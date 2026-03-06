Στην πλατεία Κοτζιά ο Μπραντ Πιτ για τα γυρίσματα της ταινίας The Riders, χαιρετά τους θαυμαστές του

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες - Το τεχνικό συνεργείο μεταφέρει εξοπλισμό στο μέγαρο της πλατείας Κοτζιά, ενώ ο διάσημος ηθοποιός έφτασε στο σημείο λίγο πριν τις 15:00





Το τεχνικό προσωπικό της παραγωγής βρίσκεται από νωρίς στον χώρο, μεταφέροντας διαρκώς εξοπλισμό στο πίσω μέρος του δημαρχείου, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, σκηνές της ταινίας αναμένεται να γυριστούν στον χώρο του Ληξιαρχείου.



Αποθέωση για τον Μπραντ Πιτ τη στιγμή που μπαίνει στο δημαρχείο













Λίγη ώρα αργότερα, ο Μπραντ Πιτ εισήλθε στο κτίριο για να ξεκινήσουν τα γυρίσματα.



Κλείσιμο

Δείτε φωτογραφίες από την είσοδο του Μπραντ Πιτ στο μέγαρο του δήμου Αθηναίων



Δείτε βίντεο από την άφιξη του Μπραντ Πιτ





Το τεχνικό προσωπικό της παραγωγής βρίσκεται από νωρίς στον χώρο, μεταφέροντας διαρκώς εξοπλισμό στο πίσω μέρος του δημαρχείου, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, σκηνές της ταινίας αναμένεται να γυριστούν στον χώρο του Ληξιαρχείου.







Παράλληλα, τα γυρίσματα που είχαν προγραμματιστεί στο υπόγειο πάρκινγκ του κτιρίου έχουν ήδη ολοκληρωθεί.







Υπενθυμίζεται ότι ο Μπραντ Πιτ βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στην Ελλάδα για τις ανάγκες της νέας κινηματογραφικής παραγωγής. Αρχικά πραγματοποίησε γυρίσματα στην Ύδρα, όπου παρέμεινε για αρκετές ημέρες, ενώ ακολούθησε η Χαλκίδα, πριν η παραγωγή μεταφερθεί στο κέντρο της Αθήνας.



Με πυρετώδεις ρυθμούς συνεχίζονται οι προετοιμασίες στο μέγαρο του Δήμου Αθηναίων, στην πλατεία Κοτζιά , όπου θα πραγματοποιηθεί μέρος των γυρισμάτων της νέας ταινίας του Μπραντ Πιτ , «The Riders».Το τεχνικό προσωπικό της παραγωγής βρίσκεται από νωρίς στον χώρο, μεταφέροντας διαρκώς εξοπλισμό στο πίσω μέρος του δημαρχείου, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, σκηνές της ταινίας αναμένεται να γυριστούν στον χώρο του Ληξιαρχείου.Με χειροκροτήματα και επευφημίες υποδέχτηκαν τον Μπραντ Πιτ δεκάδες θαυμαστές του έξω από το δημαρχείο. Ο ίδιος, ευδιάθετος, βγήκε από το αυτοκίνητο, έκανε έναν γύρο για να χαιρετίσει όλους τους θαυμαστές του και είπε «Hello guys».Λίγα λεπτά πριν από τις 15:00 ο διάσημος ηθοποιός έφτασε στην πλατεία Κοτζιά και κατευθύνθηκε στο καμαρίνι του, ενώ η περιοχή γύρω από το δημαρχείο έχει μετατραπεί σε κινηματογραφικό σκηνικό.Λίγη ώρα αργότερα, ο Μπραντ Πιτ εισήλθε στο κτίριο για να ξεκινήσουν τα γυρίσματα.Το τεχνικό προσωπικό της παραγωγής βρίσκεται από νωρίς στον χώρο, μεταφέροντας διαρκώς εξοπλισμό στο πίσω μέρος του δημαρχείου, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, σκηνές της ταινίας αναμένεται να γυριστούν στον χώρο του Ληξιαρχείου.Παράλληλα, τα γυρίσματα που είχαν προγραμματιστεί στο υπόγειο πάρκινγκ του κτιρίου έχουν ήδη ολοκληρωθεί.Υπενθυμίζεται ότι ο Μπραντ Πιτ βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στην Ελλάδα για τις ανάγκες της νέας κινηματογραφικής παραγωγής. Αρχικά πραγματοποίησε γυρίσματα στην Ύδρα, όπου παρέμεινε για αρκετές ημέρες, ενώ ακολούθησε η Χαλκίδα, πριν η παραγωγή μεταφερθεί στο κέντρο της Αθήνας.

Το ενδιαφέρον τώρα επικεντρώνεται στην πλατεία Κοτζιά, κοντά στην Ομόνοια, όπου η ομάδα παραγωγής συνεχίζει τις προετοιμασίες για τις επόμενες σκηνές της ταινίας.







Στην πλατεία Κοτζιά ο σωσίας του Μπραντ Πιτ



Με ένα πλατύ χαμόγελο, καθώς πλέον είναι αναγνωρίσιμος στην Ελλάδα, έφτασε στην πλατεία Κοτζιά, λίγη ώρα μετά τον σταρ που υποδύεται, ο σωσίας του Μπραντ Πιτ.



