Ο Μπραντ Πιτ εν δράσει στο λιμάνι της Ύδρας: Η vintage βαλίτσα, το γύρισμα με το ιπτάμενο δελφίνι και το παρασκήνιο, δείτε εικόνες και βίντεο

Λίγο αργότερα, όμως, τη θέση του πήρε ο ίδιος ο ηθοποιός, ο οποίος εμφανίστηκε χαλαρός και απόλυτα συγκεντρωμένος στις οδηγίες του σκηνοθέτη, ολοκληρώνοντας τα βασικά πλάνα της σκηνής μέσα σε έντονο ενδιαφέρον από τους παρευρισκόμενους.