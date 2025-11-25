Κωνσταντίνος Αργυρός: Η στιγμή που η κάμερα του γηπέδου εντόπισε τον τραγουδιστή σε αγώνα NBA - Δείτε το βίντεο

Κωνσταντίνος Αργυρός με την κάμερα του Barclays Center να εστιάζει στον Έλληνα τραγουδιστή.

Κωνσταντίνος Αργυρός πραγματοποίησε μια συναυλία στη Νέα Υόρκη τραγουδώντας για τους ομογενείς και Αμερικανούς θαυμαστές του, ενώ τη Δευτέρα βρέθηκε στο Barclays Center για να παρακολουθήσει από κοντά τον αγώνα μπάσκετ των Μπρούκλιν Νετς με τους Νιου Γιορκ Νικς.



Έναν αγώνα NBA παρακολούθησε οΤο Σάββατο 22 Νοεμβρίου, οΣε κάποια στιγμή, η κάμερα του γηπέδου εστίασε πάνω στον καλλιτέχνη, προβάλλοντας τη μορφή του στη γιγαντοοθόνη. Φορώντας ζακέτα των Νετς, οχαιρέτησε χαμογελαστός, όταν οι υπεύθυνοι του γηπέδου ανακοίνωσαν την παρουσία του, με το κοινό να τον χειροκροτάει.