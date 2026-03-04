Διαθέτει 5 ακαδημαϊκές σχολές και 10 πανεπιστημιακά προγράμματα - Πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στη βρετανική τριτοβάθμια εκπαίδευση, με χιλιάδες αποφοίτους από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Είδε τους Σικάγο Μπουλς και φωτογραφήθηκε με τον Κούκοτς ο Αργυρός
Ο διάσημος τραγουδιστής παρακολούθησε τον αγώνα των Σικάγο Μπουλς με τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ και φωτογραφήθηκε με τους θρύλους του αθλήματος, Τόνι Κούκοτς και Τζον Πάξτον
Ο Κωνσταντίνος Αργυρός βρέθηκε στο Σικάγο και είχε την ευκαιρία να ζήσει από κοντά την ατμόσφαιρα ενός αγώνα NBA, λίγο πριν τη μεγάλη του συναυλία στην πόλη.
Ο δημοφιλής Έλληνας τραγουδιστής παρακολούθησε την αναμέτρηση των Σικάγο Μπουλς με τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ στο United Center, το γήπεδο όπου σε λίγες ημέρες θα εμφανιστεί και ο ίδιος μπροστά σε χιλιάδες θεατές.
Η συναυλία του που είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο (7/3/2026) έχει ήδη εξαντλήσει τα εισιτήριά της.
Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο γήπεδο, ο Αργυρός είχε την ευκαιρία να συναντήσει έναν από τους θρύλους των Μπουλς, τον Τόνι Κούκοτς.
Ο Κροάτης παλαίμαχος φόργουορντ αποτέλεσε βασικό μέλος της ιστορικής ομάδας του Σικάγο τη δεκαετία του ’90, όταν οι “Ταύροι” κυριαρχούσαν στο NBA δίπλα στον Μάικλ Τζόρνταν.
