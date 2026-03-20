Ο Σιλβέστερ Σταλόνε σε ρόλο σκηνοθέτη στη νέα μίνι σειρά του Κουέντιν Ταραντίνο
Ο Σιλβέστερ Σταλόνε σε ρόλο σκηνοθέτη στη νέα μίνι σειρά του Κουέντιν Ταραντίνο
Πρόκειται για ένα σίριαλ που θα αποτίει φόρο τιμής στη «χρυσή εποχή» του κινηματογράφου και θα γυριστεί εξ' ολοκλήρου σε ασπρόμαυρο φιλμ
Μία νέα μίνι σειρά ετοιμάζεται ο Κουέντιν Ταραντίνο και πρωταγωνιστής της θα είναι ο Σιλβέστερ Σταλόνε.
Σύμφωνα με πληροφορίες του TMZ, πρόκειται για ένα σίριαλ έξι επεισοδίων με φόντο τη δεκαετία του 1930, το οποίο θα αποτίει φόρο τιμής στη «χρυσή εποχή» του κινηματογράφου, καθώς θα γυριστεί εξ' ολοκλήρου σε ασπρόμαυρο φιλμ, χρησιμοποιώντας αυθεντικές κάμερες της εποχής.
Το κόνσεπτ περιλαμβάνει στοιχεία όπως γκάνγκστερ, χορεύτριες, πυγμαχία και μουσική, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που παραπέμπει στο κλασικό Χόλιγουντ. Αν και το καστ δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, ο Σιλβέστερ Σταλόνε φέρεται να συμμετέχει πίσω από τις κάμερες, σε ρόλο σκηνοθέτη, και όχι ως ηθοποιός.
Ο Κουέντιν Ταραντίνο στο παρελθόν έχει ασχοληθεί με ταινίες που αφορούν σε ιστορικές περιόδους, όπως το «Inglourious Basterds», ενώ ο Σταλόνε έχει συνδεθεί με τον κόσμο του εγκλήματος της παλιάς εποχής μέσα από ταινίες όπως το «Capone».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Σύμφωνα με πληροφορίες του TMZ, πρόκειται για ένα σίριαλ έξι επεισοδίων με φόντο τη δεκαετία του 1930, το οποίο θα αποτίει φόρο τιμής στη «χρυσή εποχή» του κινηματογράφου, καθώς θα γυριστεί εξ' ολοκλήρου σε ασπρόμαυρο φιλμ, χρησιμοποιώντας αυθεντικές κάμερες της εποχής.
Το κόνσεπτ περιλαμβάνει στοιχεία όπως γκάνγκστερ, χορεύτριες, πυγμαχία και μουσική, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που παραπέμπει στο κλασικό Χόλιγουντ. Αν και το καστ δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, ο Σιλβέστερ Σταλόνε φέρεται να συμμετέχει πίσω από τις κάμερες, σε ρόλο σκηνοθέτη, και όχι ως ηθοποιός.
Quentin Tarantino Teaming Up With Sylvester Stallone for New Series https://t.co/CMxmNueYmN pic.twitter.com/PZymJqnyCz— TMZ (@TMZ) March 20, 2026
Ο Κουέντιν Ταραντίνο στο παρελθόν έχει ασχοληθεί με ταινίες που αφορούν σε ιστορικές περιόδους, όπως το «Inglourious Basterds», ενώ ο Σταλόνε έχει συνδεθεί με τον κόσμο του εγκλήματος της παλιάς εποχής μέσα από ταινίες όπως το «Capone».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
