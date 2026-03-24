Ο Ορλάντο Μπλουμ έχει σχέση με 28χρονο μοντέλο του Calvin Klein: Η γνωριμία, το ταξίδι στην Ελβετία και η απόσταση
Σε σχέση με το 28χρονο μοντέλο Λουίζα Λέμελ φέρεται να είναι ο Ορλάντο Μπλουμ μετά τον χωρισμό του από την Κέιτι Πέρι, με πηγή να αναφέρει ότι ο ηθοποιός γνώρισε την οικογένειά της.

Όπως αναφέρεται σε ξένα μέσα, ο Μπλουμ ξεκίνησε να έχει συναντήσεις με τη Λουίζα Λέμελ την περασμένη χρονιά, διατηρώντας χαμηλό προφίλ στη σχέση τους.

Το ζευγάρι πραγματοποίησε πρόσφατα σύντομο ταξίδι στην Ελβετία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηθοποιός φέρεται να γνώρισε και φιλικά και οικογενειακά πρόσωπα της συντρόφου του.

Κατά την παραμονή τους στη Ζυρίχη, διέμειναν σε πολυτελή σουίτα ξενοδοχείου. Στη συνέχεια, πέρασαν το Σαββατοκύριακο στο πεντάστερο θέρετρο Bürgenstock Resort.

Πηγή ανέφερε ότι «ο Ορλάντο και η Λουίζα βγαίνουν διακριτικά εδώ και αρκετούς μήνες. Έχουν γίνει σαν μια μικρή, δεμένη οικογένεια», προσθέτοντας ότι, λόγω της απόστασης, καθώς εκείνος ζει στο Λος Άντζελες και εκείνη στη Νέα Υόρκη, δεν συναντιούνται συχνά, ωστόσο «υπάρχει πραγματική χημεία».

Οι πρώτες φήμες για τη σχέση τους ξεκίνησαν τον περασμένο μήνα, όταν εθεάθησαν να αποχωρούν μαζί από το Super Bowl στη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνια. Ο Μπλουμ χώρισε από την Κέιτι Πέρι το 2025, έπειτα από εννέα χρόνια σχέσης. Οι δύο τους έχουν αποκτήσει μία κόρη, την Ντέιζι, πέντε ετών.

Η Λέμελ έχει σπουδάσει ψυχολογία και έχει συνεργαστεί με γνωστά brands, όπως η Calvin Klein, η Maybelline και η YSL Beauty.




