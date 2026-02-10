To Γυμνάσιο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης αποτελεί έναν εκπαιδευτικό φορέα που διαμορφώνει σκεπτόμενα άτομα, με γνώσεις που συνδέουν τη μάθηση με τη ζωή και με αξίες που κάνουν τη διαφορά τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.
Ορλάντο Μπλουμ: Εμφανίστηκε παρέα με 28χρονο μοντέλο στο Super Bowl
Ορλάντο Μπλουμ: Εμφανίστηκε παρέα με 28χρονο μοντέλο στο Super Bowl
Η Λουίζα Λαμέλ είναι μοντέλο από την Ελβετία που ζει στη Νέα Υόρκη έχει ήδη ένα πλούσιο βιογραφικό, καθώς έχει εργαστεί για τους Calvin Klein και Brandy Melville
Το επόμενο βήμα στην προσωπική του ζωή μετά τον χωρισμό του από την Κέιτι Πέρι φαίνεται ότι αποφάσισε να κάνει ο Ορλάντο Μπλουμ.
Η εκλεκτή της καρδιάς του, σύμφωνα με την Daily Mail, φαίνεται να είναι η 28χρονη Λουίζα Λεμέλ, με την οποία εθεάθη να αποχωρεί αγκαζέ από το Super Bowl της Κυριακής.
«Ήταν μαζί στη σουίτα Raising Cane, ήταν τρυφεροί ο ένας με τον άλλον», είπε ένας αυτόπτης μάρτυρας στη Daily Mail.
Η Λεμέλ ανήρτησε στο Instagram φωτογραφίες από τη VIP σουίτα του αγώνα της Κυριακής χωρίς, όμως, αν αποκαλύπτει αν μαζί της ήταν ο Μπλουμ.
Η ύψους 1,78μ. Λαμέλ είναι μοντέλο από την Ελβετία που ζει στη Νέα Υόρκη έχει ήδη ένα πλούσιο βιογραφικό, καθώς έχει εργαστεί για τους Calvin Klein και Brandy Melville.
Υπενθυμίζεται ότι βήμα μπροστά στον έρωτα έχει κάνει και η Κέιτι Πέρι έχοντας αντικαταστήσει τον Ορλάντο Μπλουμ στην καρδιά της με τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά, Τζάστιν Τριντό
Δείτε φωτογραφίες της Λουίζα Λεμέλ
Η εκλεκτή της καρδιάς του, σύμφωνα με την Daily Mail, φαίνεται να είναι η 28χρονη Λουίζα Λεμέλ, με την οποία εθεάθη να αποχωρεί αγκαζέ από το Super Bowl της Κυριακής.
«Ήταν μαζί στη σουίτα Raising Cane, ήταν τρυφεροί ο ένας με τον άλλον», είπε ένας αυτόπτης μάρτυρας στη Daily Mail.
Η Λεμέλ ανήρτησε στο Instagram φωτογραφίες από τη VIP σουίτα του αγώνα της Κυριακής χωρίς, όμως, αν αποκαλύπτει αν μαζί της ήταν ο Μπλουμ.
Η ύψους 1,78μ. Λαμέλ είναι μοντέλο από την Ελβετία που ζει στη Νέα Υόρκη έχει ήδη ένα πλούσιο βιογραφικό, καθώς έχει εργαστεί για τους Calvin Klein και Brandy Melville.
Υπενθυμίζεται ότι βήμα μπροστά στον έρωτα έχει κάνει και η Κέιτι Πέρι έχοντας αντικαταστήσει τον Ορλάντο Μπλουμ στην καρδιά της με τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά, Τζάστιν Τριντό
Δείτε φωτογραφίες της Λουίζα Λεμέλ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα