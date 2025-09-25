Η Τζούλια Γκάρνερ «ντύθηκε» Μαντόνα - Αναβίωσε εμφανίσεις της από τη δεκαετία του 80'
Η ηθοποιός πόζαρε για το περιοδικό «CR Fashion Book», λίγο μετά την επιβεβαίωση ότι θα υποδυθεί την ποπ σταρ στη βιογραφική ταινία της
Μια νέα φωτογράφιση, η οποία παραπέμπει σε εμβληματικές εμφανίσεις της Μαντόνα από τη δεκαετία του ’80 , πραγματοποίησε η Τζούλια Γκάρνερ, για το περιοδικό «CR Fashion Book», που κυκλοφόρησε την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου.
Η ηθοποιός εμφανίστηκε με looks που θύμιζαν τις πιο χαρακτηριστικές εμφανίσεις της ποπ σταρ, με τα ξανθά μαλλιά της χτενισμένα από τον Bobby Eliot και το μακιγιάζ της επιμελημένο από τη Misha Shahzada, φέρνοντας έτσι μπροστά τη χρυσή εποχή του Χόλιγουντ.
Η εικόνα της Γκάρνερ θύμιζε το εξώφυλλο του άλμπουμ της Μαντόνα «True Blue» του 1986. Σε μια από τις λήψεις, η Τζούλια Γκάρνερ φόρεσε ένα ροζ φόρεμα Gucci, εικόνα που παρέπεμπε στη Μέριλιν Μονρόε στο τραγούδι «Diamonds Are a Girl’s Best Friend». Η ίδια εικόνα είχε αποτελέσει πηγή έμπνευσης και για τη Μαντόνα στο βίντεο κλιπ του «Material Girl».
Σημειώνεται, ότι η Γκάρνερ δεν αναφέρθηκε στη συνέντευξή της στο «CR Fashion Book», στο πολυσυζητημένο βιογραφικό φιλμ για τη ζωή της ποπ σταρ, στο οποίο επιβεβαίωσε ότι θα την υποδυθεί. Το όνομα της Τζούλια Γκάρνερ έχει συνδεθεί με την ταινία για τη Μαντόνα από το 2022, όταν είχε γίνει γνωστό ότι η ίδια ήταν η κορυφαία επιλογή της τραγουδίστριας για τον ρόλο. Τον Ιανουάριο του 2023 ωστόσο, είχε κυκλοφορήσει η φήμη ότι η Universal Pictures σταμάτησε την ανάπτυξη του πρότζεκτ.
Παρά το «πάγωμα» της ταινίας, η Γκάρνερ και η Μαντόνα παρέμειναν σε επαφή, με κοινές εμφανίσεις σε εκδηλώσεις. Τον Μάιο του 2023 πόζαραν μαζί στο πάρτι γενεθλίων του φωτογράφου και σκηνοθέτη Στίβεν Κλάιν, ενώ τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους η Γκάρνερ ανέβηκε στη σκηνή δίπλα στη Μαντόνα σε συναυλία της στο Μπρούκλιν.
