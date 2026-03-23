Νανά Παλαιτσάκη: Τη σχέση που είχα με τη μητέρα μου θα τη χαρακτήριζα τοξική, ποτέ δεν ήμουν αρκετή για εκείνη
Δεν ξέκοψα ποτέ από τη μητέρα μου, δεν μπορούσα, συμπλήρωσε η δημοσιογράφος
Τοξική χαρακτήρισε τη σχέση με τη μητέρα της η Νανά Παλαιτσάκη, εξηγώντας πως ήταν πάντοτε πολύ επικριτική απέναντί της και την έκανε να αισθάνεται πως δεν ήταν αρκετή.
Όπως ανέφερε στην εκπομπή «Ζω Καλά» την Κυριακή 22 Μαρτίου, προσπάθησε πολλές φορές να φτιάξει τη σχέση τους αλλά δεν τα κατάφερε, γιατί δεν ένιωθε ότι άλλαζε η μητέρα της. Παρόλα αυτά, δεν ξέκοψε ποτέ από εκείνη.
Η δημοσιογράφος αρχικά δήλωσε πως η μητέρα της άνηκε στην κατηγορία των ανθρώπων με ναρκισσιστική συμπεριφορά: «Τη σχέση που είχα με τη μητέρα μου θα τη χαρακτήριζα τοξική. Δεν λέγεται με καθόλου ευκολία αυτό. Είναι αποτέλεσμα πολλών χρόνων ψυχοεκπαίδευσης και ψυχοθεραπείας και υπήρχαν συγκεκριμένες αιτίες, όπως κατάλαβα αργότερα, που η μητέρα μου είχε αυτά τα χαρακτηριστικά. Όταν λοιπόν έχεις την τύχη ο γονιός σου να είναι ναρκισσιστής, και η μητέρα μου ανήκε στην κατηγορία αυτή, εκτός του ότι ήταν πολύ όμορφη εξωτερικά, ήταν και εξαιρετικά μορφωμένη. Η μητέρα μου ήταν πάντοτε επικριτική. Ποτέ δεν ήμουν αρκετή για εκείνη. Το παιδί μπαίνει σε μία διαδικασία που δεν νιώθει ποτέ αρκετό και αρχίζει και νιώθει πάρα πολύ καταπιεσμένο και νιώθει ότι η σχέση αυτή έτσι όπως εκφράζεται, εμπεριέχει μία μορφή ψυχολογικής βίας», είπε.
Έπειτα, η Νανά Παλαιτσάκη επισήμανε πως παρόλο που δοκίμασε με διάφορους τρόπους, δεν μπόρεσε να βελτιώση την επικοινωνία μεταξύ τους: «Πάρα πολλές φορές προσπάθησα να βελτιώσω τη σχέση με τη μητέρα μου, και με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Από καλοσύνη, παρακάλια, θυμό. Οι άνθρωποι δεν αλλάζουν. Αυτό που αλλάζει είναι η στάση μας απέναντι στα γεγονότα», σημείωσε.
Στη συνέχεια συμπλήρωσε: «Όταν ήμουν χαρούμενη, δεν το έλεγα γιατί η μαμά μου, όταν ήμουν χαρούμενη σκοτείνιαζε και ήταν μουτρωμένη. Δεν ξέκοψα ποτέ από τη μητέρα μου. Δεν μπορούσα. Τα τελευταία χρόνια η μητέρα μου είχε και ένα πρόβλημα υγείας και την είχα σπίτι μου. Τη νοιαζόμουν. Ήθελα να χαρεί τις χαρές που δεν ζούσε και αναρωτιόμουν γιατί δεν είναι χαρούμενη, αφού μπορούμε να περάσουμε καλά. Αν ένας γονιός ή συγγενής είναι τοξικός, θεωρώ ότι πρέπει να κόβεται η επαφή».
