Ο Μπραντ Πιτ εν δράσει στο λιμάνι της Ύδρας: Η vintage βαλίτσα, το γύρισμα με το ιπτάμενο δελφίνι και το παρασκήνιο, δείτε εικόνες και βίντεο
Σε εξέλιξη τα γυρίσματα νέας ταινίας με πρωταγωνιστή τον διάσημο ηθοποιό στο λιμάνι του νησιού, με απαιτητική σκηνή άφιξης όπου εμφανίζεται μαζί με την «κόρη» του, όπως προβλέπει το σενάριο
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται εδώ και περίπου τρεις ώρες το πολυσυζητημένο γύρισμα της νέας ταινίας με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ στο λιμάνι της Ύδρας, με το ενδιαφέρον να κορυφώνεται τη στιγμή που ο χολιγουντιανός σταρ εμφανίστηκε να αποβιβάζεται από το ιπτάμενο δελφίνι και να κινείται στον χώρο του λιμανιού μαζί με την «κόρη» του, όπως προβλέπει το σενάριο.
Η σκηνή, που αποτελεί μία από τις πιο απαιτητικές της ημέρας, ξεκίνησε έπειτα από σειρά καθυστερήσεων και έντονων διαβουλεύσεων, καθώς είχαν προηγηθεί προβλήματα που απειλούσαν ακόμη και την ομαλή εξέλιξη των γυρισμάτων.
Μεταξύ αυτών ήταν η παρουσία θαλάσσιων ταξί στον χώρο του λιμανιού, με τους ιδιοκτήτες τους να δηλώνουν αιφνιδιασμένοι, καθώς όπως υποστήριξαν ενημερώθηκαν την τελευταία στιγμή από την παραγωγή να απομακρύνουν τα σκάφη τους.
Αρχικά αρνήθηκαν να μετακινηθούν, ωστόσο έπειτα από διαπραγματεύσεις επήλθε συμφωνία, καθώς αποφασίστηκε να αποζημιωθούν οικονομικά, όπως συνέβη και με τα καταστήματα του λιμανιού που παρέμειναν σήμερα κλειστά για τις ανάγκες της κινηματογραφικής παραγωγής.
Έτσι, τα θαλάσσια ταξί απομακρύνθηκαν κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, επιτρέποντας να ξεκινήσει η σκηνή.
Τις τελευταίες ώρες μάλιστα βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για την αποζημίωση των ιδιοκτητών των ταξί, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι ζητήθηκε ένα ποσό της τάξεως των 600 ευρώ για καθένα από τα 11 που βρίσκονται στο λιμάνι.
Παράλληλα, εντάσεις καταγράφηκαν και με μέλη της ιδιωτικής ασφάλειας της παραγωγής, τα οποία χρησιμοποίησαν λέιζερ και ειδικούς φακούς επιχειρώντας να αποτρέψουν τη λήψη πλάνων από δημοσιογράφους και φωτορεπόρτερ.
Η τακτική αυτή, ωστόσο, προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς σε άλλα σημεία του λιμανιού κάμερες κατέγραφαν κανονικά το γύρισμα, γεγονός που πολλοί χαρακτήρισαν ως ένδειξη υπερβάλλοντος ζήλου αλλά και προχειρότητας στον συντονισμό.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο αρχικό στάδιο της σκηνής χρησιμοποιήθηκε ο σωσίας του Μπραντ Πιτ, ο οποίος συμμετείχε στις πρόβες και στη ρύθμιση των τεχνικών λεπτομερειών.
Δείτε βίντεο και εικόνες από τα γυρίσματα στην Ύδρα:
Λίγο αργότερα, όμως, τη θέση του πήρε ο ίδιος ο ηθοποιός, ο οποίος εμφανίστηκε χαλαρός και απόλυτα συγκεντρωμένος στις οδηγίες του σκηνοθέτη, ολοκληρώνοντας τα βασικά πλάνα της σκηνής μέσα σε έντονο ενδιαφέρον από τους παρευρισκόμενους.
