Κωνσταντίνος Αργυρός: Η στιγμή που η κάμερα του γηπέδου εντόπισε τον τραγουδιστή σε αγώνα NBA - Δείτε το βίντεο
Η κάμερα του γηπέδου εστίασε στον καλλιτέχνη, προβάλλοντάς τον στη γιγαντοοθόνη
Έναν αγώνα NBA παρακολούθησε ο Κωνσταντίνος Αργυρός με την κάμερα του Barclays Center να εστιάζει στον Έλληνα τραγουδιστή.
Το Σάββατο 22 Νοεμβρίου, ο Κωνσταντίνος Αργυρός πραγματοποίησε μια συναυλία στη Νέα Υόρκη τραγουδώντας για τους ομογενείς και Αμερικανούς θαυμαστές του, ενώ τη Δευτέρα βρέθηκε στο Barclays Center για να παρακολουθήσει από κοντά τον αγώνα μπάσκετ των Μπρούκλιν Νετς με τους Νιου Γιορκ Νικς.
Σε κάποια στιγμή, η κάμερα του γηπέδου εστίασε πάνω στον καλλιτέχνη, προβάλλοντας τη μορφή του στη γιγαντοοθόνη. Φορώντας ζακέτα των Νετς, ο Κωνσταντίνος Αργυρός χαιρέτησε χαμογελαστός, όταν οι υπεύθυνοι του γηπέδου ανακοίνωσαν την παρουσία του, με το κοινό να τον χειροκροτάει.
Δείτε τα βίντεο
