Το σχόλιο του Λιούις Χάμιλτον σε ανάρτηση της Κιμ Καρντάσιαν μετά τα Όσκαρ που επιβεβαίωσε τη σχέση τους
Εδώ και περίπου δύο μήνες φημολογείται πως ο αστέρας της Formula 1 και το γνωστό μοντέλο και επιχειρηματίας βρίσκονται σε σχέση

Η σπίθα έγινε... πυρκαγιά σχετικά με τη σχέση του Λιούις Χάμιλτον με την Κιμ Καρντάσιαν μετά από ένα σχόλιο του Βρετανού σούπερ σταρ της Formula 1 σε ανάρτηση του μοντέλου από την εμφάνισή της την βραδιά των βραβείων Όσκαρ.

Πριν μερικές ώρες, η 45χρονη δημοσίευσε στο Instagram μια σειρά φωτογραφιών από το του Vanity Fair που έδωσε το παρών μετά την τελετή των 98ων βραβείων Όσκαρ 2026. Μετά την εκδήλωση, η ιδρύτρια της δημοφιλούς εταιρείας εσωρούχων και αθλητικού ρουχισμού SKIMS μοιράστηκε διάφορα βίντεο και φωτογραφίες από την προετοιμασία της.

Σε απάντηση στις αισθησιακές φωτογραφίες, ο 41χρονος οδηγός της F1 έγραψε ένα πολύ απλό σχόλιο που ήταν αρκετό ώστε σχεδόν να επιβεβαιωθεί η σχέση του. Μια... φατσούλα με καρδιές αντί για μάτια ήταν το σχόλιο του Βρετανού που έχει συγκεντρώσει πλέον πάνω από 2.000 απαντήσεις.




Η Καρντάσιαν κράτησε τη λεζάντα της σύντομη, γράφοντας: «GUCCI GIRL».



Το μοντέλο φορούσε ένα χρυσό φόρεμα Gucci, το οποίο έκανε το ντεμπούτο του στην πασαρέλα της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου τον Φεβρουάριο. Συνδύασε το φόρεμα με ψηλοτάκουνα παπούτσια. Συμπλήρωσε το ντύσιμό της με κοσμήματα της Ofira Jewels.



Το σχόλιο του Χάμιλτον έρχεται δύο εβδομάδες αφότου το φημολογούμενο ζευγάρι εντοπίστηκε στην Αριζόνα, στη λίμνη Πάουελ, σύμφωνα με το TMZ. Τότε, φωτογραφήθηκαν να κάνουν μια βόλτα, ακριβώς την ώρα που έδυε ο ήλιος στην έρημο. Και οι δύο μοιράστηκαν ξεχωριστά φωτογραφίες του ταξιδιού τους στα social media, δημοσιεύοντας την ίδια μέρα στιγμιότυπα του τοπίου χωρίς πρόσωπα, με ταιριαστά φόντα.



Ο Βρετανός οδηγός της Ferrari, που την Κυριακή στην Κίνα ανέβηκε σε πόντιουμ ενός Grand Prix για πρώτη φορά με τη νέα του ομάδα, είχε φωτογραφηθεί μαζί με την Κιμ Καρντάσιαν στο Super Bowl LX στο Levi's Stadium στη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνιας, στις 8 Φεβρουαρίου.

Μια πηγή είπε στο PEOPLE τον περασμένο μήνα ότι ο Χάμιλτον κάνει την Καρντάσιαν «να αισθάνεται ασφαλής, και απολαμβάνει πραγματικά να περνάει χρόνο μαζί του».
Open Minds, Open Doors: Πώς μια ελληνική πρόταση για τη συμπερίληψη αποκτά ευρωπαϊκή δυναμική

Στο Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στη Φλωρεντία ο Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους ανέδειξε την πρότασή του για την καθιέρωση Εκπαιδευτικού Προγράμματος Κοινωνικής Αφύπνισης για την Αναπηρία και Ανάπτυξης Συμπεριληπτικής Νοοτροπίας.

Νέα πρότυπα στη βιώσιμη δόμηση με τη σειρά προϊόντων: Zero Line

Η Mapei Hellas, εταιρεία δομικών και χημικών προϊόντων, μέλος του γνωστού Ιταλικού Ομίλου Mapei, που φέτος κλείνει 25 χρόνια στην Ελλάδα, έχει εισέλθει δυναμικά σε μια νέα φάση βιώσιμης ανάπτυξης, με τη σειρά προϊόντων «Zero Line» να αποτελεί την αιχμή του δόρατος και να την οδηγεί σε ένα ακόμη καλύτερο μέλλον.

