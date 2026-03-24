Η Κιμ Καρντάσιαν κάνει διακοπές με τα παιδιά της και τον Λιούις Χάμιλτον στο Τόκιο
Η Κιμ Καρντάσιαν κάνει διακοπές με τα παιδιά της και τον Λιούις Χάμιλτον στο Τόκιο
Η παρουσία του οδηγού της Formula 1 επιβεβαιώνει τις αναφορές που θέλουν τους δύο να έχουν αναπτύξει στενότερη σχέση
Στο Τόκιο βρίσκονται κάνει διακοπές η Κιμ Καρντάσιαν μαζί με τα παιδιά της και τον Λιούις Χάμιλτον, με πηγές να επιβεβαιώνουν ότι οι δυο τους περνούν χρόνο μαζί.
Σύμφωνα με πληροφορίες του People, η τηλεπερσόνα έκανε μία απόδραση με τα τρία παιδιά της, Σεντ, Σικάγο, Ψαλμ, έχοντας στο πλευρό τους την Κλόε Καρντάσιαν με τα παιδιά της. Η παρουσία του 41χρονου οδηγού της Formula 1 επιβεβαιώνει τις αναφορές που θέλουν τους δύο να έχουν αναπτύξει στενότερη σχέση.
Πηγή που μίλησε στο περιοδικό ανέφερε ότι «ο Χάμιλτον είναι ένας χαλαρός άνθρωπος με πολύ θετική ενέργεια. Η οικογένειά της τον συμπαθεί και η Κιμ ενδιαφέρεται πολύ για εκείνον. Και οι δύο έχουν απαιτητικά επαγγελματικά προγράμματα, αλλά βρίσκουν χρόνο να συναντιούνται όσο πιο συχνά γίνεται. Δεν πρόκειται απλώς για μια επιφανειακή γνωριμία. Χρειάζονται πολλά για να κερδίσει κάποιος το ενδιαφέρον της Κιμ και εκείνος σίγουρα την έχει εντυπωσιάσει».
Δείτε βίντεο
Λίγο πριν από το ταξίδι, οι φήμες περί σχέσης ενισχύθηκαν όταν ο Χάμιλτον σχολίασε με emoji καρδιάς σε ανάρτηση της Καρντάσιαν από το πάρτι του Vanity Fair για τα Όσκαρ 2026. Η συγκεκριμένη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 15 Μαρτίου, με την ίδια να δημοσιεύει στιγμιότυπα από την προετοιμασία και την εμφάνισή της.
Το ταξίδι στην Ιαπωνία ακολουθεί μια σειρά κοινών εμφανίσεων και ταξιδιών. Στις αρχές Φεβρουαρίου, Καρντάσιαν και Χάμιλτον είχαν εντοπιστεί σε ξενοδοχείο στο Παρίσι, με πηγή να κάνει λόγο για «ρομαντική συνάντηση», ενώ φέρεται να ταξίδεψαν στην Ευρώπη με ιδιωτικό αεροσκάφος. Λίγες εβδομάδες αργότερα, βρέθηκαν στην Αριζόνα, στη λίμνη Πάουελ, όπου φωτογραφήθηκαν σε βόλτα για να απολαύσουν το ηλιοβασίλεμα, ενώ είχαν μοιραστεί και σχετικό υλικό στα social media.
Παράλληλα, είχαν εμφανιστεί μαζί και στο Super Bowl LX στις 8 Φεβρουαρίου στην Καλιφόρνια. «Υπάρχει μια οικειότητα, καθώς γνωρίζονται εδώ και χρόνια», σχολίασε μετά τη διοργάνωση πρόσωπο που τους γνωρίζει, προσθέτοντας ότι «η Κιμ έχει βγει ραντεβού και έχει γνωρίσει κόσμο τα τελευταία χρόνια, αλλά ο Λιούις είναι ο πρώτος άντρας για τον οποίο δείχνει πραγματικό ενδιαφέρον μετά από πολύ καιρό. Πάντα της άρεσε. Είναι ενθουσιασμένη με τη μεταξύ τους σχέση».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Σύμφωνα με πληροφορίες του People, η τηλεπερσόνα έκανε μία απόδραση με τα τρία παιδιά της, Σεντ, Σικάγο, Ψαλμ, έχοντας στο πλευρό τους την Κλόε Καρντάσιαν με τα παιδιά της. Η παρουσία του 41χρονου οδηγού της Formula 1 επιβεβαιώνει τις αναφορές που θέλουν τους δύο να έχουν αναπτύξει στενότερη σχέση.
Kim Kardashian and Lewis Hamilton Are Vacationing Together with Her Children in Tokyo (Exclusive) — People (@people) March 24, 2026
Δείτε βίντεο
@iamszilvi_lh44
Lewis and Kim in Tokyo. #kimkardashian #lewishamilton #GOAT #icon♬ original sound - e6umle2sc8
Το ταξίδι στην Ιαπωνία ακολουθεί μια σειρά κοινών εμφανίσεων και ταξιδιών. Στις αρχές Φεβρουαρίου, Καρντάσιαν και Χάμιλτον είχαν εντοπιστεί σε ξενοδοχείο στο Παρίσι, με πηγή να κάνει λόγο για «ρομαντική συνάντηση», ενώ φέρεται να ταξίδεψαν στην Ευρώπη με ιδιωτικό αεροσκάφος. Λίγες εβδομάδες αργότερα, βρέθηκαν στην Αριζόνα, στη λίμνη Πάουελ, όπου φωτογραφήθηκαν σε βόλτα για να απολαύσουν το ηλιοβασίλεμα, ενώ είχαν μοιραστεί και σχετικό υλικό στα social media.
Παράλληλα, είχαν εμφανιστεί μαζί και στο Super Bowl LX στις 8 Φεβρουαρίου στην Καλιφόρνια. «Υπάρχει μια οικειότητα, καθώς γνωρίζονται εδώ και χρόνια», σχολίασε μετά τη διοργάνωση πρόσωπο που τους γνωρίζει, προσθέτοντας ότι «η Κιμ έχει βγει ραντεβού και έχει γνωρίσει κόσμο τα τελευταία χρόνια, αλλά ο Λιούις είναι ο πρώτος άντρας για τον οποίο δείχνει πραγματικό ενδιαφέρον μετά από πολύ καιρό. Πάντα της άρεσε. Είναι ενθουσιασμένη με τη μεταξύ τους σχέση».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα