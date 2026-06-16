Πανελλαδικές 2026: Ξεκινά σήμερα με τα Αγγλικά η εξέταση των Ειδικών Μαθημάτων, αναλυτικά το πρόγραμμα
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Πανελλαδικές 2026: Ξεκινά σήμερα με τα Αγγλικά η εξέταση των Ειδικών Μαθημάτων, αναλυτικά το πρόγραμμα

Οι εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων θα ολοκληρωθούν την ερχόμενη εβδομάδα - Σειρά έχουν οι βαθμολογίες και τα μηχανογραφικά δελτία

Πανελλαδικές 2026: Ξεκινά σήμερα με τα Αγγλικά η εξέταση των Ειδικών Μαθημάτων, αναλυτικά το πρόγραμμα
Βασιλική Χρυσοστομίδου
UPD:
Σε νέα φάση εισέρχονται από σήμερα, Τρίτη 16 Ιουνίου 2026, οι Πανελλαδικές Εξετάσεις, καθώς αρχίζει η διαδικασία των Ειδικών Μαθημάτων για χιλιάδες υποψηφίους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που διεκδικούν την εισαγωγή τους σε σχολές και τμήματα όπου απαιτείται πρόσθετη εξέταση.

Μετά την ολοκλήρωση των βασικών εξετάσεων και των μαθημάτων ειδικότητας των ΕΠΑΛ χθες, 15 Ιουνίου, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στα Ειδικά Μαθήματα, τα οποία αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για την εισαγωγή σε σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Η αρχή γίνεται σήμερα με το μάθημα των Αγγλικών, ενώ το πρόγραμμα συνεχίζεται ως εξής:

17 Ιουνίου: Ελεύθερο Σχέδιο

18 Ιουνίου: Γραμμικό Σχέδιο

19 Ιουνίου: Γερμανικά

20 Ιουνίου: Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία

22 Ιουνίου: Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία

23 Ιουνίου: Γαλλικά

24 Ιουνίου: Ιταλικά

25 Ιουνίου: Ισπανικά

Παράλληλα, έως και τις 26 Ιουνίου διεξάγονται οι Υγειονομικές Εξετάσεις και οι Πρακτικές Δοκιμασίες για τους υποψηφίους που επιθυμούν την εισαγωγή τους στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ).

Τι πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι

Οι υποψήφιοι οφείλουν να βρίσκονται εγκαίρως στα εξεταστικά κέντρα. Για τα περισσότερα Ειδικά Μαθήματα η εξέταση ξεκινά στις 08:30 και η προσέλευση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 08:00.

Εξαίρεση αποτελούν τα Αγγλικά και το μάθημα Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία, τα οποία αρχίζουν στις 10:00, με ώρα προσέλευσης έως τις 09:30.

Η διάρκεια εξέτασης διαφοροποιείται ανάλογα με το μάθημα. Οι ξένες γλώσσες εξετάζονται σε τρίωρη διαδικασία, τα μαθήματα σχεδίου διαρκούν έξι ώρες, ενώ για τα μουσικά μαθήματα εφαρμόζονται ειδικές διαδικασίες αξιολόγησης.

Βαθμολογίες Πανελλαδικών: Τι ανακοίνωσε η Σοφία Ζαχαράκη

Το επόμενο μεγάλο ορόσημο για τους υποψηφίους είναι η ανακοίνωση των βαθμολογιών.

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Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε χθες ότι οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών Εξετάσεων θα ανακοινωθούν στο διάστημα από 26 έως 29 Ιουνίου, δίνοντας τέλος στα σενάρια που ήθελαν τα αποτελέσματα να δημοσιοποιούνται νωρίτερα. Παράλληλα, επανέλαβε ότι οι βάσεις εισαγωγής και τα ονόματα των επιτυχόντων αναμένονται στο τέλος Ιουλίου, ώστε οι υποψήφιοι και οι οικογένειές τους να έχουν τον απαραίτητο χρόνο για τον προγραμματισμό των επόμενων βημάτων τους.

Μαζί με τις βαθμολογίες αναμένεται να δημοσιοποιηθούν και τα στατιστικά στοιχεία των επιδόσεων ανά μάθημα, τα οποία θα δώσουν τα πρώτα ασφαλή συμπεράσματα για την πορεία των βάσεων στα πανεπιστημιακά τμήματα.

Το επόμενο βήμα: Μηχανογραφικό Δελτίο

Μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών θα ακολουθήσει η διαδικασία υποβολής του Μηχανογραφικού Δελτίου, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές Ιουλίου.

Οι υποψήφιοι θα έχουν τη δυνατότητα να μελετήσουν προσεκτικά τις επιλογές τους, να συμπληρώσουν τις προτιμήσεις τους και να οριστικοποιήσουν το μηχανογραφικό τους πριν από την ανακοίνωση των βάσεων.

Αντίστροφη μέτρηση για το τέλος της αγωνίας

Με την έναρξη των Ειδικών Μαθημάτων ξεκινά ουσιαστικά η τελική φάση των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026. Για χιλιάδες υποψηφίους, οι επόμενες δύο εβδομάδες θα κρίνουν την πορεία προς την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, ενώ η αντίστροφη μέτρηση έχει ήδη αρχίσει για την ανακοίνωση των βαθμολογιών στα τέλη Ιουνίου και των βάσεων εισαγωγής στο τέλος Ιουλίου, όταν θα ολοκληρωθεί ο φετινός κύκλος των εξετάσεων.
Βασιλική Χρυσοστομίδου
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