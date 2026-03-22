Ρόμπερτ Πάτινσον: Αγνώριστος στο τρέιλερ του «Dune: Part Three» με ξανθά μαλλιά και ξυρισμένα φρύδια
Η τρίτη και τελευταία ταινία της κινηματογραφικής τριλογίας του Ντενί Βιλνέβ εισάγει τον χαρακτήρα Σκάιτεϊλ, τον οποίο υποδύεται ο Πάτινσον
Αγνώριστος εμφανίζεται ο Ρόμπερτ Πάτινσον με ξανθά μαλλιά και ξυρισμένα φρύδια, στο πρώτο τρέιλερ της ταινίας «Dune: Part Three», που δόθηκε στη δημοσιότητα, ενόψει της κινηματογραφικής πρεμιέρας τον Δεκέμβριο.
Η τρίτη και τελευταία ταινία της κινηματογραφικής τριλογίας του Ντενί Βιλνέβ εισάγει τον χαρακτήρα Σκάιτεϊλ, τον οποίο υποδύεται ο Πάτινσον. Στο λογοτεχνικό σύμπαν του Φρανκ Χέρμπερτ, ο Σκάιτεϊλ ανήκει στους Tleilaxu Face Dancers, γενετικά τροποποιημένα όντα με ικανότητα μεταμόρφωσης και χειραγώγησης, τα οποία διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο σε συνωμοσία για την ανατροπή του αυτοκράτορα Πολ Ατρείδη, τον οποίο ενσαρκώνει ο Τιμοτέ Σαλαμέ.
Στο τρέιλερ, ο χαρακτήρας του Πολ δηλώνει προς τη Λαίδη Τζέσικα: «Ο πόλεμος τρέφεται από τον εαυτό του. Όσο περισσότερο πολεμώ, τόσο περισσότεροι εχθροί αντεπιτίθενται», ενώ σκηνές μαχών εναλλάσσονται με την πρώτη εμφάνιση του Σκάιτεϊλ, ο οποίος παρουσιάζεται με κοντά μαλλιά σε ξανθό χρώμα και ξυρισμένα φρύδια. Σε επόμενα πλάνα, ακούγεται να λέει: «Κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να προστατεύσω την οικογένειά μου», καθώς η ένταση κλιμακώνεται.
Δείτε το βίντεο
Στο τέλος του τρέιλερ, ο χαρακτήρας του Πάτινσον εμφανίζεται να περπατά ανάμεσα στους Φρέμεν, φορώντας το χαρακτηριστικό ρινικό εξάρτημα, στοιχείο που συνδέεται με το περιβάλλον της ερήμου.
Η ταινία φέρνει πίσω βασικά μέλη του καστ, όπως η Ζεντάγια στον ρόλο της Τσάνι, ο Χαβιέρ Μπαρδέμ ως Στίλγκαρ, η Ρεμπέκα Φέργκιουσον ως Λαίδη Τζέσικα, η Φλόρενς Πιου ως Ιρουλάν, η Άνια Τέιλορ-Τζόι ως Άλια Ατρείδη και ο Ισαάκ Ντε Μπανκολέ ως Φάροκ.
Η υπόθεση του «Dune: Part Three» αναμένεται να συνεχίσει άμεσα τα γεγονότα του «Dune: Part Two», όπου ο Πολ ανέτρεψε τον αυτοκράτορα, κατέλαβε τον θρόνο και πυροδότησε έναν ιερό πόλεμο υπό την ηγεσία των Φρέμεν σε ολόκληρο τον γαλαξία. Η νέα ταινία τοποθετείται χρονικά με τον Πολ ήδη στην εξουσία, αντιμετωπίζοντας τις συνέπειες των επιλογών του.
Υπενθυμίζεται ότι το «Dune: Part One» κυκλοφόρησε το 2021, μεταφέροντας το πρώτο μέρος του μυθιστορήματος «Dune» του 1965, ενώ το δεύτερο μέρος ακολούθησε το 2024, ολοκληρώνοντας την αρχική ιστορία. Η τρίτη ταινία βασίζεται στο βιβλίο «Dune Messiah», τη συνέχεια της σειράς του Χέρμπερτ.
Φωτογραφία: Shutterstock
