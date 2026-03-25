Jay-Z: Αν όλοι οι εκατομμυριούχοι είναι κακοί, στα 999.000 είμαι καλός;
Σύμφωνα με το Forbes, η περιουσία του ράπερ εκτιμάται στα 2,8 δισεκατομμύρια δολάρια
Η ηθική ενός ανθρώπου δεν μπορεί να καθορίζεται από τον πλούτο του, υποστήριξε ο Jay-Z, σαρκάζοντας την ιδέα ότι όλοι οι εκατομμυριούχοι είναι «κακοί», ενώ παράλληλα έθεσε ένα ερώτημα: «αν στα 999.000 δολάρια θεωρούμαι καλός;».
Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο ράπερ στο GQ για τον εορτασμό της επικείμενης 30ής επετείου του πρώτου του άλμπουμ, «Reasonable Doubt», στάθηκε στις αντιδράσεις σχετικά με την οικονομική του κατάσταση.
Ο Jay-Z, του οποίου η περιουσία εκτιμάται σύμφωνα με το Forbes στα 2,8 δισεκατομμύρια δολάρια, δήλωσε ότι η «ηθική ενός ατόμου δεν καθορίζεται από ένα χρηματικό ποσό», θέτοντας το ερώτημα: «Αν είναι έτσι, ποιο είναι αυτό το ποσό; Πότε ξεκινά; Αν υπάρχει ένα όριο σαν “όλοι οι εκατομμυριούχοι είναι κακοί”, στα 999.000 είμαι καλός; Δεν μπορεί να είναι έτσι».
Όταν ο εκδότης του περιοδικοί, Frazier Tharpe του είπε «οι άνθρωποι αναφέρουν για εσένα τη λέξη "καπιταλιστής" με υποτιμητικό τρόπο», ο Jay-Z να εξήγησε ότι απλώς ευημερεί μέσα στο υπάρχον σύστημα. Παράλληλα, επικρίνοντας το αδιέξοδο που συναντά κανείς προσπαθώντας να βγάλει χρήματα στη μουσική βιομηχανία, είπε: «Το μόνο που άκουγα μεγαλώνοντας ήταν το αμερικανικό όνειρο. Ότι μπορείς να τα καταφέρεις, αν απομακρύνεις τον εαυτό σου από τα μαλλιά. Αυτό άκουγα σε όλη μου τη ζωή μέχρι που αρχίσαμε να κάνουμε επιτυχία. Τότε ήταν σαν: "Πουλάς τον εαυτό σου επειδή βγάζεις χρήματα"».
Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Δημιουργώ πρώτα τέχνη και μετά φροντίζω να αμείβομαι γι’ αυτήν. Δεν έφτασα εδώ εκμεταλλευόμενος ανθρώπους ή εκμεταλλευόμενος τρύπες στο σύστημα, ή κάποια παραλλαγή σε μια καπιταλιστική δομή. Η δομή υπάρχει, απλώς βλέπω τον κόσμο όπως είναι, όχι όπως θέλω να είναι. Είμαι ρεαλιστής. Δεν είμαι ιδεαλιστής. Οι άνθρωποι μιλούν για τον κόσμο όπως θέλουν να τον δουν. Δεν πρόκειται να κερδίσεις έτσι».
Φωτογραφία άρθρου: Splashnews.com / IDEAL IMAGE
