Τριαντάφυλλος για Αγγελική Ηλιάδη: «Εκείνη ξέρει μόνο τι έχει περάσει, αλλά 17 χρόνια μετά υπάρχει νόημα να τα πει;»
Το χρονικό διάστημα νομίζω είναι λίγο λάθος, πρόσθεσε ο τραγουδιστής για την εξομολόγησή της για την κακοποίηση που υπέστη από τον Μπάμπη Λαζαρίδη
Ο τραγουδιστής δεν αμφισβητεί τα λεγόμενα της Αγγελικής Ηλιάδη, παρόλα αυτά, θεωρεί πως δεν υπάρχει λόγος να αναφερθεί δημόσια σε όσα έχει περάσει μετά από τόσο καιρό. Στην ίδια συνέντευξη που έδωσε τη Δευτέρα 23 Μαρτίου στην εκπομπή «Happy Day», απάντησε επίσης για την προσωπική του ζωή μετά το διαζύγιο, αλλά και για το «Real View».
Σχετικά με την εξομολόγηση της Αγγελικής Ηλιάδη για την κακοποίηση που υπέστη από τον Μπάμπη Λαζαρίδη, ο Τριαντάφυλλος σχολίασε: «Η Αγγελική Ηλιάδη ξέρει μόνο τι έχει περάσει, αλλά αυτό το λες εκείνη τη στιγμή. Υπάρχει λόγος τώρα, 17 χρόνια μετά; Είναι και το παιδί μεγάλο. Υπάρχει νόημα; Το χρονικό διάστημα νομίζω είναι λίγο λάθος. Ο καθένας αποφασίζει πότε θέλει να το πει...».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο τραγουδιστής μίλησε για τον χωρισμό του, εξηγώντας πως διατηρεί καλές σχέσεις με τη Δήμητρα Σιαμπάνη, ενώ δεν γνωρίζει εάν θα προκύψει ποτέ άλλος έρωτας στη ζωή του: «Δεν ήταν δύσκολη περίοδος το διαζύγιο. Είμαστε χωρισμένοι εδώ και τρία χρόνια, απλά βγήκε τώρα. Είμαστε πολύ καλά μεταξύ μας. Τον τελευταίο χρόνο μένουμε χωριστά, αλλά είμαστε πολύ κοντά γενικά. Δεν ξέρω αν είμαι έτοιμος να ερωτευτώ ξανά. Αυτό έρχεται μόνο του και αν έρθει», δήλωσε.
Όταν ρωτήθηκε αν θα πήγαινε καλεσμένος στην εκπομπή «Real View», ο Τριαντάφυλλος απάντησε: «Τι είναι αυτό; Γιατί να πάω καλεσμένος σε αυτή την εκπομπή; Για το 1%; Δεν ξέρω τι είναι αυτό που μου λες. Τις κοπέλες τις ξέρω, αλλά δεν έχω δει την εκπομπή».
Όσα είπε η Αγγελική Ηλιάδη για την κακοποίησή της
Η Αγγελική Ηλιάδη έδωσε συνέντευξη στο podcast Unblock και εξομολογήθηκε πως πέρασε δύσκολα στο πλευρό του Μπάμπη Λαζαρίδη, όμως επειδή έχουν περάσει πολλά χρόνια και πλέον ο γιος της γνωρίζει την αλήθεια, θέλησε να μιλήσει για όλα.
Η τραγουδίστρια περιέγραψε πώς κατέληξε ένα «άβουλο πλάσμα», χάνοντας τον εαυτό της: «Ήμουν αρκετά περιορισμένη και δυστυχώς βίωνα μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Είχα επιλέξει και να μην πω κάτι όλα αυτά τα χρόνια, γιατί και το παιδί μου ήταν μικρό. Επειδή έχει μεγαλώσει τώρα και γνωρίζει πλέον πράγματα που έχω περάσει τότε, γι’ αυτό ίσως τώρα να μου είναι και λίγο πιο εύκολο να μοιραστώ πράγματα. Ήταν πέντε χρόνια πάρα πολύ δύσκολα ψυχολογικά για μένα, κατά τα οποία είχα απομακρυνθεί από την οικογένειά μου. Στην αρχή από επιλογή, στη συνέχεια ήθελα να είμαι μαζί τους αλλά δεν μπορούσα. Υπήρχε μια απαγόρευση σε όλα. Υπήρξε πάρα πολύ άσχημη κακοποίηση, πολύ. Ήμουν ένα κορίτσι που βρέθηκα σε μία κατάσταση χωρίς να το καταλάβω και επειδή πολλές γυναίκες οι οποίες έχουν κακοποιηθεί, ξέρουνε πώς γίνεται αυτό... Σιγά σιγά ο άλλος σου παίρνει ένα κομματάκι, άλλο ένα κομματάκι, άλλο ένα κομματάκι και ξαφνικά βρίσκεσαι εγκλωβισμένη, φυλακισμένη και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Δεν ήταν μόνο ψυχολογική η κακοποίηση ήταν και σωματική. Κάποια στιγμή βρίσκεσαι να είσαι ένα άβουλο πλάσμα υπό το καθεστώς φόβου και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, δεν μπορείς να λειτουργήσεις, έχεις χάσει τον εαυτό σου απλά», είπε.
Στη συνέχεια ανέφερε πως όταν δολοφονήθηκε ο Μπάμπης Λαζαρίδης δεν μπορούσε να σκεφτεί τίποτα άλλο: «Ο τρόπος με τον οποίο έφυγε αυτός ο άνθρωπος απ’ τη ζωή ήταν πάρα πολύ έτσι… σκληρός. Δεν το σκεφτόμουν καν. Δηλαδή δεν σκεφτόμουν καν τι είχα βιώσει όλα αυτά τα χρόνια μπροστά σε αυτό που είχε πάθει αυτός ο άνθρωπος. Και μου φαινόταν πάρα πολύ άσχημο να πω κάτι κακό γι’ αυτόν. Βέβαια μετά, σιγά σιγά, όταν συνήλθα, άρχισα να σκέφτομαι όλα αυτά που είχα περάσει και νοσοκομεία και πολλά. Είχα δοκιμάσει πάρα πολλές φορές να φύγω, αλλά υπήρχαν απειλές, υπήρχαν διάφορα πράγματα. Δηλαδή είχα ένα μωρό στην αγκαλιά μου και ήταν πάρα πολύ δύσκολο να κάνω κάτι. Πάρα πολύ σκληρό για ένα κορίτσι 24 χρονών να το περνάει αυτό, και να μην ξέρει αν θα ξημερώσει η επόμενη μέρα. Πολλές φορές φοβόμουν και για το παιδί που είχα στην κοιλιά μου», δήλωσε.
Κλείνοντας, η τραγουδίστρια ανέφερε πως είχε σκεφτεί να φύγει, αλλά δεν τα κατάφερε ποτέ: «Κάποια στιγμή μου είχε περάσει από το μυαλό να πάρω τηλέφωνο κάπου αλλά δεν τολμούσα, φοβόμουν μην μου πάρουν το παιδί μου, μην κάνουν κακό στην οικογένειά μου. Υπήρχαν τέτοιες απειλές. Έλεγα ότι "Καλά να πάθεις τώρα. Αφού εσύ επέλεξες να είσαι με αυτόν τον άνθρωπο, κάτσε τώρα. Αφού εσύ το επέλεξες. Γιατί να σε βοηθήσει κάποιος; Για ποιο λόγο;". Το σκεφτόμουνα και αυτό. Λάθος. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι κάνουν το εξής. Στην αρχή σε χτυπούν και μετά πέφτουν στα γόνατα και κλαίνε και ζητάνε συγγνώμη με λυγμούς και σου λένε "δεν θα το ξανακάνω". Και εσύ πέφτεις στην παγίδα. Μπορεί να πέσεις στην παγίδα αρκετές φορές. Μου συνέβη και εμένα αυτό αρκετές φορές, έπεσα στην παγίδα. Και πάντα έλεγα από μέσα μου και ήλπιζα ότι να, μπορεί να μην ξαναγίνει, μπορεί να το μετάνιωσε. Όταν όμως ένας άντρας σηκώσει μία φορά χέρι σε μια γυναίκα, θα το κάνει για πάντα. Τέλος», είπε.
