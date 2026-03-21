Έμα Χέμινγκ: Το ταξίδι με την άνοια του Μπρους Γουίλις με έκανε να δω την πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν πολλές οικογένειες



μετωποκροταφική άνοια εξέφρασε η Έμα Χέμινγκ , τονίζοντας πως μετά τη διάγνωση του Μπρους Γούιλις μετατοπίστηκε και η ίδια, ξεκινώντας τη δράση της για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη νόσο.

Ο Μπρους Γουίλις είναι πατέρας πέντε παιδιών: της Ρούμερ, της Ταλούλα και της Σκάουτ, που έχει αποκτήσει με τη Ντέμι Μουρ, και της Μέιμπλ και της Έβελιν, που απέκτησε με την Έμα Χέμινγκ. Το 2023 διαγνώστηκε με μετωποκροταφική άνοια, μια ομάδα νευροεκφυλιστικών διαταραχών που επηρεάζουν τους μετωπιαίους και κροταφικούς λοβούς του εγκεφάλου και μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα ομιλίας και απώλεια κινητικών δεξιοτήτων.