Σε στούντιο στο Μενίδι ο Μπραντ Πιτ για τα γυρίσματα της ταινίας του: Στήθηκε σκηνικό τεχνητής τρικυμίας για το «The Riders»

The Riders» με πρωταγωνιστή τον Στο Μενίδι συνεχίζονται τα γυρίσματα της πολυαναμενόμενης ταινίας «» με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ , αυτή τη φορά σε ένα από τα παλαιότερα στούντιο της Αθήνας.

Μετά τις πρώτες σκηνές που γυρίστηκαν στην Ύδρα, και συνεχίστηκαν σε Χαλκίδα πλατεία Κοτζιά και Νέα Μάκρη , νέα στάση του Χολιγουντιανού σταρ και της παραγωγής αποτελεί το Μενίδι. Σύμφωνα με πληροφορίες του Protothema, εδώ και περίπου μία εβδομάδα γινόταν η προετοιμασία εντός και εκτός του στούντιο, στο οποίο έχουν γυριστεί γνωστές τηλεοπτικές εκπομπές, σίριαλ και τηλεπαιχνίδια.

Σήμερα, Δευτέρα 16 Μαρτίου, ο Μπραντ Πιτ βρέθηκε στο στούντιο για να γυρίσει μία σκηνή τεχνητής τρικυμίας. Στο εσωτερικό του χώρου τοποθετήθηκε ένα σκάφος πάνω σε αυξομειωτή και με τη χρήση πιεστικών έπεφταν μεγάλες ποσότητες νερού, αποδίδοντας την εικόνα θαλασσοταραχής.





Έξω από το στούντιο, όπου έχουν σταθμεύσει οχήματα της παραγωγής για τους ηθοποιούς και κασκαντέρ, επικρατούσε κινητικότητα, με μέλη της παραγωγής αλλά και θαυμαστές του Πιτ που ήθελαν να τον δουν από κοντά. Περίοικοι ανέφεραν ότι δεν κατάφεραν να συνομιλήσουν με τον ηθοποιό, παρά μόνο με το προσωπικό ασφαλείας, το οποίο όμως ήταν φιλικό μαζί τους.





Τα γυρίσματα του Μπραντ Πιτ στην Ελλάδα ξεκίνησαν στις 19 Φεβρουαρίου στην Ύδρα, με το νησί να μετατρέπεται σε κινηματογραφικό πλατό . Εκεί, αρκετές σκηνές περιλάμβαναν έντονα καιρικά φαινόμενα , με τη χρήση τεράστιων ανεμιστήρων και ειδικών σωληνώσεων για να δημιουργηθούν εφέ θυελλωδών ανέμων και καταρρακτώδους βροχής.

Η ταινία αποτελεί κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματος «The Riders» του Τιμ Γουίντον, με σκηνοθεσία του Έντουαρντ Μπέργκερ και σενάριο του Ντέιβιντ Κάιγκανιτς, ενώ την παραγωγή υπογράφουν οι Σκοτ Φρι, Plan B και A24. Ο Μπραντ Πιτ έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο, με το καστ να συμπληρώνουν οι ηθοποιοί Τζουλιάν Νίκολσον και Κόκο Γκρίνστοουν.



Η υπόθεση του βιβλίου

Στην υπόθεση του βιβλίου, ο Φρεντ Σκάλυ, ένας Αυστραλός που έχει εγκατασταθεί στην Ιρλανδία, ανακαινίζει ένα παλιό αγροτόσπιτο με σκοπό να ξεκινήσει μια νέα ζωή στην Ευρώπη μαζί με τη σύζυγό του Τζένιφερ και τη μικρή τους κόρη, Μπίλι. Όταν η Τζένιφερ ταξιδεύει πίσω στην Αυστραλία για να ρευστοποιήσει την περιουσία τους, όλα δείχνουν ότι το σχέδιο προχωρά κανονικά. Ωστόσο, η επιστροφή της δεν εξελίσσεται όπως αναμενόταν.

Στο σπίτι φτάνει μόνο η Μπίλι, τραυματισμένη και σε κατάσταση σοκ, χωρίς τη μητέρα της. Η Τζένιφερ έχει εξαφανιστεί, χωρίς εξηγήσεις ή ίχνη. Ο Σκάλυ, αρνούμενος να αποδεχτεί την εγκατάλειψη, ξεκινά ένα οδοιπορικό σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες αναζητώντας τη γυναίκα του. Το ταξίδι αυτό μετατρέπεται σταδιακά σε εσωτερική κάθοδο: η αναζήτηση της Τζένιφερ αποκαλύπτει ρωγμές στον ίδιο τον γάμο, στην προσωπικότητα του Σκάλυ και στην εικόνα που είχε για τον εαυτό του και την οικογένειά του.