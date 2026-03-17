Αυτό είναι το τρέιλερ του Dune: Part Three, ο Τιμοτέ Σαλαμέ επιστρέφει για το τελευταίο μέρος της επικής τριλογίας
Η πολυαναμενόμενη ταινία του Ντενί Βιλνέβ θα κυκλοφορήσει τον Δεκέμβριο

Στη δημοσιότητα δόθηκε το πρώτο τρέιλερ για την πολυαναμενόμενη ταινία από το Dune: Part Three. Η ταινία, που αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Δεκέμβριο, ενώνει ξανά τους Τιμοτέ Σαλαμέ, Ζεντάγια, Φλόρενς Πιου, Χαβιέ Μπαρδέμ, Ρεμπέκα Φέργκιουσον και Τζέισον Μομόα, ενώ στο καστ προστίθενται οι Ρόμπερτ Πάτινσον και Άνια Τέιλορ-Τζόι.

Η πλοκή της ταινίας, που κλείνει την επική τριλογία με την υπογραφή του Ντενί Βιλνέβ, διαδραματίζεται 17 χρόνια μετά τα γεγονότα του Dune: Part Two. Μέχρι στιγμής λίγα πράγματα είναι γνωστά για την πλοκή του φιλμ, με τον σκηνοθέτη να αποκαλύπτει ελάχιστα. Στις εικόνες που κυκλοφόρησαν ωστόσο ο Σαλαμέ εμφανίζεται διαφορετικός από τις προηγούμενες ταινίες, έχοντας ξυρίσει το κεφάλι του, ενώ ο Πάτινσον κάνει μία εμφάνιση με ξανθά μαλλιά.

Δείτε το τρέιλερ

Dune: Part Three | Official Teaser Trailer

Το Dune αποτελεί ένα εκτεταμένο, πολυμορφικό σύμπαν επιστημονικής φαντασίας της Legendary, βασισμένο στη βραβευμένη με Hugo σειρά μυθιστορημάτων του Φρανκ Χέρμπερτ.

Το franchise περιλαμβάνει δύο ταινίες, το Dune: Part One (2021) και το Dune: Part Two (2025), που συγκέντρωσαν συνολικά 1,12 δισεκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office και απέσπασαν οκτώ Όσκαρ από 15 υποψηφιότητες, μεταξύ των οποίων και υποψηφιότητες για Καλύτερη Ταινία.
