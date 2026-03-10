Καρντάσιαν και Χάμιλτον: «Η σχέση τους μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι πιο σοβαρό» αναφέρει πηγή από το περιβάλλον τους
Καρντάσιαν και Χάμιλτον: «Η σχέση τους μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι πιο σοβαρό» αναφέρει πηγή από το περιβάλλον τους
Δημοσίευμα αναφέρει είναι ότι αφοσιωμένοι στη σχέση τους
Σε πιο σοβαρή φάση φέρεται να έχει περάσει η σχέση της Κιμ Καρντάσιαν με τον Λιούις Χάμιλτον, σύμφωνα με δημοσίευμα που επικαλείται πηγές από το περιβάλλον τους.
Το Us Weekly αναφέρει γνωρίζονται από το 2014, ωστόσο η σχέση τους φαίνεται να άλλαξε νωρίτερα μέσα στη χρονιά, όταν εθεάθησαν μαζί στο Estelle Manor στο Όξφορντσαϊρ της Αγγλίας. Στη συνέχεια εντοπίστηκαν επίσης σε ξενοδοχείο στο Παρίσι και στο Super Bowl LX.
Σε εκείνη τη φάση πηγή είχε δηλώσει ότι οι δυο τους είχαν βγει «μερικά ραντεβού» και ότι η σχέση τους ήταν ακόμη «χαλαρή».
Νεότερη ενημέρωση, που δημοσιεύτηκε στις 9 Μαρτίου, περιγράφει τη σχέση τους ως πιο σταθερή και σοβαρή. Πηγή που επικαλείται το δημοσίευμα ανέφερε ότι το ζευγάρι «τα πηγαίνει πολύ καλά και είναι πραγματικά ευτυχισμένο». Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι ο οδηγός της Formula 1 είναι ιδιαίτερα ενθουσιασμένος με τη σχέση τους. «Ο Λιούις είναι τρελά ερωτευμένος και οι άνθρωποι γύρω του πιστεύουν ότι επιτέλους βρήκε το ταίρι του», ανέφερε.
Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο Χάμιλτον επικοινωνεί συχνά με την Καρντάσιαν μέσω FaceTime από τις πίστες των αγώνων, ενώ εκείνη τον στηρίζει στο απαιτητικό πρόγραμμα της Formula 1. «Και οι δύο είναι πολύ αφοσιωμένοι στο να κάνουν τη σχέση τους να λειτουργήσει, όσο μεγάλη κι αν είναι η απόσταση ή όσο φορτωμένο κι αν είναι το πρόγραμμά τους», ανέφερε η πηγή.
Παράλληλα σημειώθηκε ότι το γεγονός πως η σχέση τους ξεκίνησε από φιλία κάνει τους ανθρώπους του περιβάλλοντός τους να πιστεύουν ότι μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι πιο μακροχρόνιο. Νωρίτερα μέσα στον μήνα είχε επίσης αναφερθεί ότι οι δύο τους ταξίδεψαν μαζί στην Αριζόνα για σύντομη απόδραση κατά τη διάρκεια ενός διαλείμματος από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.
Φωτογραφίες: Getty Images / Ideal Image
Το Us Weekly αναφέρει γνωρίζονται από το 2014, ωστόσο η σχέση τους φαίνεται να άλλαξε νωρίτερα μέσα στη χρονιά, όταν εθεάθησαν μαζί στο Estelle Manor στο Όξφορντσαϊρ της Αγγλίας. Στη συνέχεια εντοπίστηκαν επίσης σε ξενοδοχείο στο Παρίσι και στο Super Bowl LX.
Σε εκείνη τη φάση πηγή είχε δηλώσει ότι οι δυο τους είχαν βγει «μερικά ραντεβού» και ότι η σχέση τους ήταν ακόμη «χαλαρή».
Lewis Hamilton and Kim Kardashian's connection is growing stronger. https://t.co/lLbspRtCDj— Us Weekly (@usweekly) March 10, 2026
Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο Χάμιλτον επικοινωνεί συχνά με την Καρντάσιαν μέσω FaceTime από τις πίστες των αγώνων, ενώ εκείνη τον στηρίζει στο απαιτητικό πρόγραμμα της Formula 1. «Και οι δύο είναι πολύ αφοσιωμένοι στο να κάνουν τη σχέση τους να λειτουργήσει, όσο μεγάλη κι αν είναι η απόσταση ή όσο φορτωμένο κι αν είναι το πρόγραμμά τους», ανέφερε η πηγή.
Παράλληλα σημειώθηκε ότι το γεγονός πως η σχέση τους ξεκίνησε από φιλία κάνει τους ανθρώπους του περιβάλλοντός τους να πιστεύουν ότι μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι πιο μακροχρόνιο. Νωρίτερα μέσα στον μήνα είχε επίσης αναφερθεί ότι οι δύο τους ταξίδεψαν μαζί στην Αριζόνα για σύντομη απόδραση κατά τη διάρκεια ενός διαλείμματος από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.
Φωτογραφίες: Getty Images / Ideal Image
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα