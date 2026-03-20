Η Ζέτα Μακρυπούλια τραγουδάει σε ύφος Eurovision για χάρη του Γιώργου Καπουτζίδη, δείτε βίντεο
GALA
Ζέτα Μακρυπούλια Γιώργος Καπουτζίδης Eurovision Eurovision 2026

Η Ζέτα Μακρυπούλια τραγουδάει σε ύφος Eurovision για χάρη του Γιώργου Καπουτζίδη, δείτε βίντεο

Ο ηθοποιός θα κάνει ποδαρικό στην πρεμιέρα της παρουσιάστριας στο «Μοments»

Η Ζέτα Μακρυπούλια τραγουδάει σε ύφος Eurovision για χάρη του Γιώργου Καπουτζίδη, δείτε βίντεο
Αφροδίτη Γραμμέλη
2 ΣΧΟΛΙΑ
Η σχέση τους μετράει χρόνια. Έχουν γενέθλια την ίδια ημέρα, έχουν συνεργαστεί, είναι φίλοι και τώρα εκείνος αποφάσισε να κάνει ποδαρικό στην πρεμιέρα της στην βραδινή ζώνη. Όχι τυχαία. Είναι μεγάλο στοίχημα για τη Ζέτα Μακρυπούλια, μία παραγωγή στην prime time μετά από χρόνια αποχής και σταθερής παρουσίας το μεσημέρι με ένα τηλεπαιχνίδι, το «Ρουκ Ζουκ».

Και γι αυτό ένας καλός φίλος θα είναι εκεί για να δώσει την δική του ενέργεια. Εκείνος, θεωρείται τηλεοπτικός Μίδας. Ο,τι αγγίζει, γίνεται χρυσός, σπάει τα κοντέρ και κλέβει τις εντυπώσεις. Δεν χρειάζεται συστάσεις ο Γιώργος Καπουτζίδης άλλωστε. Είναι διακαναλικός, πολυπράγμων και παρών όταν το απαιτεί το συναίσθημα.

Γι αυτό και το Σάββατο 21 Μαρτίου στις 21:00, το «Μοments» με οικοδέσποινα τη Ζέτα Μακρυπούλια στον ANT1 θα τον ανεβάσει στη σκηνή με σύγχρονο, αλλά και βαθιά ανθρώπινο τρόπο για να σκανάρει και να αφηγηθεί τη ζωή του μέσα από στιγμές που τους καθόρισαν. Τόσα χρόνια, βλέπουμε τις ιστορίες που γράφει για άλλους. Τώρα, ήρθε η ώρα να μας πει και τη δική του ιστορία. Γεμάτη συγκίνηση, γέλιο, μικρές και μεγάλες στιγμές. Και σαν δώρο, η Ζέτα θα βάλει και υποψηφιότητα στον μουσικό διαγωνισμό της Eurovision για χάρη του, θα τραγουδήσει ζωντανά στο πλατό και φυσικά θα την παρουσιάσει η Μαρία Κοζάκου. Το protothema.gr εξασφάλισε αποκλειστικά το απόσπασμα.

Δείτε το βίντεο

Η Ζέτα Μακρυπούλια πηγαίνει Eurovision για χάρη του Καπουτζίδη
Αφροδίτη Γραμμέλη
2 ΣΧΟΛΙΑ

Ο απόλυτος τεχνολογικός σου σύμμαχος για μια on the go εξελιγμένη καθημερινότητα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης