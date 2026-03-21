Έμα Χέμινγκ: Το ταξίδι με την άνοια του Μπρους Γουίλις με έκανε να δω την πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν πολλές οικογένειες
Ο ηθοποιός που τα τελευταία χρόνια έχει διαγνωστεί με μετωποκροταφική άνοια, έκλεισε τα 71 του χρόνια
Την ανάγκη να προσφέρει βοήθεια σε μέλη οικογενειών που δίνουν μάχη με μετωποκροταφική άνοια εξέφρασε η Έμα Χέμινγκ, τονίζοντας πως μετά τη διάγνωση του Μπρους Γούιλις μετατοπίστηκε και η ίδια, ξεκινώντας τη δράση της για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη νόσο.
Με αφορμή τα γενέθλια του ηθοποιού, ο οποίος την Πέμπτη 19 Μαρτίου έκλεισε τα 71, η σύζυγός του προχώρησε σε μία ανάρτηση στο Instagram, κοινοποιώντας μια φωτογραφία του Μπρους Γουίλις σε διακοπές, με θέα τη θάλασσα.
Η ίδια στάθηκε τόσο στη νόσο, με την οποία διαγνώστηκε ο Γούιλις το 2023, αλλά και στο ταμείο που ίδρυσε για την έρευνα της μετωποκροταφικής άνοιας: «Σήμερα γιορτάζουμε τα γενέθλια του Μπρους. Αυτό το ταξίδι με την μετωποκροταφική άνοια (FTD) άνοιξε τα μάτια μου στις πραγματικότητες που αντιμετωπίζουν πολλές οικογένειες. Αυτό με ενέπνευσε να δημιουργήσω το Ταμείο Emma & Bruce Willis, για να ευαισθητοποιήσουμε σχετικά με την FTD, να στηρίξουμε την έρευνα και να βρισκόμαστε δίπλα στους φροντιστές που κουβαλούν τόσα πολλά κάθε μέρα. Αν θέλετε να τιμήσετε τον Μπρους σήμερα, εξετάστε το ενδεχόμενο να στηρίξετε το ταμείο ή άλλη οργάνωση που δρα σε αυτόν τον τομέα ή απλώς να επικοινωνήσετε με έναν φροντιστή – μια μικρή πράξη καλοσύνης που μπορεί να σημαίνει πολλά».
Δείτε την ανάρτησή της
Ο Μπρους Γουίλις είναι πατέρας πέντε παιδιών: της Ρούμερ, της Ταλούλα και της Σκάουτ, που έχει αποκτήσει με τη Ντέμι Μουρ, και της Μέιμπλ και της Έβελιν, που απέκτησε με την Έμα Χέμινγκ. Το 2023 διαγνώστηκε με μετωποκροταφική άνοια, μια ομάδα νευροεκφυλιστικών διαταραχών που επηρεάζουν τους μετωπιαίους και κροταφικούς λοβούς του εγκεφάλου και μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα ομιλίας και απώλεια κινητικών δεξιοτήτων.
Πριν από λίγες ημέρες, η Έμα Χέμινγκ ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός ταμείου για την έρευνα της μετωποκροταφικής άνοιας, επισημαίνοντας ότι ο σύζυγός της, θα ένιωθε περήφανος για την κίνησή της. Η ανακοίνωση έγινε την Πέμπτη 12 Μαρτίου στη Νέα Υόρκη, κατά τη διάρκεια απονομής ενός βραβείου στη Χέμινγκ, όπου αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην ίδρυση του «Emma & Bruce Willis Fund for Dementia Research and Caregiver Support».
Το νέο ταμείο, που λειτουργεί υπό την αιγίδα του Entertainment Industry Foundation, ενός μεγάλου μη κερδοσκοπικού οργανισμού στις ΗΠΑ, στοχεύει στην ενίσχυση της ευαισθητοποίησης για τη μετωποκροταφική άνοια, στη χρηματοδότηση επιστημονικής έρευνας και στην υποστήριξη των φροντιστών.
