cuisine Cabaret Club, με τους δύο αθλητές να είναι μεταξύ εκείνων που παρακολούθησαν το live του, όπως και η γνωστή Σέρβα τραγουδίστρια Aleksandra Prijovic.
Ο παγκοσμίου φήμης τενίστας και ο διεθνής Έλληνας μπασκετμπολίστας βρέθηκαν στο κατάμεστο «Lafayette», όπου ο Κωνσταντίνος Αργυρός τραγούδησε πολλές από τις επιτυχίες του.
Ο τραγουδιστής χαιρέτησε από τη σκηνή τους δύο αθλητές, ζητώντας από το κοινό να τους χειροκροτήσει, ενώ αναφέρθηκε στους δεσμούς που ενώνουν Ελλάδα και Σερβία.
Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα