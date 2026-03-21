Ηλιάδη μετά τη δήλωση περί κακοποίησης από τον Λαζαρίδη: Το παιδί μου, μου είπε ότι είναι περήφανο για εμένα, αυτό είναι το πιο σημαντικό
Πριν από 20 χρόνια ήμουν μια άλλη Αγγελική, τώρα ξέρω πώς να αντιμετωπίζω τα πάντα και δεν κολλάω πουθενά, σχολίασε η τραγουδίστρια
Στη στήριξη που έχει δεχτεί από τον γιο της μετά τη συνέντευξη μέσω της οποίας υποστήριξε ότι κακοποιήθηκε σωματικά από τον πατέρα του, Μπάμπη Λαζαρίδη, αναφέρθηκε η Αγγελική Ηλιάδη, τονίζοντας ότι η στάση του παιδιού της είναι η πιο σημαντική.
Πριν από λίγες ημέρες, η τραγουδίστρια παραχώρησε συνέντευξη στο Vidcast «Unblock», όπου μεταξύ άλλων μίλησε για τη σχέση της με τον επιχειρηματία, που δολοφονήθηκε το 2008. Η ίδια ισχυρίστηκε ότι κατά τη διάρκεια της κοινής τους πορείας ο Μπάμπης Λαζαρίδης ήταν βίαιος και πως δεχόταν απειλές από εκείνον.
Σε δηλώσεις που έκανε η Αγγελική Ηλιάδη στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», που προβλήθηκε το Σάββατο 21 Μαρτίου, απάντησε αρχικά στα σχόλια, που αναφέρουν γιατί έκανε τη συγκεκριμένη δήλωση μετά από τόσα χρόνια: «Δεν έχω να απαντήσω τίποτα άλλο. Μεγαλώνουμε. Πριν 20 χρόνια ήταν μια άλλη Αγγελική, τώρα μία άλλη Αγγελική εδώ μπροστά σας, που ξέρει πώς να αντιμετωπίζει τα πάντα και δεν κολλάει πουθενά. Το πιο σημαντικό πράγμα για εμένα είναι που μου είπε το παιδί μου ότι είναι περήφανο για μένα. Εκεί σταματάνε όλα».
Σε άλλο σημείο, ευχαρίστησε για τα θετικά μηνύματα που δέχτηκε μετά τη συνέντευξή της στην Ελίνα Παπίλα και πρόσθεσε ότι σκέφτεται να δημιουργήσει μία δομή για κακοποιημένες γυναίκες: «Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ, έχω εισπράξει απίστευτη αγάπη από γυναίκες, μου έχουν στείλει εκατοντάδες μηνύματα. Εγώ έδωσα μία συνέντευξη με όλη μου την ψυχή, βλέπω να έχουμε μία ενότητα ως γυναίκες και αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό. Ένα τεράστιο ευχαριστώ και στην Ελίνα Παπίλα και στους συναδέλφους μου που μου έχουν στείλει προσωπικά μηνύματα, λέγοντάς μου “όλοι ξέραμε, ήταν ένα κοινό μυστικό”. Όλο αυτό για εμένα αποτελεί μία μεγάλη ανακούφιση και μία μεγάλη δικαίωση. Θέλω να κάνω κάτι για τις κακοποιημένες γυναίκες, μία δομή ή κάτι να στηρίξουμε όλες αυτές τις γυναίκες. Έχω σοκαριστεί από τα μηνύματα και τις ιστορίες που έχω διαβάσει».
«Ο Μπάμπης Λαζαρίδης με κακοποιούσε σωματικά, φοβόμουν ακόμη και για το παιδί μου και δεν τόλμησα να μιλήσω»
Στη συνέντευξη που παραχώρησε, η Αγγελική Ηλιάδη ισχυρίστηκε ότι πέρασε δύσκολες καταστάσεις δίπλα στον Μπάμπη Λαζαρίδη, κάνοντας λόγο για σωματική κακοποίηση: «Ήμουν αρκετά περιορισμένη και δυστυχώς βίωνα μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Είχα επιλέξει και να μην πω κάτι όλα αυτά τα χρόνια, γιατί και το παιδί μου ήταν μικρό. Επειδή έχει μεγαλώσει τώρα και γνωρίζει πλέον πράγματα που έχω περάσει τότε, γι’ αυτό ίσως τώρα να μου είναι και λίγο πιο εύκολο να μοιραστώ πράγματα. Ήταν πέντε χρόνια πάρα πολύ δύσκολα ψυχολογικά για μένα, κατά τα οποία είχα απομακρυνθεί από την οικογένειά μου. Στην αρχή από επιλογή, στη συνέχεια ήθελα να είμαι μαζί τους αλλά δεν μπορούσα. Υπήρχε μια απαγόρευση σε όλα. Υπήρξε πάρα πολύ άσχημη κακοποίηση, πολύ. Ήμουν ένα κορίτσι που βρέθηκα σε μία κατάσταση χωρίς να το καταλάβω και επειδή πολλές γυναίκες οι οποίες έχουν κακοποιηθεί, ξέρουνε πώς γίνεται αυτό... Σιγά σιγά ο άλλος σου παίρνει ένα κομματάκι, άλλο ένα κομματάκι, άλλο ένα κομματάκι και ξαφνικά βρίσκεσαι εγκλωβισμένη, φυλακισμένη και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Δεν ήταν μόνο ψυχολογική η κακοποίηση ήταν και σωματική. Κάποια στιγμή βρίσκεσαι να είσαι ένα άβουλο πλάσμα υπό το καθεστώς φόβου και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, δεν μπορείς να λειτουργήσεις, έχεις χάσει τον εαυτό σου απλά».
Ανέφερε επίσης, ότι μετά τη δολοφονία του Μπάμπη Λαζαρίδη δεν ήθελε να έχει αρνητικά συναισθήματα για εκείνον, γι’ αυτό δεν είχε μιλήσει δημόσια μέχρι σήμερα: «Ο τρόπος με τον οποίο έφυγε αυτός ο άνθρωπος απ’ τη ζωή ήταν πάρα πολύ έτσι… σκληρός. Δεν το σκεφτόμουν καν. Δηλαδή δεν σκεφτόμουν καν τι είχα βιώσει όλα αυτά τα χρόνια μπροστά σε αυτό που είχε πάθει αυτός ο άνθρωπος. Και μου φαινόταν πάρα πολύ άσχημο να πω κάτι κακό γι’ αυτόν. Βέβαια μετά, σιγά σιγά, όταν συνήλθα, άρχισα να σκέφτομαι όλα αυτά που είχα περάσει και νοσοκομεία και πολλά. Είχα δοκιμάσει πάρα πολλές φορές να φύγω, αλλά υπήρχαν απειλές, υπήρχαν διάφορα πράγματα. Δηλαδή είχα ένα μωρό στην αγκαλιά μου και ήταν πάρα πολύ δύσκολο να κάνω κάτι. Πάρα πολύ σκληρό για ένα κορίτσι 24 χρονών να το περνάει αυτό, και να μην ξέρει αν θα ξημερώσει η επόμενη μέρα. Πολλές φορές φοβόμουν και για το παιδί που είχα στην κοιλιά μου».
Τέλος, η Αγγελική Ηλιάδη τόνισε ότι, παρά το γεγονός ότι είχε σκεφτεί να απομακρυνθεί, οι απειλές που υποστήριξε οτι δεχόταν, την απέτρεψαν από το να δράσει: «Κάποια στιγμή μου είχε περάσει από το μυαλό να πάρω τηλέφωνο κάπου αλλά δεν τολμούσα, φοβόμουν μην μου πάρουν το παιδί μου, μην κάνουν κακό στην οικογένειά μου. Υπήρχαν τέτοιες απειλές. Έλεγα ότι "Καλά να πάθεις τώρα. Αφού εσύ επέλεξες να είσαι με αυτόν τον άνθρωπο, κάτσε τώρα. Αφού εσύ το επέλεξες. Γιατί να σε βοηθήσει κάποιος; Για ποιο λόγο;". Το σκεφτόμουνα και αυτό. Λάθος. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι κάνουν το εξής. Στην αρχή σε χτυπούν και μετά πέφτουν στα γόνατα και κλαίνε και ζητάνε συγγνώμη με λυγμούς και σου λένε "δεν θα το ξανακάνω". Και εσύ πέφτεις στην παγίδα. Μπορεί να πέσεις στην παγίδα αρκετές φορές. Μου συνέβη και εμένα αυτό αρκετές φορές, έπεσα στην παγίδα. Και πάντα έλεγα από μέσα μου και ήλπιζα ότι να, μπορεί να μην ξαναγίνει, μπορεί να το μετάνιωσε. Όταν όμως ένας άντρας σηκώσει μία φορά χέρι σε μια γυναίκα, θα το κάνει για πάντα. Τέλος».
