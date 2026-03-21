Γερμανού: Ο Λαζαρίδης είχε λατρεία στην Ηλιάδη, μου είχε ζητήσει τραγούδι για τον έναν χρόνο σχέσης, δεν γνωρίζω τι γινόταν πίσω από τις κλειστές πόρτες
Η παρουσιάστρια μετέφερε την εικόνα που είχε για το ζευγάρι, μετά τον ισχυρισμό της τραγουδίστριας ότι είχε κακοποιηθεί από τον επιχειρηματία
Με αφορμή τη συζήτηση που ξέσπασε σχετικά με τη σχέση της Αγγελικής Ηλιάδη με τον Μπάμπη Λαζαρίδη, και τους ισχυρισμούς της τραγουδίστριας ότι υπήρξε θύμα σωματικής κακοποίησης από τον επιχειρηματία, η Ναταλία Γερμανού θέλησε να μοιραστεί την προσωπική της εμπειρία από την επαφή της με το ζευγάρι, αναφέροντας ότι ο εκλιπών της είχε ζητήσει να γράψει ένα κομμάτι για τον έναν χρόνο της σχέσης τους.
Συγκεκριμένα, μέσα από την εκπομπή «Καλύτερα δεν γίνεται» το Σάββατο 21 Μαρτίου, η παρουσιάστρια δήλωσε ότι ο Μπάμπης Λαζαρίδης την είχε προσεγγίσει ζητώντας της να γράψει τραγούδι για την Αγγελική Ηλιάδη με αφορμή τον έναν χρόνο της σχέσης τους. Η ίδια τόνισε ότι η εικόνα που είχε τότε ήταν αυτή ενός ανθρώπου που λάτρευε τη σύντροφό του, χωρίς να αμφισβητεί τα όσα υποστήριξε η τραγουδίστρια στο Vidcast «Ublock» περί σωματικής κακοποίησης.
Αρχικά, η Ναταλία Γερμανού δήλωσε για την επαφή που είχε με τον επιχειρηματία, που δολοφονήθηκε το 2008: «Τον Μπάμπη Λαζαρίδη τον γνώρισα, όταν με είχα προσεγγίσει για να γράψω ένα τραγούδι για την Αγγελική Ηλιάδη, για τον έναν χρόνο σχέσης τους. Μου είπε ότι θέλει να γράψω ένα τραγούδι για την Αγγελική που ήταν η αγάπη του, η σύντροφός του. Ζούσαν μαζί τότε σε ένα πολύ ωραίο σπίτι στη Βάρη, τους είχα επισκεφθεί. Τους είχα γράψει ένα πολύ ωραίο τραγούδι που λεγόταν, “Έναν χρόνο μαζί”. Ήταν παραγγελιά για εκείνον και την Αγγελική, και της έγραψα άλλο ένα τραγούδι, που πάλι ήταν παραγγελιά του Μπάμπη και λεγόταν, “‘Άγγελέ μου και αλήτη”. Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι, το γεγονός ότι εμένα με πλησίασε πολύ ευγενικά σαν στιχουργό να μου ζητήσει να γράψω κάτι για την Αγγελική, για την οποία έδειχνε τρομερή λατρεία και αγάπη, δεν σημαίνει ότι γνωρίζω τι γινόταν πίσω από τις κλειστές πόρτες».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, η παρουσιάστρια πρόσθεσε ότι σε καμία περίπτωση δεν παίρνει θέση σχετικά με την πρόσφατη εξομολόγηση της Αγγελικής Ηλιάδη, καθώς δεν μπορεί να γνωρίζει τι συνέβαινε στο ζευγάρι σε προσωπικό επίπεδο: «Μιλάω για την εικόνα που είχα για το ζευγάρι αυτό, τις λίγες ημέρες που το έζησα γράφοντας αυτά τα δυο τραγούδια. Το ότι έβλεπα έναν άντρα καψουρεμένο, δεν σημαίνει ότι αμφισβητώ αυτά που είπε η Αγγελική. Μπορώ να καταλάβω και τη θέση της αδερφής του Μπάμπη Λαζαρίδη, και της κυρίας Μαλλιωτάκη ακούγοντας ότι ένας δικός τους άνθρωπος υπήρξε κακοποιητικός».
«Ο Μπάμπης Λαζαρίδης με κακοποιούσε σωματικά, φοβόμουν ακόμη και για το παιδί μου και δεν τόλμησα να μιλήσω»
Στη συνέντευξη που παραχώρησε η Αγγελική Ηλιάδη την Τετάρτη στο Vidcast «Unblock», κατήγγειλε σωματική κακοποίηση και απειλές από τον Μπάμπη Λαζαρίδη, λέγοντας μεταξύ άλλων: «Ήμουν αρκετά περιορισμένη και δυστυχώς βίωνα μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση… Υπήρξε πάρα πολύ άσχημη κακοποίηση, πολύ… Δεν ήταν μόνο ψυχολογική η κακοποίηση, ήταν και σωματική… Κάποια στιγμή βρίσκεσαι να είσαι ένα άβουλο πλάσμα υπό το καθεστώς φόβου και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα».
Η τραγουδίστρια εξήγησε ότι μετά τη δολοφονία του επιχειρηματία δεν ήθελε να προχωρήσει σε αρνητικά σχόλια για το πρόσωπό του, γι’ αυτό και δεν μίλησε δημόσια για όσα υποστήριξε ότι βίωνε: «Ο τρόπος με τον οποίο έφυγε αυτός ο άνθρωπος απ’ τη ζωή ήταν πάρα πολύ σκληρός… Είχα δοκιμάσει πάρα πολλές φορές να φύγω, αλλά υπήρχαν απειλές… Πάρα πολύ σκληρό για ένα κορίτσι 24 χρονών, και φοβόμουν και για το παιδί που είχα στην κοιλιά μου».
Παράλληλα, ανέφερε ότι οι απειλές που δεχόταν την εμπόδισαν να ζητήσει βοήθεια: «Κάποια στιγμή μου είχε περάσει από το μυαλό να πάρω τηλέφωνο κάπου αλλά δεν τολμούσα… Στην αρχή σε χτυπούν και μετά πέφτουν στα γόνατα και κλαίνε και ζητάνε συγγνώμη… Όταν όμως ένας άντρας σηκώσει μία φορά χέρι σε μια γυναίκα, θα το κάνει για πάντα».
Η Αγγελική Ηλιάδη προκάλεσε την αντίδραση της Πόπης Μαλλιωτάκη, η οποία μίλησε στην εκπομπή «Happy Day» για τη δική της σχέση με τον επιχειρηματία: «Εγώ δεν τάσσομαι ποτέ υπέρ της βίας… Ήμουν πάντα ανεξάρτητη… Όταν γνώρισα τον Μπάμπη ήταν 23 χρονών παιδάκι και εγώ μικρή κοπέλα. Φτιάξαμε μία πολύ ωραία σχέση. Ήμασταν 12 χρόνια μαζί και κατέληξε σε γάμο… Ήταν πολύ υποστηρικτικός σε εμένα και στο παιδί». Τέλος, η Πόπη Μαλλιωτάκη τόνισε ότι ο εκλιπών επιχειρηματίας δεν υπήρξε κακοποιητικός στη σχέση τους: «Υπήρχαν καβγάδες… Είχε τον φόβο μου, ότι αν με ζορίσει πολύ θα σηκωθώ να φύγω. Του το είχα πει κιόλας, ότι αν ποτέ σηκώσεις χέρι πάνω μου και θα στο κόψω… Δεν το ανεχόμουν το ξύλο».
Δείτε το βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα