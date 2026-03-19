Doja Cat για τα σχόλια μίσους στο ίντερνετ: Νιώθω ότι πρέπει να υπερασπιστώ τις δημιουργικές μου επιλογές
Η τραγουδίστρια εξήγησε γιατί αντιδρά στα αρνητικά σχόλια στα social media
Τον λόγο που απαντάει στα σχόλια μίσους στο ίντερνετ που αφορούν στο όνομά της, εξήγησε η Doja Cat, τονίζοντας ότι με τον τρόπο αυτό υπερασπίζεται τις καλλιτεχνικές της επιλογές.
Η 30χρονη τραγουδίστρια, που έχει έντονη παρουσία σε πλατφόρμες όπως το TikTok και το Twitch παραχώρησε συνέντευξη στη Vogue, αναφερόμενη μεταξύ άλλων στο φαινόμενο της διαδικτυακής κριτικής και στους λόγους που επιλέγει να απαντά δημόσια. Όπως δήλωσε: «Αυτή είναι η ερώτηση που περίμενα. Όταν νιώθω ότι απειλούμαι, ακόμη κι αν δεν πρόκειται για πραγματική απειλή, το αντιλαμβάνομαι σαν να μου λένε: “Αποτυγχάνεις”».
Συνεχίζοντας, υπογράμμισε ότι αισθάνεται την ανάγκη να υπερασπιστεί τη δουλειά της: «Νιώθω ότι πρέπει να υπερασπιστώ τις δημιουργικές μου επιλογές και έτσι δίνω δύναμη σε αυτούς τους ανθρώπους, παρότι μπορεί να είναι οποιοσδήποτε, μπορεί να έχουν σκόνη από γαριδάκια στα δάχτυλα και να μην έχουν δουλειά».
Η Doja Cat παραδέχτηκε ότι δεν γνωρίζει αν θα σταματήσει στο μέλλον να αντιδρά σε τέτοιου είδους σχόλια, σημειώνοντας: «Στη ζωή εξελίσσεσαι. Θα δούμε πού θα βρίσκομαι στα 50 μου, αν θα είμαι ακόμη στο Twitter να κάνω τέτοια πράγματα. Ελπίζω πως όχι».
Απαντώντας στο αν αναζητά η ίδια τα αρνητικά σχόλια, η τραγουδίστρια επισήμανε ότι οι καλλιτέχνες συχνά είναι ιδιαίτερα αυστηροί με τον εαυτό τους και ότι ορισμένα σχόλια μπορεί να λειτουργούν ως επιβεβαίωση ανασφαλειών: «Νιώθεις ότι έχεις τον έλεγχο κατά κάποιο τρόπο. “Το έχω καταλάβει: δεν μπορώ να τραγουδήσω, είμαι άσχημη, το έχω καταλάβει”». Ωστόσο, τόνισε ότι πρόκειται για μια άσκοπη διαδικασία: «Είναι ένας άχρηστος τρόπος να περνάς τον χρόνο σου. Δεν σου προσφέρει τίποτα, πέρα από το να ικανοποιεί ένα κομμάτι σου που έχει διαμορφωθεί από την παιδική σου ηλικία και παραμένει στο παρελθόν».
Doja Cat Explains Why She Feels the Need to Respond to Online Hate: 'I Have to Defend My Creative Choices' https://t.co/WCfyZi3JEc— People (@people) March 18, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα