Κιμ Καρντάσιαν και Λούις Χάμιλτον έκαναν την πρώτη κοινή δημόσια εμφάνισή τους στο Super Bowl, δείτε βίντεο
Καρντάσιαν και Χάμιλτον βρέθηκαν στη σουίτα των VIP μαζί με Τιμ Κουκ, Κένταλ Τζένερ, Χάιλι Μπίμπερ και άλλους
Την πρώτη τους κοινή δημόσια εμφάνιση έκανε το βράδυ της Κυριακής το νέο «καυτό» ζευγάρι της παγκόσμιας showbiz, η τηλεπερσόνα Κιμ Καρντάσιαν και ο οδηγός της Formula 1, Λιούις Χάμιλτον.
Το ζευγάρι εθεάθη στον τελικό του Super Bowl που συζητήθηκε για την εμφάνιση του Bad Bunny στο ημίχρονο και την αντίδραση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.
Καρντάσιαν και Χάμιλτον βρέθηκαν στη σουίτα των VIP μαζί με Τιμ Κουκ, Κένταλ Τζένερ, Χάιλι Μπίμπερ και άλλους.
Τα πρώτα δημοσιεύματα για τη σχέση των δύο ήρθαν μετά από ταξίδι της Καρντάσιαν στη Βρετανία για ένα ρομαντικό Σαββατοκύριακο με τον Χάμιλτον.
Οι δύο τους απόλαυσαν τότε ένα ιδιωτικό δείπνο και μασάζ σε πολυτελές σημείο που περνούν χρόνο διάσημα πρόσωπα. Η τηλεπερσόνα προσγειώθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο με το ιδιωτικό της τζετ αξίας 100 εκατομμυρίων λιρών, προκειμένου να περάσει μόλις 24 ώρες με τον Λιούις Χάμιλτον, συνοδευόμενη από τρεις σωματοφύλακες.
Πηγή ανέφερε στην εφημερίδα The Sun: «Φαίνονταν όλα πολύ ρομαντικά. Η Κιμ και ο Λιούις χρησιμοποίησαν όλες τις παροχές που υπήρχαν διαθέσιμες. Είχε μαζί της δύο σωματοφύλακες και ο Λιούις έναν προσωπικό φύλακα, αλλά παρέμεναν στο παρασκήνιο».
Η Κιμ και ο Λιούις είναι εδώ και χρόνια φίλοι και έχουν απαθανατιστεί μαζί στο παρελθόν με τους τότε συντρόφους τους, Κάνιε Γουέστ και Νικόλ Σέρζινγκερ, το 2014 στα βραβεία GQ Men of the Year στο Λονδίνο. Το 2015, ο ράπερ είχε καλέσει τον Λιούις να περάσει το Πάσχα με την οικογένειά του μαζί τους.
Lewis Hamilton spotted at the Superbowl, alongside Kim Kardashian, Tim Cook, Tyler the Creator, Kendal Jenner, Hailey Bieber and other friends!#SuperBowlLX— Owokoniran (@OjuowoD) February 9, 2026
pic.twitter.com/WtAFyVSUMG
Kim Kardashian 'is enjoying a secret romance with Lewis Hamilton as US star jets in for romantic weekend in the Cotswolds with F1 ace' https://t.co/dNKH0qpyt8— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) February 1, 2026
