Από το Μενίδι στην Πεντέλη ο Μπραντ Πιτ, σήμερα τα γυρίσματα στο Μέγαρο της Δουκίσσης Πλακεντίας - Βίντεο και φωτογραφίες
Ο Χολιγουντιανός σταρ και η παραγωγή της πολυαναμενόμενης ταινίας «The Riders» επέλεξαν ένα από τα πιο εμβληματικά κτίρια της Πεντέλης για τα γυρίσματα
Στο επιβλητικό Μέγαρο Δουκίσσης Πλακεντίας στην Πεντέλη συνεχίζει τα γυρίσματα της νέας του ταινίας ο Μπραντ Πιτ.
Ο Χολιγουντιανός σταρ και η παραγωγή της πολυαναμενόμενης ταινίας «The Riders» έχουν επισκεφθεί πολλές περιοχές ανά την Ελλάδα, με πιο πρόσφατη το Μενίδι, όπου βρέθηκαν σε ένα από τα παλαιότερα στούντιο της Αθήνας.
Το πρωί της Τετάρτης 18 Μαρτίου, ο διάσημος ηθοποιός καταγράφηκε να φτάνει στο Μέγαρο Δουκίσσης Πλακεντίας, φορώντας τα ίδια ρούχα με τα οποία έχει απαθανατιστεί όλο αυτό το διάστημα, από την Ύδρα έως τη Χαλκίδα, την πλατεία Κοτζιά και τη Νέα Μάκρη: ένα σκουρόχρωμο τζιν παντελόνι και μπλε πουλόβερ. Όπως φαίνεται στα πλάνα, ο Πιτ κατέβηκε από ένα μαύρο τζιπ και στη συνέχεια κατευθύνθηκε στο εσωτερικό του Μεγάρου.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Protothema, το Μέγαρο επιλέχθηκε γιατί οι χώροι, οι ψηλοτάβανες αίθουσες και τα κελάρια του, συνέθεσαν ένα ζητούμενο που ήταν το τέλειο σκηνικό που αναζητούσε η παραγωγή, οι άνθρωποι της οποίας βρίσκονται από το βράδυ της Τρίτης στην περιοχή, όπου εργάζονται πυρετωδώς. Η Δημοτική Αρχή θα υποδεχθεί την Πέμπτη τον διάσημο πρωταγωνιστή και τον σκηνοθέτη και θα τους αποδώσει τιμητικές πλακέτες.
Το αίτημα φιλοξενίας διεθνούς παραγωγής που προβάλλει την Ελλάδα στο εξωτερικό έγινε δεκτό από τον Δήμο Πεντέλης, και έτσι για τις επόμενες μέρες το Μέγαρο Δουκίσσης Πλακεντίας έχει δανείσει τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, διαμορφωμένο σκηνικά σε Υδραίικη αρχοντική οικία, στην οποία έχει καταφύγει ο πρωταγωνιστής με την ηθοποιό που υποδύεται την κόρη του.
Το Μέγαρο Δουκίσσης Πλακεντίας έχει μοναδική θέση στην τοπογραφία της Πεντέλης αλλά και της Αθήνας, με σθεναρή παρέμβαση της Δημάρχου Πεντέλης Νατάσσας Κοσμοπούλου παραχωρήθηκε εδώ και έναν χρόνο στον Δήμο Πεντέλης, ανοίγοντας την προοπτική της ανάδειξής του με σύγχρονες και δυναμικές πολιτιστικές δράσεις και κυρίως το Φεστιβάλ Πεντελικού Όρους. Το Μέγαρο, γνωστό και ως «Καστέλο της Ροδοδάφνης», αποτελεί ένα από τα πιο εμβληματικά κτίρια της Πεντέλης, με έντονο ιστορικό και αρχιτεκτονικό αποτύπωμα. Η κατασκευή του ξεκίνησε το 1840 με πεντελικό μάρμαρο και αποδίδεται στον αρχιτέκτονα Σταμάτη Κλεάνθη, ενώ σχεδιάστηκε ως θερινή κατοικία της Δούκισσας της Πλακεντίας.
Το κτίριο ξεχωρίζει για τον νεογοτθικό του χαρακτήρα. Σήμερα ανήκει στον Δήμο Πεντέλης, στον οποίο έχει παραχωρηθεί και λειτουργεί ως πολιτιστικός χώρος, φιλοξενώντας εκδηλώσεις και δράσεις, διατηρώντας παράλληλα τον εμβληματικό του χαρακτήρα για την περιοχή.
Τη Δευτέρα 16 Μαρτίου, ο ηθοποιός βρέθηκε στο Μενίδι, σε ένα από τα παλαιότερα στούντιο της Αθήνας. Σύμφωνα με πληροφορίες του Protothema, εδώ και περίπου μία εβδομάδα γινόταν η προετοιμασία τόσο εντός όσο και εκτός του στούντιο, το οποίο έχει φιλοξενήσει στο παρελθόν γνωστές τηλεοπτικές εκπομπές, σίριαλ και τηλεπαιχνίδια.
Ο Μπραντ Πιτ βρέθηκε στο στούντιο για τα γυρίσματα μιας σκηνής με τεχνητή τρικυμία. Στο εσωτερικό τοποθετήθηκε ένα σκάφος πάνω σε αυξομειωτή, ενώ με τη χρήση πιεστικών έπεφταν μεγάλες ποσότητες νερού, δημιουργώντας την αίσθηση θαλασσοταραχής.
Έξω από το στούντιο, όπου βρίσκονταν σταθμευμένα οχήματα της παραγωγής για τους ηθοποιούς και τους κασκαντέρ, επικρατούσε έντονη κινητικότητα. Μέλη της παραγωγής και θαυμαστές του Πιτ παρακολουθούσαν τις κινήσεις του, ενώ οι περίοικοι ανέφεραν ότι δεν κατάφεραν να συνομιλήσουν απευθείας με τον ηθοποιό, παρά μόνο με το προσωπικό ασφαλείας, το οποίο εμφανίστηκε φιλικό.
Τα γυρίσματα του ηθοποιού στην Ελλάδα ξεκίνησαν στις 19 Φεβρουαρίου στην Ύδρα, με το νησί να μετατρέπεται σε κινηματογραφικό πλατό. Εκεί, αρκετές σκηνές περιλάμβαναν έντονα καιρικά φαινόμενα, με τη χρήση τεράστιων ανεμιστήρων και ειδικών σωληνώσεων, για να αναπαραχθούν οι θυελλώδεις άνεμοι και η καταρρακτώδης βροχή.
