Μαντόνα και Τζούλια Γκάρνερ αναβίωσαν το «Like a Virgin» σε γόνδολα στη Βενετία, δείτε βίντεο
Οι δύο καλλιτέχνιδες τραγούδησαν το εμβληματικό κομμάτι του 1984, σε σκηνή που παραπέμπει στο ιστορικό βιντεοκλίπ
Στα κανάλια της Βενετίας βρέθηκαν η Μαντόνα και η Τζούλια Γκάρνερ, οι οποίες πραγματοποίησαν βόλτα με γόνδολα, τραγουδώντας το «Like a Virgin» και παραπέμποντας στο εμβληματικό παρελθόν της ποπ σταρ.
Η «βασίλισσα της ποπ» και η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Weapons» απαθανατίστηκαν να ερμηνεύουν το ρεφρέν της επιτυχίας του 1984 «Like a Virgin», σε μια σκηνή που αποτελεί σαφή αναφορά στο θρυλικό βιντεοκλίπ του τραγουδιού, το οποίο είχε γυριστεί στην ίδια πόλη πριν από περίπου τέσσερις δεκαετίες.
Στη λεζάντα της κοινής τους ανάρτησης στο Instagram, η Μαντόνα έγραψε: «Like A Virgin... ξανά και ξανά». Στο σχετικό βίντεο, οι δύο καλλιτέχνιδες εμφανίζονται να απολαμβάνουν τη διαδρομή στα γραφικά κανάλια, φορώντας καπέλα.
Σύμφωνα με το περιοδικό People, η Γκάρνερ παραμένει από το 2022 η επικρατέστερη επιλογή για το βιογραφικό πρότζεκτ της Μαντόνα.
Δείτε το βιντεοκλίπ του «Live Α Virgin»
