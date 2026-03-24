Ντορέττα Παπαδημητρίου για Μπραντ Πιτ: Αν μου έλεγαν να παίξω σε μία χολιγουντιανή ταινία και να κάνω την κομπάρσα, θα πήγαινα
Ντορέττα Παπαδημητρίου για Μπραντ Πιτ: Αν μου έλεγαν να παίξω σε μία χολιγουντιανή ταινία και να κάνω την κομπάρσα, θα πήγαινα
Η ηθοποιός σχολίασε τα γυρίσματα που έκανε ο διάσημος σταρ στην Ελλάδα για τη νέα του ταινία
Την πρόθεσή της για συνεργασία σε μία μεγάλη χολιγουντιανή παραγωγή με τον Μπραντ Πιτ, ακόμα και σε ρόλο κομπάρσου, έκανε γνωστή η Ντορέττα Παπαδημητρίου.
Με αφορμή τα γυρίσματα που έκανε ο διάσημος ηθοποιός στην Ελλάδα για την επερχόμενη ταινία του, «The Riders», η Ντορέττα Παπαδημητρίου εξέφρασε την επιθυμία της να παίξει σε μία παραγωγή αυτού του επιπέδου.
Η ίδια σχολίασε σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «The 2Night Show» ότι δεν θα την ενδιέφερε τόσο ο ρόλος, όσο η εμπειρία: «Στον Μπραντ Πιτ γιατί δεν βρήκαμε και εμείς έναν ρόλο να παίξουμε; Αν μου έλεγαν να παίξω σε μία μεγάλη, χολιγουντιανή ταινία και να κάνω την κομπάρσα θα πήγαινα, από κάπου ξεκινάνε όλοι. Αυτό είναι τελείως διαφορετικό πράγμα».
Δείτε το βίντεο
Πρόσφατα, ο ηθοποιός συνέχισε τα γυρίσματά του, στο επιβλητικό Μέγαρο Δουκίσσης Πλακεντίας στην Πεντέλη. Ο Χολιγουντιανός σταρ και η παραγωγή της πολυαναμενόμενης ταινίας «The Riders» είχαν επισκεφθεί πολλές περιοχές σε όλη την Ελλάδα. Το πρωί της Τετάρτης 18 Μαρτίου, ο διάσημος ηθοποιός καταγράφηκε να φτάνει στο Μέγαρο Δουκίσσης Πλακεντίας, φορώντας τα ίδια ρούχα με τα οποία είχε απαθανατιστεί όλο το προηγούμενο διάστημα, από την Ύδρα έως τη Χαλκίδα, την πλατεία Κοτζιά, τη Νέα Μάκρη και το Μενίδι: ένα σκουρόχρωμο τζιν παντελόνι και μπλε πουλόβερ.
Με αφορμή τα γυρίσματα που έκανε ο διάσημος ηθοποιός στην Ελλάδα για την επερχόμενη ταινία του, «The Riders», η Ντορέττα Παπαδημητρίου εξέφρασε την επιθυμία της να παίξει σε μία παραγωγή αυτού του επιπέδου.
Η ίδια σχολίασε σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «The 2Night Show» ότι δεν θα την ενδιέφερε τόσο ο ρόλος, όσο η εμπειρία: «Στον Μπραντ Πιτ γιατί δεν βρήκαμε και εμείς έναν ρόλο να παίξουμε; Αν μου έλεγαν να παίξω σε μία μεγάλη, χολιγουντιανή ταινία και να κάνω την κομπάρσα θα πήγαινα, από κάπου ξεκινάνε όλοι. Αυτό είναι τελείως διαφορετικό πράγμα».
Δείτε το βίντεο
Πρόσφατα, ο ηθοποιός συνέχισε τα γυρίσματά του, στο επιβλητικό Μέγαρο Δουκίσσης Πλακεντίας στην Πεντέλη. Ο Χολιγουντιανός σταρ και η παραγωγή της πολυαναμενόμενης ταινίας «The Riders» είχαν επισκεφθεί πολλές περιοχές σε όλη την Ελλάδα. Το πρωί της Τετάρτης 18 Μαρτίου, ο διάσημος ηθοποιός καταγράφηκε να φτάνει στο Μέγαρο Δουκίσσης Πλακεντίας, φορώντας τα ίδια ρούχα με τα οποία είχε απαθανατιστεί όλο το προηγούμενο διάστημα, από την Ύδρα έως τη Χαλκίδα, την πλατεία Κοτζιά, τη Νέα Μάκρη και το Μενίδι: ένα σκουρόχρωμο τζιν παντελόνι και μπλε πουλόβερ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα