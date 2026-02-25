Ο Μπραντ Πιτ εν δράσει στο λιμάνι της Ύδρας: Η vintage βαλίτσα, το γύρισμα με το ιπτάμενο δελφίνι και το παρασκήνιο, δείτε εικόνες και βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Ύδρα Μπραντ Πιτ γυρίσματα ταινία

Ο Μπραντ Πιτ εν δράσει στο λιμάνι της Ύδρας: Η vintage βαλίτσα, το γύρισμα με το ιπτάμενο δελφίνι και το παρασκήνιο, δείτε εικόνες και βίντεο

Σε εξέλιξη τα γυρίσματα νέας ταινίας με πρωταγωνιστή τον διάσημο ηθοποιό  στο λιμάνι του νησιού, με απαιτητική σκηνή άφιξης όπου εμφανίζεται μαζί με την «κόρη» του, όπως προβλέπει το σενάριο

Ο Μπραντ Πιτ εν δράσει στο λιμάνι της Ύδρας: Η vintage βαλίτσα, το γύρισμα με το ιπτάμενο δελφίνι και το παρασκήνιο, δείτε εικόνες και βίντεο
Αποστολή στην Ύδρα: Φρίξος Δρακοντίδης
Βίντεο - Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης
7 ΣΧΟΛΙΑ
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται εδώ και περίπου τρεις ώρες το πολυσυζητημένο γύρισμα της νέας ταινίας με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ στο λιμάνι της Ύδρας, με το ενδιαφέρον να κορυφώνεται τη στιγμή που ο χολιγουντιανός σταρ εμφανίστηκε να αποβιβάζεται από το ιπτάμενο δελφίνι και να κινείται στον χώρο του λιμανιού μαζί με την «κόρη» του, όπως προβλέπει το σενάριο.

Η σκηνή, που αποτελεί μία από τις πιο απαιτητικές της ημέρας, ξεκίνησε έπειτα από σειρά καθυστερήσεων και έντονων διαβουλεύσεων, καθώς είχαν προηγηθεί προβλήματα που απειλούσαν ακόμη και την ομαλή εξέλιξη των γυρισμάτων.

Μεταξύ αυτών ήταν η παρουσία θαλάσσιων ταξί στον χώρο του λιμανιού, με τους ιδιοκτήτες τους να δηλώνουν αιφνιδιασμένοι, καθώς όπως υποστήριξαν ενημερώθηκαν την τελευταία στιγμή από την παραγωγή να απομακρύνουν τα σκάφη τους.

Αρχικά αρνήθηκαν να μετακινηθούν, ωστόσο έπειτα από διαπραγματεύσεις επήλθε συμφωνία, καθώς αποφασίστηκε να αποζημιωθούν οικονομικά, όπως συνέβη και με τα καταστήματα του λιμανιού που παρέμειναν σήμερα κλειστά για τις ανάγκες της κινηματογραφικής παραγωγής.

Ο Μπραντ Πιτ εν δράσει στο λιμάνι της Ύδρας: Η vintage βαλίτσα, το γύρισμα με το ιπτάμενο δελφίνι και το παρασκήνιο, δείτε εικόνες και βίντεο

Έτσι, τα θαλάσσια ταξί απομακρύνθηκαν κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, επιτρέποντας να ξεκινήσει η σκηνή.

Τις τελευταίες ώρες μάλιστα βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για την αποζημίωση των ιδιοκτητών των ταξί, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι ζητήθηκε ένα ποσό της τάξεως των 600 ευρώ για καθένα από τα 11 που βρίσκονται στο λιμάνι.

Κλείσιμο
Παράλληλα, εντάσεις καταγράφηκαν και με μέλη της ιδιωτικής ασφάλειας της παραγωγής, τα οποία χρησιμοποίησαν λέιζερ και ειδικούς φακούς επιχειρώντας να αποτρέψουν τη λήψη πλάνων από δημοσιογράφους και φωτορεπόρτερ.

Η τακτική αυτή, ωστόσο, προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς σε άλλα σημεία του λιμανιού κάμερες κατέγραφαν κανονικά το γύρισμα, γεγονός που πολλοί χαρακτήρισαν ως ένδειξη υπερβάλλοντος ζήλου αλλά και προχειρότητας στον συντονισμό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο αρχικό στάδιο της σκηνής χρησιμοποιήθηκε ο σωσίας του Μπραντ Πιτ, ο οποίος συμμετείχε στις πρόβες και στη ρύθμιση των τεχνικών λεπτομερειών.

Δείτε βίντεο και εικόνες από τα γυρίσματα στην Ύδρα:

Βίντεο από τα γυρίσματα της ταινίας του Μπραντ Πιτ (1)

Συνεχίζονται τα γυρίσματα στην Υδρα

Λίγο αργότερα, όμως, τη θέση του πήρε ο ίδιος ο ηθοποιός, ο οποίος εμφανίστηκε χαλαρός και απόλυτα συγκεντρωμένος στις οδηγίες του σκηνοθέτη, ολοκληρώνοντας τα βασικά πλάνα της σκηνής μέσα σε έντονο ενδιαφέρον από τους παρευρισκόμενους.


Ο Μπραντ Πιτ εν δράσει στο λιμάνι της Ύδρας: Η vintage βαλίτσα, το γύρισμα με το ιπτάμενο δελφίνι και το παρασκήνιο, δείτε εικόνες και βίντεο
Ο Μπραντ Πιτ εν δράσει στο λιμάνι της Ύδρας: Η vintage βαλίτσα, το γύρισμα με το ιπτάμενο δελφίνι και το παρασκήνιο, δείτε εικόνες και βίντεο
Ο Μπραντ Πιτ εν δράσει στο λιμάνι της Ύδρας: Η vintage βαλίτσα, το γύρισμα με το ιπτάμενο δελφίνι και το παρασκήνιο, δείτε εικόνες και βίντεο
Ο Μπραντ Πιτ εν δράσει στο λιμάνι της Ύδρας: Η vintage βαλίτσα, το γύρισμα με το ιπτάμενο δελφίνι και το παρασκήνιο, δείτε εικόνες και βίντεο
Ο Μπραντ Πιτ εν δράσει στο λιμάνι της Ύδρας: Η vintage βαλίτσα, το γύρισμα με το ιπτάμενο δελφίνι και το παρασκήνιο, δείτε εικόνες και βίντεο
Ο Μπραντ Πιτ εν δράσει στο λιμάνι της Ύδρας: Η vintage βαλίτσα, το γύρισμα με το ιπτάμενο δελφίνι και το παρασκήνιο, δείτε εικόνες και βίντεο
Ο Μπραντ Πιτ εν δράσει στο λιμάνι της Ύδρας: Η vintage βαλίτσα, το γύρισμα με το ιπτάμενο δελφίνι και το παρασκήνιο, δείτε εικόνες και βίντεο
Ο Μπραντ Πιτ εν δράσει στο λιμάνι της Ύδρας: Η vintage βαλίτσα, το γύρισμα με το ιπτάμενο δελφίνι και το παρασκήνιο, δείτε εικόνες και βίντεο
Ο Μπραντ Πιτ εν δράσει στο λιμάνι της Ύδρας: Η vintage βαλίτσα, το γύρισμα με το ιπτάμενο δελφίνι και το παρασκήνιο, δείτε εικόνες και βίντεο
Ο Μπραντ Πιτ εν δράσει στο λιμάνι της Ύδρας: Η vintage βαλίτσα, το γύρισμα με το ιπτάμενο δελφίνι και το παρασκήνιο, δείτε εικόνες και βίντεο
Αποστολή στην Ύδρα: Φρίξος Δρακοντίδης
Βίντεο - Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης
7 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ασφάλιση Κατοικίας: Προστατεύοντας την περιουσία και την ψυχική σου ηρεμία

Με την ασφάλιση του σπιτιού σου έναντι των φυσικών καταστροφών προστατεύεις την περιουσία σου, τους αγαπημένους σου και τις πολύτιμες καθημερινές στιγμές σου, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζεις την ηρεμία και την πολύτιμη στήριξη που μπορεί να χρειαστείς σε ώρα ανάγκης. 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης